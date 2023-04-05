4 عقوبات قاسية على لاعبي الزمالك بعد خسارته الأخيرة في الدوري المصري

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وطن- فرض رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، 4 عقوبات قاسية على لاعبي فريق الزمالك، بعد خسارته الأخيرة أمام المصري البورسعيدي بثلاثية ثمينة في منافسات الدوري المصري الممتاز.

ووجه رئيس الزمالك منصور عقوبات على لاعبي الفارس الأبيض، بعد خسارته أمام المصري البورسعيدي في منافسات الجولة ال23 من الدوري المصري، وهي على النحو الآتي:

تجميد 4 لاعبين حتى نهاية الموسم الجاري.

خضم 25% من عقود اللاعبين لهذا الموسم.

أهداف مباريات يوم الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز ⚽️ برعاية The Brooks | Orange pic.twitter.com/BPfyhG9ilS — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 5, 2023

خضم 30% من عقود اللاعبين للموسم القادم.

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طرد الجهاز الفني الحالي، مع منعهم دخول النادي كأعضاء جدد.

عقوبات الزمالك بعد الخسارة أمام المصري البورسعيدي

وجاء تلك عقوبات الزمالك بعد خسارته أمام المصري البورسعيدي، بثلاثية مقابل هدفين، في منافسات الجولة ال23 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل أهداف المصري البورسعيدي في مرمى الزمالك، محمد جراندو في الدقيقة ال25، وإسلام أبو سليمة في الدقيقة ال60، وعبد القادر يحيى في الدقيقة ال87.

مرتضى منصور كلم جمال عبد الحميد ملاه قرارات يقولها ع الهوا .. أروعها آخرها : – أولا : 4 لاعبين مش هيلمسوا كورة تاني هيتم إعلانهم – ثانيا : هيتخصم 30% من عقد اللاعبين كل سنة لنهاية عقدهم .. و 25 % السنادي – ثالثا : الجهاز الفني كله برة مش هيشتغل في النادي تاني – رابعا : أعضاء… — Ghamry 🇵🇸 ⁦🇪🇬⁩ (@Ghamry4) April 4, 2023

بينما سجل هدفي الزمالك، عماد الدين بوبكر في الدقيقة الأولى على انطلاق صافرة بداية المباراة بطرق الخطأ سجله اللاعب في شباك مرماه، وناصر المنسي في الدقيقة ال21.

الدوري المصري الممتاز

كما ويقدم الزمالك أحد أسوأ مواسمه على مستوى البطولات المحلية والقارية الأفريقية هذا الموسم، حيث ودع دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، وكأس مصر من دور النصف النهائي، وكأس الرابطة المصرية.

الزمالك يوقع عقوبة مالية على جميع اللاعبين بعد الخسارة من المصري برعاية Orange | #باب_رزق pic.twitter.com/Igh7hx8Es6 — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 5, 2023

وخاض فريق الزمالك 21 مباراة في الدوري المصري الممتاز، حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 9 مباريات، كما وتلقى الخسارة في 6 مباريات هذا الموسم.

يذكر بأن فريق الزمالك حامل اللقب السابق، يحتل المركز الخامس من ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 33 نقطة، كما وبفارق كبير عن غريمه التقليدي الأهلي المتصدر برصيد 44 نقطة حتى الآن.