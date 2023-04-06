خديجة بن قنة غاضبة من “نوم وشخير” محمد السادس!

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وطن – علقت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة، على اطمئنان إسرائيل وعدم قلقها مطلقا من اجتماع الجامعة العربية على مستوى السفراء لمناقشة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الاقصى وتكسير محتوياته.

وقال الصحفي الإسرائيلي “باراك ديفيد” مراسل موقع “واللا” العبري و”أكسيوس” الأمريكي عبر حسابه في “تويتر” تعليقا على اجتماع سفراء الدول العربية المعتمدين لدى الجامعة بدعوة من الأردن وتأييد من مصر: “لا توجد أية قيمة لاجتماع الجامعة العربية على مستوى السفراء لمناقشة أحداث الأقصى استجابة لطلب الأردن. هذه مجردة لعبة أردنية، فالأردنيون والمصريون معنيون بأن يثبتوا أنهم فعلوا شيئا ما”.

למפגש של הליגה הערבית בדרג שגרירים אין כל משמעות מלבד היותו ספין של הירדנים והמצרים כדי לשדר עשיה. הכותרות הראשיות שעושים מזה בתקשורת הישראלית משרתות היטב את הספין הזה — Barak Ravid (@BarakRavid) April 5, 2023

وعن حالة الاطمئنان التي تعيشها إسرائيل وعدم قلقها من مثل هذه الدعوات والاجتماعات، علقت “بن قنة” عبر حسابها في “تويتر” بالقول:” هم مطمئنون لأن العرب نائمون في العسل.. الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ولجنة القدس ورئيسها والبرلمان العربي …شبعوا نوما وشخيرا.”

هم مطمئنون لأن العرب نائمون في العسل.. الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ولجنة القدس ورئيسها والبرلمان العربي …شبعوا نوما وشخيرا. #الأقصى_في_خطر https://t.co/JlZ7ZFS4We — خديجة بن قنة (@Benguennak) April 5, 2023

وكانت وزارة الخارجية الأردنية، قد دعت الأربعاء، إلى “عقد اجتماع طارئ بجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى واقتحام القوات الإسرائيلية له”.

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وقالت الخارجية الأردنية، في بيان لها، إنها “دعت إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف، يوم أمس، والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه”.

وأكدت الخارجية الأردنية، “استمرار التحرك على المستوى العربي ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات والتنسيق الذي تقوم بها المملكة، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني”.

دعت #المملكة_الأردنية_الهاشمية وبالتنسيق مع الأشقاء في دولة #فلسطين، وجمهورية #مصر العربية، إلى اجتماع طارئ ل #جامعة_الدول_العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم، على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد #الأقصى المبارك، #الحرم_القدسي_الشريف. pic.twitter.com/69EZ6CHbuS — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) April 5, 2023

وبدأت صباح اليوم الخميس مجموعة أولى من المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

جاء ذلك بعد ساعات من اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى أثناء صلاة التراويح حيث اعتدت على المعتكفين، ثم قامت بملاحقة المصلين والمعتكفين وأفرغت المسجد القبلي منهم بالكامل.

ونشبت مواجهات مساء الأربعاء في المسجد الأقصى بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت باحات المسجد وأطلقت على المصلين الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأطلقت شرطة الاحتلال مسيّرة فوق الأقصى، لرصد ومتابعة مجريات الأوضاع في باحاته، ثم انتهى الأمر بانسحابها من باحات المسجد في منتصف الليل مع إبقاء وجودها عند الأبواب.

قوات الاحتلال تُطلق طائرةً مسيرة في سماء المسجد الأقصى لتأمين اقتحام المستوطنين. pic.twitter.com/6yLNCRzekf — موقع Now Lebanon 🇱🇧 (@NowLebanon3) April 6, 2023

ووفقا لشهود عيان، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الأقصى قبل الانتهاء من صلاة التراويح، ولاحقت المصلين واعتدت عليهم داخل المسجد وخارجه، ضمن خطتها لإخلائه من المعتكفين.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات إلى البلدة القديمة في القدس، كما منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى باب الأسباط.

ما هي لجنة القدس؟

لجنة القدس هي مؤسسة عربية إسلامية انبثقت عن منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1975، يترأسها ملك المغرب، مهمتها حماية القدس الشريف، من خلال التصدي للمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى طمس الطابع العربي الإسلامي للقدس.

التأسيس

أنشئت لجنة القدس بتوصية من المؤتمر السادس لوزراء خارجية البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد بمدينة جدة في السعودية بين يومي 12 و15 يوليو/تموز 1975.

فقد قرر الوزراء تكوين لجنة دائمة من تسع دول تسمى “لجنة القدس“، مهمتها متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها مؤتمرات المنظمة، واقترح ما تراه مناسباً على الدول الأعضاء لتحقيق أهدافها.

وأسندت رئاسة اللجنة إلى ملك المغرب بموجب قرار المؤتمر العاشر لوزراء الخارجية الذي انعقد بمدينة فاس المغربية عام 1979.