وثائق جديدة تكشف عن أموال مشبوهة تُلاحق اللوبي الإماراتي في البرلمان الأوروبي

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وطن- كشفت وسائل إعلام بلجيكية عن وثائق مسربة ورطت الهلال الأحمر الإماراتي في شبكات فساد وشراء ذمم لمسؤولين أجانب عبر تقديمه رشاوي مالية بهدف استمالتهم في دعم تنفيذ مخططات أبوظبي بما في ذلك داخل البرلمان الأوروبي.

وبحسب صحيفة “لاليبر” البجيكية، فقد عثرت السلطات الأمنية ببروسكل على طرد يحمل شعار جمعية الهلال الأحمر لدولة الإمارات داخل إحدى الحقائب التي صادرتها الشرطة البلجيكية من منزل رئيس البرلمان الأوروبي السابق أنطونيو بانزيري.

وتأتي هذه الفضيحة بعد أن فرض القضاء البلجيكي الإقامة الجبرية على زوجة أنطونيو بانزيري، ماريا دولوريس كوليوني، وابنته سيلفيا بانزيري، باعتبارها المشتبه به الرئيسي في فضيحة المال مقابل النفوذ المرتبطة باستغلال النفوذ المزعوم من قبل قطر والمغرب.

الإمارات تقف وراء “قطر غيت”

ونقلت ذات الصحيفة عن مصادر متطابقة أن الإمارات متهمة بدفع رشاوي مالية لعضو البرلمان أنطونيو بانزيري (إيطالي الجنسية) وتمريرها بطرود تحمل اسم الهلال الأحمر الإماراتي.

الإمارات تُكيف جماعات الضغط لخدمة مصالحها

كما أوضحت ذات الصحيفة أنه بينما تم النشر في وسائل الإعلام أن بانزيري يعمل في إطار جماعات ضغط لصالح عدة دول مثل المغرب وقطر وموريتانيا، أظهرت تحقيقات السلطات البلجيكية ارتباطه الوثيق بدولة الإمارات.

ووفق الصحيفة فإن من بين الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها ممن وصفته المتهم الرئيسي في قضية الفساد الأوروبية، بانزيري، فقط تم العثور على ملف من الهلال الأحمر الإماراتي.

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وذكر ذات المصدر أن الإمارات دفعت عبر الهلال الأحمر التابع لها رشاوي مالية كبيرة إلى بانزيري للقيام بأدور في الدفاع عن مصالح أبوظبي الاستراتيجية داخل البرلمان الأوروبي.

يُذكر هنا إن بانزيري كان على رأس منظمته غير الحكومية Fight Impunity التي أُنشئت في عام 2019، لكنه على الأرجح ليس الطرف الوحيد.

حالياً، اتهمت السلطات القضائية البلجيكية أربعة أشخاص بالعضوية في منظمة إجرامية وغسيل الأموال والفساد لصالح دول أجنبية في البرلمان الأوروبي.

وفي السياق، كشف تحقيقات أن لبانزيري دور في تنظيم عدة أنشطة مشبوهة مولها الهلال الأحمر الإماراتي في بروكسل على مدار سنوات.

حيث ساعد بانزيري الهلال الأحمر الإماراتي في الوصول إلى بعض أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل للضغط من أجل حكومتهم تحت غطاء حقوق الإنسان.

وتم تصميم الدفعة التي تلقاها بانزيري من الهلال الأحمر في عام 2019 لإقامة معرض نيابة عن الهلال الأحمر الإماراتي في بروكسل.

أنشطة مشبوهة في البرلمان الأوروبي بتمويل إماراتي

بدورها، أكدت “مجلة فرانكفورت” إن بانزيري قدم عدة خدمات ونظم أنشطة بتمويل إماراتي بين أعوام 2016 و2019 بما في ذلك إقامة معرض ضخم في بروكسل لمدة 3 أيام.

وقد تم الكشف عن أن مهمة تنظيم المعرض تولاها إلى جانب بانزيري، العضو البارز في لوبي الإمارات في أوروبا “رمضان أبو جزر” الذي تولى التنسيق في أنشطة مماثلة على مدار سنوات.

وارتبط أبو جزر لسنوات طويلة بعلاقات مشبوهة في إطار لوبي الإمارات بما في ذلك “الشبكة الدولية للحقوق والتنمية” (GNRD) التي كان يترأسها “لؤي ديب” والذي تم اعتقاله ومحاكمته في النرويج بتهم غسيل أموال وأنشطة غير قانونية.

وقد كان المعرض المذكور عبارة عن تصميمات لجعل الإمارات تبدو كشريك استراتيجي لأوروبا فيما يتعلق بمكافحة المهاجرين غير الشرعيين من سوريا والشرق الأوسط.

جدير بالذكر أنه لسنوات تم إدانة الهلال الأحمر الإماراتي بالقيام بأنشطة استخباراتية وتنفيذ مؤامرات تحت لافتة العمل الإنساني لاسيما خلال الحرب في اليمن والتدخلات العسكرية للإمارات في دول أخرى مثل ليبيا.