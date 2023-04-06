الخميس, أبريل 6, 2023
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الهدهد

مفاجأة بشأن موعد عيد الفطر 2023 وبيان رسمي من مركز الفلك الدولي

مركز الفلك الدولي كشف عن تاريخ أول أيام عيد الفطر لعام 2023 مشيرا إلى أن بعض الدول قد تخالف هذا التاريخ

كتب فهمي الورغمي
عيد الفطر ومركز الفلك الدولي watanserb.com
بيان رسمي لمركز الفلك الدولي بشأن عيد الفطر 2023
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وطن– أعلن مركز الفلك الدولي، اليوم الخميس، أن التاريخ المتوقع فلكيًا لأول أيام عيد الفطر يوافق، الجمعة 21 أبريل/نيسان 2023، في العديد من الدول، مشيرا إلى أنه قد تعلن بعض الدول القليلة أن عيد الفطر سيوافق، السبت 22 أبريل.

عيد الفطر يوافق الجمعة 21 أبريل/نيسان 2023

وأشار مركز الفلك الدولي، ومقره العاصمة الإماراتية أبوظبي، في بيانه إلى أن “دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال (عيد الفطر 1444 هـ)، يوم الخميس 20 أبريل 2023، وعليه من المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل”.

ونوه ذات البيان إلى أنه “من المتوقع اختلاف موعد عيد الفطر في العالم الإسلامي 1444 هـ”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

من جانبه، أوضح مدير المركز محمد شوكت عودة أن “دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال، يوم الخميس 20 أبريل، ورؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من جميع قارة آسيا وأستراليا”.

واستدرك قائلا “في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة من الأجزاء الغربية من قارة إفريقيا وأوروبا.. وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين”.

بعض الدول سيُوافق عيد الفطر لديها يوم السبت 22 أبريل/نيسان

وقال شوكت في ذات الصدد أن “هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب من أجزاء من العالم الإسلامي يوم، الخميس، ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة في مثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء الشهر في اليوم التالي وعليه من المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل”.

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وختم ذات المتحدث بالقول “أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة ولو بالتلسكوب وهذه دول قليلة، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت 22 أبريل”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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