الخميس, أبريل 6, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدخديجة بن قنة غاضبة من "نوم وشخير" محمد السادس!
الهدهد

خديجة بن قنة غاضبة من “نوم وشخير” محمد السادس!

الأردن دعت لاجتماع في الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

كتب فهمي الورغمي
اجتماع جامعة الدول العربية حول اقتحام الأقصى watanserb.com
اعتداءات شرطة الاحتلال على المرابطات بالأقصى
- Advertisement -

وطن – علقت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة، على اطمئنان إسرائيل وعدم قلقها مطلقا من اجتماع الجامعة العربية على مستوى السفراء لمناقشة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الاقصى وتكسير محتوياته.

وقال الصحفي الإسرائيلي “باراك ديفيد” مراسل موقع “واللا” العبري و”أكسيوس” الأمريكي عبر حسابه في “تويتر” تعليقا على اجتماع سفراء الدول العربية المعتمدين لدى الجامعة بدعوة من الأردن وتأييد من مصر: “لا توجد أية قيمة لاجتماع الجامعة العربية على مستوى السفراء لمناقشة أحداث الأقصى استجابة لطلب الأردن. هذه مجردة لعبة أردنية، فالأردنيون والمصريون معنيون بأن يثبتوا أنهم فعلوا شيئا ما”.

وعن حالة الاطمئنان التي تعيشها إسرائيل وعدم قلقها من مثل هذه الدعوات والاجتماعات، علقت “بن قنة” عبر حسابها في “تويتر” بالقول:” هم مطمئنون لأن العرب نائمون في العسل.. الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ولجنة القدس ورئيسها والبرلمان العربي …شبعوا نوما وشخيرا.”

وكانت وزارة الخارجية الأردنية، قد دعت الأربعاء، إلى “عقد اجتماع طارئ بجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى واقتحام القوات الإسرائيلية له”.

- Advertisement -

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان لها، إنها “دعت إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف، يوم أمس، والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه”.

وأكدت الخارجية الأردنية، “استمرار التحرك على المستوى العربي ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات والتنسيق الذي تقوم بها المملكة، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني”.

وبدأت صباح اليوم الخميس مجموعة أولى من المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

جاء ذلك بعد ساعات من اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى أثناء صلاة التراويح حيث اعتدت على المعتكفين، ثم قامت بملاحقة المصلين والمعتكفين وأفرغت المسجد القبلي منهم بالكامل.

ونشبت مواجهات مساء الأربعاء في المسجد الأقصى بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت باحات المسجد وأطلقت على المصلين الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأطلقت شرطة الاحتلال مسيّرة فوق الأقصى، لرصد ومتابعة مجريات الأوضاع في باحاته، ثم انتهى الأمر بانسحابها من باحات المسجد في منتصف الليل مع إبقاء وجودها عند الأبواب.

ووفقا لشهود عيان، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الأقصى قبل الانتهاء من صلاة التراويح، ولاحقت المصلين واعتدت عليهم داخل المسجد وخارجه، ضمن خطتها لإخلائه من المعتكفين.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات إلى البلدة القديمة في القدس، كما منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى باب الأسباط.

ما هي لجنة القدس؟

لجنة القدس هي مؤسسة عربية إسلامية انبثقت عن منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1975، يترأسها ملك المغرب، مهمتها حماية القدس الشريف، من خلال التصدي للمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى طمس الطابع العربي الإسلامي للقدس.

التأسيس

أنشئت لجنة القدس بتوصية من المؤتمر السادس لوزراء خارجية البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد بمدينة جدة في السعودية بين يومي 12 و15 يوليو/تموز 1975.

فقد قرر الوزراء تكوين لجنة دائمة من تسع دول تسمى “لجنة القدس“، مهمتها متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها مؤتمرات المنظمة، واقترح ما تراه مناسباً على الدول الأعضاء لتحقيق أهدافها.

وأسندت رئاسة اللجنة إلى ملك المغرب بموجب قرار المؤتمر العاشر لوزراء الخارجية الذي انعقد بمدينة فاس المغربية عام 1979.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

اقتحام الأقصى.. مسقط تُندد والشيخ الخليلي يتنبأ بزوال إسرائيل لهذا السبب

الهدهد

كاتب عماني: فلسطين ليست قضيتي والقرآن ذكر إسرائيل 36 مرة ولم يذكرها

الهدهد

صورة المعتكفين المقيدين في المسجد الأقصى التي فجرت غضب العرب.. ما حقيقتها؟

الهدهد

الاحتلال يدنس المسجد الأقصى باعتداءات وحشية.. صرخات النساء تخاطب ضمير العالم

الهدهد

تلفزيون قطر داخل بيت صلاح الدين في القدس ومفاجأة سارة لكل العرب (فيديو)

الهدهد

تسريبات.. الأسد سيحضر قمة الجامعة العربية في السعودية بدعوة رسمية

الهدهد

طوفان بشري.. مشهد مهيب لصلاة التراويح في المسجد الأقصى (فيديو)

الهدهد

ما هي شروط الدول العربية لإخراج نظام الأسد من عزلته ورفع العقوبات؟

الهدهد

خديجة بن قنة تلتحف الحايك الجزائري وتحسم الجدل بعد حملة “الحايك المغربي” (شاهد)

الهدهد

كاتب سعودي يزعم بالأدلة: المسجد الأقصى موجود في مكة وليس في القدس

الهدهد

مسؤول بتلفزيون دبي يتطاول على خديجة بن قنة.. ما علاقة المغرب؟

الهدهد

نتنياهو يبدأ حكمه باستفزاز كبير ويدوس الوصاية الهاشمية على الأقصى (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رئيس الطائفة الإنجيلية يعلن قرب بناء أول كنيسة مصرية في السعودية!.. في أي مدينة ستقام؟

الكويت.. اغتصاب جماعي لشاب في نهار رمضان وهوية الجُناة صادمة!

ترتيب الدوري المصري 2023 بعد فوز الأهلي على غزل المحلة

بيكهام وزوجته فيكتوريا يذهلان العالم برقصة “السالسا” (فيديو)

القبض على زوجين يصوران مشاهد إباحية وممارسة جنس فموي على صخرة مقدسة! (شاهد)

لماذا يضع العديد من الأشخاص مشروب العصير في القهوة؟

صرخة أنشيلوتي في غرفة الملابس بعد انتصاره على برشلونة في كلاسيكو الملك (شاهد)

دنيا بطمة بظهور صادم داخل سيارتها لتعليم الفتيات الاهتمام بالمناطق الحساسة لديهن!

هبة عبوك تعود للإغراء.. فيديو من النادي الرياضي يحمل رسالة لحكيمي! (شاهد)

وزير خارجية اليمن يملك استثمارات بـ 250 مليون دولار في ملاهي ليلية بإثيوبيا! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC