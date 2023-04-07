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تعرض للإختطاف والتعذيب.. عاصي الحلاني يُفجر مفاجأة حول طفولته القاسية في لبنان

حل عاصي الحلاني ضيفا على الإعلامي السعودي علي العلياني في برنامج مراحل على فضائية sbc الذي يُعرض يوميًا في شهر رمضان

كتب فهمي الورغمي
عاصي الحلاني watanserb.com
عاصي الحلاني
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وطن- تحدث الفنان اللبناني عاصي الحلاني بكل صراحة وعفوية خلال حضوره ضيفا على برنامج “مراحل مع علي العلياني”، وكشف لجمهوره لأول مرة عن جانب غير معروف عن طفولته الصعبة وكيف أنه تعرض للخطف والتعذيب خلال الحرب الأهلية التي شهدتها بلاده لسنوات.

عاصي الحلاني يتحدث عن تعرضه للتعذيب

عادت الذكريات بعاصي الحلاني، لعقود خلت، لفترة طفولته، واستذكر كيف أنه كان يعمل بعد انتهاء المدرسة، حيث عمل في البداية كصبي في مطبخ محل حلويات مدة شهرين، لكنه لم يتحمل طبيعة العمل، فانتقل بعدها ليعمل نجارا.

وأوضح أيضا أنه كان يعمل بعد انتهاء الدوام المدرسي وفي العطلة الصيفية، إذ كان حلمه في ذلك الوقت أن يجمع مبلغا ليشتري عود ويسجل أغنية، مشيرا إلى هذه المرحلة صنعت منه شخصيته.

وحكى الحلاني خلال حضوره مع علي العلياني عن تعرضه للاختطاف إبان الحرب الأهلية في لبنان، إذ كان يبلغ حينها 16 عاما، حيث قام خاطفيه بالتحقيق معه، محاولين الزج به في خلافات سياسية، واستمر اختطافه قرابة يوم ونصف، تعرض خلالها للضرب كل نصف ساعة، إذ تم تقييده من يديه على سلم في سجن، وضربه برشاش على ظهره.

وعن الطريقة التي استطاع بها النجاة من خاطفيه، قال الحلاني أن العناية الإلهية هي التي أنقذته آنذاك، إذ تم الإفراج عنه لاحقا، في الوقت الذي ظن فيه أنه سيموت.

عاصي الحلاني يتحدث عن تعرضه للتعذيب
عاصي الحلاني يتحدث عن تعرضه للتعذيب

المقارنة بين الحلاني ووائل الكفوري

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تحدث عاصي الحلاني عن عن المقارنة التي يضربها الكثيرون من جمهوره بينه وبين نجم جيله الفنان وائل كفوري، وعن ذلك، أكد أن لا مقارنة بينهما، نظرا لاختلاف اللون الغنائي الذي يقدمه كلا منهما، مبينا أنهما لا يشبهان بعضهما البعض في نمط الغناء.

ونفى الحلاني كذلك ما أشيع عن وجود خلاف بينه وبين الفنان ملحم زين، مشددا على أن صداقة عائلية تجمعه به، وكان من أوائل من دعموه في بداياته.

عاصي الحلاني، تطرق كذلك إلى الخلاف الذي حصل بين مواطنيه فارس كرم وميريام فارس، وتمنى أنه لو لم يتورط فارس كرم بذلك السجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشككا في ذات الوقت من قيام ميريام فارس بالفعل بتصغير صورته على البوستر الدعائي، الذي كان سبب الخلاف.

وأعلن عاصي الحلاني عن استعداده لتقريب وجهات النظر بين فارس كرم وميريام فارس.

عاصي الحلاني يتعرض للخطف والتعذيب ويكشف لاول مرة تفاصيل ما حصل
عاصي الحلاني يتعرض للخطف والتعذيب ويكشف لاول مرة تفاصيل ما حصل

خسارة 10 ملايين دولار في بنوك لبنان

اعتبر عاصي الحلاني أن المرحلة بين السنين 1975 وحتى 1990، وهي سنوات الحرب في لبنان، مرحلة سيئة في تاريخه.

وقال إنه أراد محوها من تاريخه مضيفًا أنه لم يعش طفولته فيها، قائلا “كل جيلي لم يعش الطفولة والحرية التي كنا نحلم فيها”.

وتطرق الحلاني كذلك إلى الوضع الراهن الذي يعيشه لبنان، وأكد أنه خسر ملايين الدولارات بسببه.

وقال الفنان اللبناني أنه خسر مبلغا وصل إلى 10 ملايين دولار في البنوك اللبنانية في ظل أزمتها الحالية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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