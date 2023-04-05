تحسس جسدها وطرحها أرضا.. حاخام يهودي يتحرش بعاملة وحاول اغتصابها (فيديو)

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وطن- قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن رجل دين يرتدي الزي اليهودي، مطلوب بتهمة التحرش بامرأة تعمل في “محل بقالة” في بروكلين حيث كان يتسوق.

رجل دين يهودي يتحرش بعاملة في محل بقالة وحاول اغتصابها

وكانت الضحية البالغة من العمر 28 عامًا تعمل في الطابق السفلي من متجر البقالة في شارعي ميرتل ونوستراند في بيدفورد-ستايفسانت، حوالي الساعة 8:30 صباحًا يوم 13 مارس الماضي.

وبحسب صحيفة “نيويورك بوست” فقد اقترب منها رجل الدين الحاخام اليهودي المتهم، وأمسك بصدرها وتحسس جسدها، ورمى الضحية أرضاً محاولاً اغتصابها.

وذلك قبل أن تصرخ الفتاة طلباً للمساعدة مما دفع مهاجمها ـ اليهودي ـ إلى الفرار سيرا على الأقدام في شارع “نوستراند”، حسبما قال رجال الشرطة، ولم تبلغ الضحية عن وقوع إصابات.

الجاني شوهد يركض في الشارع

وقالت صحيفة “نيويورك بوست” نقلاً عن رجال الشرطة، إن المعتدي شوهد آخر مرة من خلال كاميرات مراقبة أمنية، وهو يركض في شارع نوستراند. وأصيبت المرأة بالدهشة ولكنها لم تصب بأذى خطير.

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ويُظهر مقطع فيديو صادر عن شرطة نيويورك ونشرته الصحيفة، المشتبه به الذي لا يزال مطلوبًا، يقوم بعملية شراء داخل المتجر بينما كان يرتدي الملابس اليهودية الدينية.

وُصِف الجاني بأنه أبيض البشرة وذو لحية حمراء كثة، وكان يرتدي ملابس يهودية تقليدية بما في ذلك قبعة سوداء ومعطف أسود وسروال وحذاء.

وناشدت شرطة نيويورك من أي شخص لديه معلومات عن هذا الشخص، الاتصال بـ Crime Stoppers على (800) 577-TIPS. وستبقى جميع المكالمات سرية.