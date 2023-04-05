الأربعاء, أبريل 5, 2023
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الهدهد

صورة المعتكفين المقيدين في المسجد الأقصى التي فجرت غضب العرب.. ما حقيقتها؟

قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى فجر اليومذ وارتكبت انتهاكات مروعة

كتب خالد السعدي
الاعتداء على المرابطين في الأقصى watanserb.com
صورة تعود لاقتحام المسجد الأقصى في أبريل 2022
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وطن – أثار اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى فجر الأربعاء، غضبا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا على صعيد واسع، وانتشرت العديد من المقاطع واللقطات التي توثق بشاعة ما ارتكبته قوات الاحتلال من انتهاكات.

من بين الصور التي انتشرت كالنار في الهشيم، تم تداول صورة تُظهر عشرات المعتقلين وقد تم تقييدهم داخل المسجد الأقصى، وقيل إن الصورة توثق جانبا من الاعتداء الذي وقع فجر الأربعاء.

وحازت هذه الصورة، انتشارا واسعا على موقع تويتر، وأثارت غضبا كبيرا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

حقيقة الصورة

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إلا أنه من خلال تتبع الصورة والتحقق منها، يتضح أنها صورة قديمة وليست عقب اعتقال قوات الاحتلال للمعتكفين داخل المسجد الأقصى فجر اليوم الأربعاء، لكنها تعود إلى أبريل 2022، عندما اعتدت قوات الاحتلال على مرابطين داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى.

ففي 15 إبريل 2022، اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى مستخدمة قنابل الغاز، واعتدت على المرابطين داخله وقيدت أيدهم.

اعتداءات قوات الاحتلال في المسجد الأقصى

وفجر الأربعاء، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى، وفرضت طوقاً وحصاراً على مصلياته، خاصة المصلى القبلي، وشنّت اعتداءات مروعة ضد المرابطين.

واعتدى مئات من جنود الاحتلال، على المعتكفين في المسجد الأقصى والمسجد القبلي بعد اقتحامه، وذلك بضرب عشرات المعتكفين وتكسير عظامهم بأعقاب البنادق والهراوت، فيما أُصيب عدد من المعتكفين بالرصاص المعدني.

يأتي هذا فيما اعتدت قوات الاحتلال على المصلين في باب العامود وحطة والسلسلة والأسباط، ومنعت دخولهم للصلاة داخل المسجد الأقصى لصلاة الفجر.

وأغلقت قوات الاحتلال، جميع محاور الطرق في البلدة القديمة من القدس المحتلة والمؤدية للمسجد الأقصى ومنعت الوصول إليه.

وشوهدت عشرات النساء المعتكفات اللواتي تم تخليصهن بصعوبة من أيدي الجنود، وهن يخرجن باتجاه أحياء البلدة القديمة في القدس المحتلة وهن حافيات الأقدام وقد تعرضن للضرب والاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع.

كما اندلع حريق في المسجد القبلي جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت داخل المسجد بعد اقتحامه، وعملت فرق الإطفاء السيطرة على الحريق في ظل عرقلة الاحتلال لطواقمها من الدخول للمسجد.

اعتقالات في الأقصى

بدورها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت أكثر من 400 مصل خلال عدوانها على المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين فيه.

وأضافت أنه جرى نقل المعتقلين إلى مركز توقيف “عطروت” للتحقيق، وتوقعت الإفراج عن معظمهم بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

المصدرتويتر + وكالات فلسطينية - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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