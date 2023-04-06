إسرائيل تقصف جنوب لبنان بالمدفعية الثقيلة.. تصعيد ينذر بتفجر الأوضاع

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وطن– وجهت إسرائيل ضربات بالمدفعية الثقيلة على بلدتين في جنوبي لبنان وفقا لوسائل إعلام رسمية من الجهتين، في محاولة من تل أبيب للرد على الرشقات الصاروخية التي أُطلقت من لبنان ظهر اليوم، الخميس، على الأراضي المحتلة وسط دعوات دولية للتهدئة وإشادة فلسطينية بالقصف اللبناني على الأراضي المحتلة.

إسرائيل تقصف لبنان بالمدفعية الثقيلة

قصفت إسرائيل، الخميس، بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدتين في جنوب لبنان حسب مصادر إعلامية متطابقة ردا على استهدافها برشقات صاروخية أطلقها مجهولون من المنطقة ذاتها.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن “مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت بعدد من القذائف الثقيلة (…) أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور”، بعدما شهدت المنطقة “إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا” باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش اللبناني في وقت لاحق إن “عددا من الصواريخ” أطلقت باتجاه منطقة قضاء صور، قبل أن يغرد على تويتر أن إحدى وحداته اكتشفت راجمات صواريخ وصواريخ في زبقين وقليلة.”

بتاريخ ٦/ ٤/ ٢٠٢٣ أطلِق عدد من الصواريخ من محيط بلدات القليلة والمعلية وزبقين في قضاء صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. يقوم الجيش اللبناني بتسيير دوريات في المنطقة بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/JF0QDObD8t — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 6, 2023

وأكد مصدر أمني لبناني في حديثه لصحيفة “ذا ناشيونال” قائلاً: “نعم أطلقوا النار علينا”.

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 30 قذيفة أُطلقت في غضون 15 دقيقة – وهو الحادث الأمني ​​الأكثر أهمية في جنوب لبنان منذ سنوات – بعد أن زعمت في البداية أنه تم إطلاق 100 صاروخ على أراضيها.

وقللت مصادر أمنية لبنانية من تلك الادعاءات قائلة إن 100 صاروخ عبارة عن مبالغة.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي بأن ما لا يقل عن 34 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة، 25 منها اعترضتها دفاعاته الجوية وخمسة على الأقل سقطت في الأراضي المحتلة.

ويأتي هذا التصعيد بعد أعمال عنف وقعت في باحة المسجد الأقصى في أعقاب اقتحام الشرطة الإسرائيلية للحرم القدسي.

من جانبه، قال أحد السكان القاطنين على بعد حوالي 20 دقيقة بالسيارة من مدينة صور، إن أفراد عائلته سمعوا الرد الإسرائيلي، لكنهم لم يُصابوا بأذى.

وأكد: “لقد كان الأمر على هذا النحو [لمدة] 50 عامًا، إنه أمر طبيعي بالنسبة لنا”، في حديثه لذا ناشيونال.

التصعيد سيد الموقف بعد الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى

تصاعدت التوترات في المنطقة بعد أن اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى في القدس في مناسبتين منفصلتين، الأربعاء، حيث يؤدي عشرات الآلاف من المصلين الفلسطينيين الصلاة خلال شهر رمضان المبارك.

وربط المتحدث الدولي للجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت، إطلاق الصواريخ من لبنان، بالانتهاك الإسرائيلي للمسجد الأقصى، قائلاً إن ذلك خلف “طاقات سلبية للغاية”.

وقال هيشت: “بدأ سياق القصة قبل يومين في الحرم القدسي بتلك الصور القاسية للغاية القادمة من داخل المُصلى القدسي في الليل”.

وأظهرت لقطات من داخل المسجد ضباطا إسرائيليين يضربون الناس بالهراوات ويطلقون الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، ثم يعتقلون مئات الفلسطينيين.

وزعمت الشرطة الإسرائيلية أنها دخلت المسجد بعد أن حاول “المئات من المشاغبين” تطويق أنفسهم بالداخل.

أدى الحادث، الذي قوبل بإدانة واسعة من العالم العربي والإسلامي، إلى إطلاق صواريخ انتقامية من غزة باتجاه إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لشبكة CNN: “نحن في لحظة خطيرة للغاية”.

“من الواضح أن ما نراه يتجلى على الحدود اللبنانية هو نتيجة، ورد فعل لما رأيناه يحدث في الأقصى [المسجد].” يتابع الصفدي.

حزب الله وإسرائيل و خيط رفيع من التوازن الاستراتيجي

تُعتبر لبنان وإسرائيل دولتين معاديتين، لكن الهدنة بينهما صمدت إلى حد كبير منذ حرب 2006.

كانت هناك عدة هجمات صاروخية صغيرة النطاق من لبنان في السنوات الأخيرة أدت إلى ضربات انتقامية من جانب إسرائيل. تم الإبلاغ عن عدد قليل من الضحايا في تلك الحوادث، وكان أكبر عدد من القتلى في تبادل لإطلاق النار في عام 2015 الذي أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وجندي حفظ سلام إسباني. ويعتقد أن الفصائل الفلسطينية في لبنان تقف وراء تلك الهجمات الصاروخية.

كان نزاع عام 2006 أكبر اشتعال بين لبنان وإسرائيل منذ عام 1982. قُتل حوالي 1200 لبناني و 165 إسرائيليًا في تبادل لإطلاق النار شمل هجومًا جويًا إسرائيليًا على مستوى البلا ، وحصارًا بحريًا وجويًا. وقد أطلق حزب الله في ذلك الصراع، آلاف القذائف ومئات الرشقات الصاروخية التي وصلت إلى عمق الأراضي الإسرائيلية.