وزير خارجية اليمن يملك استثمارات بـ 250 مليون دولار في ملاهي ليلية بإثيوبيا! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – على خلفية الأزمة التي أشعلتها تصريحات وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك مع مصر، وتأكيده على دعم بلاده لجهود التنمية في إثيوبيا ما تسبب بتعقيد السلطات المصرية اجراءات دخول اليمنيين إليها، روت محللة سياسية مصرية تفاصيل صادمة عن حياة بن مبارك وسبب تصريحاته هذه.

وخلال لقاء معها على قناة “اليمن اليوم”، زعمت الدكتورة المصرية سمية عسله، أن وزير خارجية اليمن يمتلك استثمارات قدرها ربع مليار دولار في اثيوبيا ، زاعمة إلى أنه قام بتقديم تبرع قيمته 5 مليون دولار لتشغيل سد لنهضة في إثيوبيا.

وتساءلت “عسله” عن سبب زيارة “بن مبارك” لسد إثيوبيا، مؤكدة أن هناك استثمارات تقدر بربع مليار دولار تابعة لوزير الخارجية اليمني وبعض المقربين منه في إثيوبيا.

كما ادعت المحللة السياسية المصرية بأن نجلي “بن مبارك” يمتلكان لوحدهما سندات بقيمة 50 مليون دولار في إثيوبيا.

وأشارت “عسله” أن هذه الاستثمارات يقوم جزء منها على الملاهي الليلية والمطاعم والكازينوهات.

وزير خارجية #اليمن يمتلك استثمارات قدرها ربع مليار دولار في #اثيوبيا .وقام بتقديم تبرع قيمته 5مليون دولار لتشغيل سد اثيوبيا.

د.سميه عسله pic.twitter.com/Ew2KkEPHQG — د.سميه عسله (@SomiAsla) April 3, 2023

رؤية الحكومة المصرية لتصريحات بن مبارك

- Advertisement -

يبدو أن الحكومة المصرية رأت في الزيارة التي أجراها وزير الخارجية اليمني وشؤون المغتربين، أحمد عوض بن مبارك، إلى إثيوبيا، وإطلاقه تصريحات داعمة لخطوات أديس أبابا بأنها تستهدفها على وجه الخصوص، على الرغم من العلاقات الكبيرة بين الجانبين.

وفهمت دوائر مصرية تصريحات الوزير اليمني على أنها دعم رسمي لحكومة أديس أبابا في مواقفها المتعنتة تجاه أزمة سد النهضة، وعملية ملئه أحادياً، والتي تتصاعد بين الجانبين منذ سنوات.

وأكد “بن مبارك” خلال زيارته إلى إثيوبيا (20 مارس 2023) “تضامن الجمهورية اليمنية ودعمها لكل الخطوات التي تقوم بها أديس أبابا بغية تحريك عجلة التنمية”.

إجراءات مصرية

و قد أثرت تصريحات الوزير تأثيراً مباشراً في المواطنين اليمنيين، بعدما فرضت وزارة الداخلية المصرية شروطاً جديدة على اليمنيين القادمين إلى الأراضي المصرية، من بينها تقليص مدة تجديد الإقامة.

وألغت السلطات المصرية (30 مارس 2023) إعفاء المواطنين اليمنيين الواصلين إلى البلاد من موانئ الوصول -رفقة الوالدين فوق سن الخمسين عاماً المعفيين أيضاً- من الحصول على تأشيرات دخول مسبقة،

وأقرت ضرورة حصول الرعايا اليمنيين من 16 إلى 50 عاماً القادمين إلى البلاد على تأشيرة دخول مسبقة.

وتضمنت الاشتراطات أن يحصل القادمون لغرض العلاج على تقرير طبي من مستشفى حكومي باليمن، واشترطت على القادمين من غير اليمن الحصول على تأشيرة مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية أو موافقة أمنية.

توتر دبلوماسي بين مصر واليمن

وكان مراسل وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، فارس الحميري، قد كشف عن توتر دبلوماسي بين اليمن ومصر، والتي أفضت مؤخراً إلى إجراءات جديدة قامت بها السلطات المصرية.

وبين “الحميري”، في تغريدة له على “تويتر“، أن الجانب المصري أبلغ مجلس القيادة الرئاسي اليمني باستيائه من البعثة الدبلوماسية اليمنية في مصر.

وأشار إلى أن مصادره أكدت أن الجانب المصري سيتراجع عن إجراءاته الأخيرة في حال تعاطي المجلس الرئاسي مع طلبه.

عن الإجراءات المصرية الجديدة بخصوص إقامات اليمنيين: ▪️ بحسب مصادر مطلعة، فان الاجراءات المصرية الجديدة بشأن تغيير مدة الإقامة لليمنيين نتيجة استياء #القاهرة من قيادة البعثة الدبلوماسية اليمنية في مصر. ▪️ الجانب المصري – حسب المصادر – أبلغ المجلس الرئاسي اليمني انزعاجه من قيادة… — فارس الحميري Fares Alhemyari (@FaresALhemyari) March 31, 2023

وزير خارجية اليمن في مهمة إطفاء حرائق

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الخميس، في القاهرة نظيره المصري سامح شكري، في مهمة وصفها دبلوماسي مصري بأنها محاولة “إطفاء حرائق”، بعد تصريحات له في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم تفسيرها على أنها داعمة لسد النهضة وتخرق الموقف العربي بشأن الأزمة.

وبحسب دبلوماسيين مصريين، تحدثوا لـ”العربي الجديد“، فإنّ الزيارة تأتي بناءً على طلب الحكومة اليمنية، بهدف توضيح التصريحات الصادرة عن الوزير، والتي تسببت في غضب مصري واسع جرت ترجمته لإجراءات على أرض الواقع.

وقالت المصادر إنّ المسؤولين في الحكومة اليمنية دفعوا الوزير نفسه صاحب التصريحات لتوضيح حقيقتها وإزالة أي سوء فهم.