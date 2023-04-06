“اعتقال ترامب” توقعه مسلسل “عائلة سمبسون” الشهير قبل 29 عاما (فيديو)

وطن– في مفاجأة جديدة ضمن مفاجآت مسلسل “عائلة سمبسونThe Simpsons” الشهير، الذي تنبأ قديما بعدة أحداث في المستقبل وحدثت الآن بالفعل، اتضح أن المسلسل كان قد توقع اعتقال دونالد ترامب قبل 29 عاما.

المسلسل الشهير توقع اعتقال ترامب أيضا

ويشار إلى أنه قبل يومين، اعتقلت السلطات الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب، ووجهت له 30 تهمة تتعلق بتزوير وثائق غير معروفة، وبعدها تم إخلاء سبيله على ذمة القضايا الموجهة إليه.

وفي أحد مشاهد حلقة من مسلسل “عائلة سمبسون” والتي جاءت تحت عنوان “Lisa vs Malibu Stacy” في عام 1994، يتم الإعلان عن القبض على الرئيس السابق دونالد ترامب في نشرة أخبار كان تشاهدها عائلة سمبسون.

اعتقال ترامب مسلسل سمبسون pic.twitter.com/qpcK4VjMXR — ريري شو (@RehamAlla2) April 6, 2023

وعبر العديد من النشطاء عن ذهولهم من توقعات المسلسل الشهير والتي حدثت بالفعل رغم التنبؤ بها قبل سنوات طويلة، وقال بعضهم إن ذلك هو “أفضل توقع لـ مسلسل The Simpsons”.

وكانت مسلسل “The Simpsons” الأمريكي قد اشتهر بتقديم “تنبؤات” دقيقة بشكل لا يصدق.

وتناول المسلسل في إحدى حلقاته عام 1994 استجواب الرئيس السابق دونالد ترامب.

كما تناول في نفس الحلقة الضجة التي صاحبت فيلم “باربي لجريتا جيرويغ” الجاري حاليا.

ويشار إلى أن نفس المسلسل كان قد توقع فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية، وهذا ما حدث بالفعل عام 2016، عندما فاز دونالد ترامب على منافسته هيلاري كلينتون.

وكان المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براغ قد وجه إلى ترامب 34 تهمة جنائية لتزوير سجلات تجارية وارتكاب فضائح جنسية.

توقع طرح نسخة حية من فيلم Barbie

وفي سياق آخر كان مسلسل “The Simpsons” قد توقع أيضًا طرح نسخة حية من فيلم “Barbie” بطولة مارجو روبي ورايان جوسلينج.

وفي أحد مشاهد الحلقة كان هناك فيلم حي بالفعل عن دمية Barbie، فكانت ليزا سيمبسون تعمل على جعل مبتكري باربي يبتكرون فيلم عن اللعبة، لتمكين الفتيات الصغيرات.

وينتظر الجمهور طرح فيلم Barbie في مايو المقبل، والذي ستدور أحداثه عن دمي باربي الشهيرة.

ويضم فيلم Barbie عددا من النجوم منهم: أمريكا فيريرا، سيمو ليو، كيت ماكينون، ألكسندرا شيب، إيما ماكي، كينغسلي بن أدير، إيسا راي، مايكل سيرا، دوا ليبا، مارجو روبي، رايان جوسلينج.

ويشار إلى أن The Simpsons، هو مسلسل أمريكي كوميدي من إنتاج شركة فوكس، ويعد أطول وأنجح مسلسل كرتوني يعرض على شاشات التليفزيون الأمريكي.

حيث بلغت مواسمه حتى الآن 32 جزءا و694 حلقة، والمسلسل من فكرة وتأليف مات جرينينج.