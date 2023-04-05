الأربعاء, أبريل 5, 2023
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رياضة

4 عقوبات قاسية على لاعبي الزمالك بعد خسارته الأخيرة في الدوري المصري

الزمالك يخسر أمام المصري البورسعيدي بثلاثية ثمينة في الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
الزمالك المصري في الدوري المصري الممتاز watanserb.com
عقوبات الزمالك المصري
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وطن- فرض رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، 4 عقوبات قاسية على لاعبي فريق الزمالك، بعد خسارته الأخيرة أمام المصري البورسعيدي بثلاثية ثمينة في منافسات الدوري المصري الممتاز.

ووجه رئيس الزمالك منصور عقوبات على لاعبي الفارس الأبيض، بعد خسارته أمام المصري البورسعيدي في منافسات الجولة ال23 من الدوري المصري، وهي على النحو الآتي:

تجميد 4 لاعبين حتى نهاية الموسم الجاري.

خضم 25% من عقود اللاعبين لهذا الموسم.

خضم 30% من عقود اللاعبين للموسم القادم.

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طرد الجهاز الفني الحالي، مع منعهم دخول النادي كأعضاء جدد.

عقوبات الزمالك بعد الخسارة أمام المصري البورسعيدي

وجاء تلك عقوبات الزمالك بعد خسارته أمام المصري البورسعيدي، بثلاثية مقابل هدفين، في منافسات الجولة ال23 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل أهداف المصري البورسعيدي في مرمى الزمالك، محمد جراندو في الدقيقة ال25، وإسلام أبو سليمة في الدقيقة ال60، وعبد القادر يحيى في الدقيقة ال87.

بينما سجل هدفي الزمالك، عماد الدين بوبكر في الدقيقة الأولى على انطلاق صافرة بداية المباراة بطرق الخطأ سجله اللاعب في شباك مرماه، وناصر المنسي في الدقيقة ال21.

الزمالك والمصري البورسعيدي
الزمالك والمصري البورسعيدي

الدوري المصري الممتاز

كما ويقدم الزمالك أحد أسوأ مواسمه على مستوى البطولات المحلية والقارية الأفريقية هذا الموسم، حيث ودع دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، وكأس مصر من دور النصف النهائي، وكأس الرابطة المصرية.

وخاض فريق الزمالك 21 مباراة في الدوري المصري الممتاز، حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 9 مباريات، كما وتلقى الخسارة في 6 مباريات هذا الموسم.

عقوبات الزمالك
عقوبات الزمالك

يذكر بأن فريق الزمالك حامل اللقب السابق، يحتل المركز الخامس من ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 33 نقطة، كما وبفارق كبير عن غريمه التقليدي الأهلي المتصدر برصيد 44 نقطة حتى الآن.

المصدروطن + تويتر + نادي الزمالك
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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