مفاجأة بشأن موعد عيد الفطر 2023 وبيان رسمي من مركز الفلك الدولي

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وطن– أعلن مركز الفلك الدولي، اليوم الخميس، أن التاريخ المتوقع فلكيًا لأول أيام عيد الفطر يوافق، الجمعة 21 أبريل/نيسان 2023، في العديد من الدول، مشيرا إلى أنه قد تعلن بعض الدول القليلة أن عيد الفطر سيوافق، السبت 22 أبريل.

عيد الفطر يوافق الجمعة 21 أبريل/نيسان 2023

وأشار مركز الفلك الدولي، ومقره العاصمة الإماراتية أبوظبي، في بيانه إلى أن “دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال (عيد الفطر 1444 هـ)، يوم الخميس 20 أبريل 2023، وعليه من المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل”.

ونوه ذات البيان إلى أنه “من المتوقع اختلاف موعد عيد الفطر في العالم الإسلامي 1444 هـ”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

من جانبه، أوضح مدير المركز محمد شوكت عودة أن “دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال، يوم الخميس 20 أبريل، ورؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من جميع قارة آسيا وأستراليا”.

واستدرك قائلا “في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة من الأجزاء الغربية من قارة إفريقيا وأوروبا.. وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين”.

بعض الدول سيُوافق عيد الفطر لديها يوم السبت 22 أبريل/نيسان

وقال شوكت في ذات الصدد أن “هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب من أجزاء من العالم الإسلامي يوم، الخميس، ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة في مثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء الشهر في اليوم التالي وعليه من المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل”.

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وختم ذات المتحدث بالقول “أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة ولو بالتلسكوب وهذه دول قليلة، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت 22 أبريل”.