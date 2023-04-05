الأربعاء, أبريل 5, 2023
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حياتنا

تحسس جسدها وطرحها أرضا.. حاخام يهودي يتحرش بعاملة وحاول اغتصابها (فيديو)

رجل يرتدي الزي الديني اليهودي يحاول اغتصاب عاملة في بروكلين، تعمل في متجر بقالة

كتب خالد الأحمد
حاخام يهودي يتحرش بعاملة watanserb.com
حاخام يهودي يتحرش بعاملة
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وطن- قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن رجل دين يرتدي الزي اليهودي، مطلوب بتهمة التحرش بامرأة تعمل في “محل بقالة” في بروكلين حيث كان يتسوق.

رجل دين يهودي يتحرش بعاملة في محل بقالة وحاول اغتصابها

وكانت الضحية البالغة من العمر 28 عامًا تعمل في الطابق السفلي من متجر البقالة في شارعي ميرتل ونوستراند في بيدفورد-ستايفسانت، حوالي الساعة 8:30 صباحًا يوم 13 مارس الماضي.

وبحسب صحيفة “نيويورك بوست” فقد اقترب منها رجل الدين الحاخام اليهودي المتهم، وأمسك بصدرها وتحسس جسدها، ورمى الضحية أرضاً محاولاً اغتصابها.

وذلك قبل أن تصرخ الفتاة طلباً للمساعدة مما دفع مهاجمها ـ اليهودي ـ إلى الفرار سيرا على الأقدام في شارع “نوستراند”، حسبما قال رجال الشرطة، ولم تبلغ الضحية عن وقوع إصابات.

رجل دين يهودي يتحرش بعاملة في محل بقالة وحاول اغتصابها
رجل دين يهودي يتحرش بعاملة في محل بقالة وحاول اغتصابها

الجاني شوهد يركض في الشارع

وقالت صحيفة “نيويورك بوست” نقلاً عن رجال الشرطة، إن المعتدي شوهد آخر مرة من خلال كاميرات مراقبة أمنية، وهو يركض في شارع نوستراند. وأصيبت المرأة بالدهشة ولكنها لم تصب بأذى خطير.

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ويُظهر مقطع فيديو صادر عن شرطة نيويورك ونشرته الصحيفة، المشتبه به الذي لا يزال مطلوبًا، يقوم بعملية شراء داخل المتجر بينما كان يرتدي الملابس اليهودية الدينية.

وُصِف الجاني بأنه أبيض البشرة وذو لحية حمراء كثة، وكان يرتدي ملابس يهودية تقليدية بما في ذلك قبعة سوداء ومعطف أسود وسروال وحذاء.

وناشدت شرطة نيويورك من أي شخص لديه معلومات عن هذا الشخص، الاتصال بـ Crime Stoppers على (800) 577-TIPS. وستبقى جميع المكالمات سرية.

المصدرتويتر، صحيفة نيويورك بوست، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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