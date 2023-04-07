الجمعة, أبريل 7, 2023
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المتهم الرئيسي في قضية رشوة البرلمان الأوروبي يبرّئ قطر ويدين المغرب.. هذا ما كشفه!

بيير أنطونيو بانزيري أكد أن عددا من النواب سعوا للحصول على عروض مالية من قطر إلا أنها لم تستجب

كتب سالم حنفي
قضية رشوة البرلمان الأوروبي watanserb.com
قضية رشوة البرلمان الأوروبي
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وطن- برأ النائب البرلماني الإيطالي السابق في الاتحاد الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري قطر من تهمة تقديم رشاوى لأعضاء البرلمان الأوروبي.

وقال لوران كينيس، محامي بيير أنطونيو بانزيري المشتبه به الرئيسي في قضية رشوة دول عربية لأعضاء في البرلمان الاوربي في مقابلة مع هيئة الاذاعة والتلفزيون البلجيكية، إن “قطر لم تقدم رشى لأعضاء البرلمان الأوربي”، وذلك وفقا لما نقله الصحفي العراقي زيد بنيامين.

وفجر لوران كينيس محامي بيير أنطونيو بانزيري عن قنبلة من العيار الثقيل تفح نواب البرلمان الأوروبي، لافتا إلى أن النواب الأوربيين “سعوا للحصول على عروض مالية من قطر ولم تقدم الدوحة لهم اي عرض”.

بيير أنطونيو بانزيري
بيير أنطونيو بانزيري

الحكومة المغربية متورطة

وفضح المحامي لوران كينيس الحكومة المغربية، مؤكدا على أنها قدمت طلبات للتأثير على البرلمان الأوروبي عبر دبلوماسي تابع لها في بولندا يدعى عبد الرحمن أطمون.

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صفقة للكشف عن أعضاء الشبكة

وكان النائب البرلماني الاوروبي السابق، بيير أنطونيو بانزيري،وهو متهم بأنه زعيم شبكة إجرامية متورطة في فضيحة فساد في الاتحاد الأوروبي، قد وافق في يناير/كانون اول الماضي على الكشف عن الدول المتورطة وكيفية عملها.

وقال ممثلو الادعاء حينها إن النائب السابق بيير أنطونيو بانزيري وافق على صفقة الإقرار بالذنب مقابل اعتباره شاهد ملك بموجب قانون خاص استخدم مرة واحدة فقط من قبل في بلجيكا.

البرلمان الأوروبي: النائبة اليونانية إيفا كايلي تنكر تلقّي رشوة من قطر رغم مصادرة أكثر من مليون يورو
البرلمان الأوروبي: النائبة اليونانية إيفا كايلي تنكر تلقّي رشوة من قطر رغم مصادرة أكثر من مليون يورو

واحد من أربعة

و بانزيري، العضو السابق في البرلمان الأوروبي، هو أحد أربعة مشتبه بهم محتجزين في بلجيكا، يشتبه في قبولهم رشاوى من قطر والمغرب مقابل التأثير على البرلمان في بروكسل.

ونفت قطر بشدة أنها حاولت التأثير وكسب النفوذ من خلال الهدايا والمال بينما رفض المغرب بشدة مزاعم سعيه للتأثير في قضايا مثل حقوق الصيد والوضع المتنازع عليه للصحراء الغربية.

وقد وُجه للمشتبه بهم الأربعة في ديسمبر/كانون أول تهما بعد أن صادرت الشرطة حوالي 1.5 مليون يورو نقدا خلال سلسلة مداهمات لشقة ومنزل وفندق.

وأصدرت الشرطة صورا للأوراق النقدية التي صادرتها وهي من فئة 200 يورو و 50 يورو و 20 يورو و 10 يورو، بما في ذلك حقيبة عُثر عليها في فندق وكانت مليئة بالنقود.

ومن بين المشتبه بهم الآخرين النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، التي جُردت من دورها كنائبة لرئيس البرلمان، وشريكها فرانشيسكو جيورجي، وعضو جماعة الضغط نيكولو فيجا تالامانكا.

وقد تم الإعلان عن صفقة الإقرار بالذنب بعد يوم من موافقة محكمة إيطالية على تسليم ابنة عضو البرلمان الأوروبي السابقة، سيلفيا بانزيري، 38 عاما، للاشتباه في تورطها في الفضيحة.

وقضت نفس المحكمة في مدينة بريشيا الشمالية الشهر الماضي بإمكانية تسليم ماريا كوليوني زوجة بانزيري، لكن محكمة الاستئناف العليا في إيطاليا ستصدر حكما نهائيا في قضيتهم.

وتخضع زوجة وابنة بانزيني حاليا للإقامة الجبرية وتنفيان مزاعم الفساد وغسيل الأموال.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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