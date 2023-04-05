صورة المعتكفين المقيدين في المسجد الأقصى التي فجرت غضب العرب.. ما حقيقتها؟

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وطن – أثار اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى فجر الأربعاء، غضبا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا على صعيد واسع، وانتشرت العديد من المقاطع واللقطات التي توثق بشاعة ما ارتكبته قوات الاحتلال من انتهاكات.

من بين الصور التي انتشرت كالنار في الهشيم، تم تداول صورة تُظهر عشرات المعتقلين وقد تم تقييدهم داخل المسجد الأقصى، وقيل إن الصورة توثق جانبا من الاعتداء الذي وقع فجر الأربعاء.

وحازت هذه الصورة، انتشارا واسعا على موقع تويتر، وأثارت غضبا كبيرا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

هذا المشهد مباشر من المسجد الاقصى وفي رمضان يا مسلمين!!! صورة لاعتقال جنود جيش الاحتلال للمعتكفين داخل المسجد القبلي بالمسجد الأقصى. pic.twitter.com/55P1KBA0mZ — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) April 4, 2023

لا خير فينا والله، الأقصى يُدنّس، وعباد الله يستضعفون من أشر الخلق وأضعفهم.. يارب انصر المستضعفين في المسجد الأقصى، وكن لهم ناصرًا وأنزل عليهم حفظةً من لدنك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. pic.twitter.com/Xeeh4gIcC4 — ☁️ (@zzzzzaaiii) April 4, 2023

لا خير فينا والله، الأقصى يُدنّس، وعباد الله يستضعفون من أشر الخلق وأضعفهم.. يارب انصر المستضعفين في المسجد الأقصى، وكن لهم ناصرًا وأنزل عليهم حفظةً من لدنك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. pic.twitter.com/Xeeh4gIcC4 — ☁️ (@zzzzzaaiii) April 4, 2023

حقيقة الصورة

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إلا أنه من خلال تتبع الصورة والتحقق منها، يتضح أنها صورة قديمة وليست عقب اعتقال قوات الاحتلال للمعتكفين داخل المسجد الأقصى فجر اليوم الأربعاء، لكنها تعود إلى أبريل 2022، عندما اعتدت قوات الاحتلال على مرابطين داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى.

تغطية صحفية: "قوات الاحتلال تقيد المرابطين داخل المصلى القبلي وتعتدي عليهم بالضرب المبرح"#اقتحام_الأقصى_برمضان pic.twitter.com/GLMyyk9pcR — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 15, 2022

ففي 15 إبريل 2022، اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى مستخدمة قنابل الغاز، واعتدت على المرابطين داخله وقيدت أيدهم.

اعتداءات قوات الاحتلال في المسجد الأقصى

وفجر الأربعاء، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى، وفرضت طوقاً وحصاراً على مصلياته، خاصة المصلى القبلي، وشنّت اعتداءات مروعة ضد المرابطين.

واعتدى مئات من جنود الاحتلال، على المعتكفين في المسجد الأقصى والمسجد القبلي بعد اقتحامه، وذلك بضرب عشرات المعتكفين وتكسير عظامهم بأعقاب البنادق والهراوت، فيما أُصيب عدد من المعتكفين بالرصاص المعدني.

قوات الاحتلال تنهال بالضرب على المعتكفين والمرابطين في المصلى القبلي لإجبارهم على الخروج من #المسجد_الأقصى

pic.twitter.com/DR5iwe4udn — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 4, 2023

يأتي هذا فيما اعتدت قوات الاحتلال على المصلين في باب العامود وحطة والسلسلة والأسباط، ومنعت دخولهم للصلاة داخل المسجد الأقصى لصلاة الفجر.

وأغلقت قوات الاحتلال، جميع محاور الطرق في البلدة القديمة من القدس المحتلة والمؤدية للمسجد الأقصى ومنعت الوصول إليه.

"لبيك يا أقصى" تدوي بحناجر الأحرار من داخل المسجد الأقصى..

ماشاء الله pic.twitter.com/hUeGRinhKG — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) April 4, 2023

وشوهدت عشرات النساء المعتكفات اللواتي تم تخليصهن بصعوبة من أيدي الجنود، وهن يخرجن باتجاه أحياء البلدة القديمة في القدس المحتلة وهن حافيات الأقدام وقد تعرضن للضرب والاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع.

كما اندلع حريق في المسجد القبلي جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت داخل المسجد بعد اقتحامه، وعملت فرق الإطفاء السيطرة على الحريق في ظل عرقلة الاحتلال لطواقمها من الدخول للمسجد.

#الأقصى_يستغيث.

لولا المطبّعون وأشباه المطبّعين ما تجرّأ العدو على تدنيس #المسجد_الأقصى المبارك في شهر #رمضان، وما أطلق يده القذرة لقمع إخواننا وأخواتنا المرابطين والمعتكفين في أولى القبلتين، وثالث المسجدين. لولا فتح السفارات، وفتح الأجواء، وتبادل الوفود، ما شعر الصهاينة بالأمان،… pic.twitter.com/dYgonvyhwc — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) April 4, 2023

اعتقالات في الأقصى

بدورها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت أكثر من 400 مصل خلال عدوانها على المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين فيه.

وأضافت أنه جرى نقل المعتقلين إلى مركز توقيف “عطروت” للتحقيق، وتوقعت الإفراج عن معظمهم بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.