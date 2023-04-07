المتهم الرئيسي في قضية رشوة البرلمان الأوروبي يبرّئ قطر ويدين المغرب.. هذا ما كشفه!

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وطن- برأ النائب البرلماني الإيطالي السابق في الاتحاد الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري قطر من تهمة تقديم رشاوى لأعضاء البرلمان الأوروبي.

وقال لوران كينيس، محامي بيير أنطونيو بانزيري المشتبه به الرئيسي في قضية رشوة دول عربية لأعضاء في البرلمان الاوربي في مقابلة مع هيئة الاذاعة والتلفزيون البلجيكية، إن “قطر لم تقدم رشى لأعضاء البرلمان الأوربي”، وذلك وفقا لما نقله الصحفي العراقي زيد بنيامين.

لوران كينيس محامي بيير أنطونيو بانزيري المشتبه به الرئيسي في قضية رشوة دول عربية لاعضاء في البرلمان الاوربي في مقابلة مع هيئة الاذاعة والتلفزيون البلجيكية: قطر لم تقدم رشى لاعضاء البرلمان الاوربي. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) April 6, 2023

وفجر لوران كينيس محامي بيير أنطونيو بانزيري عن قنبلة من العيار الثقيل تفح نواب البرلمان الأوروبي، لافتا إلى أن النواب الأوربيين “سعوا للحصول على عروض مالية من قطر ولم تقدم الدوحة لهم اي عرض”.

لوران كينيس محامي بيير أنطونيو بانزيري المشتبه به الرئيسي في قضية رشوة دول عربية لاعضاء في البرلمان الاوربي في مقابلة مع هيئة الاذاعة والتلفزيون البلجيكية: النواب الاوربيون سعوا للحصول على عروض مالية من قطر ولم تقدم الدوحة لهم اي عرض. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) April 6, 2023

الحكومة المغربية متورطة

وفضح المحامي لوران كينيس الحكومة المغربية، مؤكدا على أنها قدمت طلبات للتأثير على البرلمان الأوروبي عبر دبلوماسي تابع لها في بولندا يدعى عبد الرحمن أطمون.

لوران كينيس محامي بيير أنطونيو بانزيري المشتبه به الرئيسي في قضية رشوة دول عربية لاعضاء في البرلمان الاوربي في مقابلة مع هيئة الاذاعة والتلفزيون البلجيكية: الحكومة المغربية قدمت طلبات للتاثير على البرلمان الاوربي عبر دبلوماسي تابع لها في بولندا يدعى عبد الرحمن أطمون. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) April 6, 2023

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صفقة للكشف عن أعضاء الشبكة

وكان النائب البرلماني الاوروبي السابق، بيير أنطونيو بانزيري،وهو متهم بأنه زعيم شبكة إجرامية متورطة في فضيحة فساد في الاتحاد الأوروبي، قد وافق في يناير/كانون اول الماضي على الكشف عن الدول المتورطة وكيفية عملها.

وقال ممثلو الادعاء حينها إن النائب السابق بيير أنطونيو بانزيري وافق على صفقة الإقرار بالذنب مقابل اعتباره شاهد ملك بموجب قانون خاص استخدم مرة واحدة فقط من قبل في بلجيكا.

واحد من أربعة

و بانزيري، العضو السابق في البرلمان الأوروبي، هو أحد أربعة مشتبه بهم محتجزين في بلجيكا، يشتبه في قبولهم رشاوى من قطر والمغرب مقابل التأثير على البرلمان في بروكسل.

ونفت قطر بشدة أنها حاولت التأثير وكسب النفوذ من خلال الهدايا والمال بينما رفض المغرب بشدة مزاعم سعيه للتأثير في قضايا مثل حقوق الصيد والوضع المتنازع عليه للصحراء الغربية.

وقد وُجه للمشتبه بهم الأربعة في ديسمبر/كانون أول تهما بعد أن صادرت الشرطة حوالي 1.5 مليون يورو نقدا خلال سلسلة مداهمات لشقة ومنزل وفندق.

وأصدرت الشرطة صورا للأوراق النقدية التي صادرتها وهي من فئة 200 يورو و 50 يورو و 20 يورو و 10 يورو، بما في ذلك حقيبة عُثر عليها في فندق وكانت مليئة بالنقود.

ومن بين المشتبه بهم الآخرين النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، التي جُردت من دورها كنائبة لرئيس البرلمان، وشريكها فرانشيسكو جيورجي، وعضو جماعة الضغط نيكولو فيجا تالامانكا.

وقد تم الإعلان عن صفقة الإقرار بالذنب بعد يوم من موافقة محكمة إيطالية على تسليم ابنة عضو البرلمان الأوروبي السابقة، سيلفيا بانزيري، 38 عاما، للاشتباه في تورطها في الفضيحة.

وقضت نفس المحكمة في مدينة بريشيا الشمالية الشهر الماضي بإمكانية تسليم ماريا كوليوني زوجة بانزيري، لكن محكمة الاستئناف العليا في إيطاليا ستصدر حكما نهائيا في قضيتهم.

وتخضع زوجة وابنة بانزيني حاليا للإقامة الجبرية وتنفيان مزاعم الفساد وغسيل الأموال.