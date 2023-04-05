استيقظت في القبر.. إنقاذ امرأة بعد دفنها حية وما حدث أغرب من الخيال (شاهد)

- Advertisement -

وطن- أعلنت الشرطة العسكرية في ولاية “ميناس جيرايس” البرازيلية أنها أنقذت امرأة دفنت حية في مقبرة، صباح الاثنين الماضي.

وبحسب المعلومات الواردة من قبل السلطات المحلية، فقد قضت الضحية الليلة داخل المقبرة ولم يتم إنقاذها إلا في الصباح، بعد أن طلبت المساعدة بصوت ضعيف للغاية.

استخراج برازيلية من القبر بعد دفنها حية

وقالت الشرطة العسكرية البرازيلية في بيان تناقلته وسائل إعلام، أمس الثلاثاء، إن السلطات أنقذت “حياة امرأة دفنت ، وهي لا تزال على قيد الحياة ، في مقبرة رأسية ، بمدينة فيسكوندي دو ريو برانكو”.

وبحسب البيان فإنه عند سماع صرخات “المناشدة ” كسر عناصر الجيش جدار القرميد، وانتشلوا المرأة البالغة من العمر 36 عامًا ، والتي أصيبت بجروح في الرأس وعدة جروح في جسدها.

وذكر موقع محلي نقلاً عن الشرطة أن “حفاري القبور في المقبرة البلدية اتصلوا بالشرطة العسكرية، بعد رؤية هذه المقبرة مغلقة بالطوب والأسمنت الذي يبدو أنه وضع حديثا ورؤية بقع الدم بالقرب من الموقع”.

وتم نقلها إلى أحد مستشفيات المنطقة حيث تلقت رعاية طبية وهي تحت الملاحظة.

- Advertisement -

وبحسب إدارة الإطفاء التي نفذت عملية الإنقاذ ، فقد ظهرت على المصابة علامات جفاف وانخفاض في درجة حرارة الجسم ، بالإضافة إلى إصابة في الرأس.

الاستيقاظ في القبر

وكانت الضحية في المنزل مع زوجها ، عندما تم اقتحام المنزل من قبل شخصين ملثمين واعتدوا عليهما. وبحسب ما جاء في محضر المرأة ، فإن زوجها تعرض للاعتداء لكنه تمكن من الفرار. وبعد ذلك ، كل ما تتذكره هو “الاستيقاظ في القبر“.

ودفن المتهمون السيدة في مقبرة “فيسكوندي دو ريو برانكو” البلدية في ولاية ميناس جيرايس الجنوبية الشرقية.

إلا أنها نجت من تحت الأرض بعد أن لاحظ حفاري القبور أن الأسمنت طازج على القبر وقربه بقع دم.

وبحسب السلطات ، فإن الضحية متورطة في تعاطي المخدرات ومخططات تهريب لها علاقة بالجريمة، وتم التعرف على المشتبه بهم.

وأفاد قائد الشرطة دييغو كانديان، بأن المتهمين الذين لم يكشف عن أسمائهم تتراوح أعمارهم بين 20 و22 عاما، وكانوا يخططون للهروب إلى ريو دي جانيرو بعد جريمتهم المروعة.

وكان الشابان قد اعتُقلا في الماضي بتهمة تهريب أسلحة ومخدرات. وأعلن أنهم سيُحتجزون في الحبس الاحتياطي لمدة تصل إلى 30 يوما لكن لم يتم العثور عليهما بعد.