الثلاثاء, أبريل 4, 2023
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حياتنا

هذه هي الأشياء التي ننسى تنظيفها في غرفة النوم..

"ينبغي غسل الوسائد كلّ ثلاثة أشهر..."

كتب معالي بن عمر
تنظيف غرف النوم watanserb.com
تنظيف غرف النوم
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وطن-مثل غرفة المعيشة أو الحمام، يجب تنظيف غرف النوم جيّدًا، مع ضرورة الانتباه لعدم نسيان تنظيف بعض المناطق أو الأشياء فيها.

بحسب تقرير لمجلة “فام أكتيال” الفرنسية، فإنّ التنظيف الربيعي يبدأ بحلول فصل الربيع المميز، حيث تبدأ درجة الحرارة في الارتفاع قليلًا، وهي ممارسة التنظيف الربيعي منتشرة بشكل خاص في المناخات ذات الشتاء البارد. وفي هذه الحالة عليك فتح خزانة أدوات التنظيف أيضًا، للقيام بما يسمى التنظيف الربيعي الضروري للتخلص من هذه الأوساخ. وللحصول على تنظيف عميق لمنزلك عليك بتطبيق جميع الخطوات بعناية:

قم بإحضار دلو من الماء وجميع الأدوات اللازمة، على غرار: الإسفنج، والأقمشة المصنوعة من الألياف الدقيقة وصودا الخبز، والخل الأبيض، وعصير الليمون، وسائل غسل الأطباق، إذ إننا في غرفة النوم ننسى أحيانًا تنظيف أماكن معينة وأشياء معينة، مثل: الوسائد والفراش ومقبض الباب.

تنظيف المراتب
تنظيف المراتب

لا تنسَ تنظيف الوسائد

لا شكّ في أنّ الوسائد ضرورية للنوم بشكل جيدًا، لكن يجب أن تكون نظيفة ومغسولة جيّدًا. فمن السهل جداً أن تتسخ هذه الأشياء اليومية بسبب التعرق واللعاب والدموع. لذلك من الضروري أن تتذكر غسلَه كثيرًا بما يكفي لمنعه من أن يصبحَ عشّاً للجراثيم.

لذا، اغسلها كلَّ ثلاثة أشهر ما لم تكن الوسادة متسخة حقًا. للغسيل، اقرأ الملصق بعناية، والذي سيخبرك بدرجة الحرارة التي يمكنك غسلها فيها. بشكل عام، بالنسبة للموادّ التركيبية، يتم الغسل في درجة حرارة تتراوح بين 40 و60 درجة مئوية. بالنسبة للوسائد المصنوعة من الريش، يفضل غسلها في المغسلة الخاصة.

تذكر أن تغسلَ مرتبتك

وفقًا لما ترجمته “وطن“، يجب أن تُنظّف المراتب من وقت لآخر. ولتجنّب أكبر قدر ممكن من التلوث، اختر واقي المرتبة.

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هذا ويستغرق غسل مرتبتك وقتًا، لذا قم بغسلها في الصباح الباكر لتجف طوال اليوم. وإذا كان الطقس لطيفًا، فافتح النوافذ للسماح بدخول أشعة الشمس. لديك عدة خيارات لتنظيف الفراش الخاص بك. يمكنك استخدام الصودا.

غسل الوسائد كل ثلاثة أشهر
غسل الوسائد كل ثلاثة أشهر

وفي هذه الحالة، قم بتخفيف الصودا بوضع 3 أكواب لتر من الماء في القارورة. يمكنك أيضًا استخدام صابون الأطباق والماء أو كوب من الخل الأبيض مع مزجه بثلاثة أكواب من الماء الساخن. خذ منشفة وانقعها في المحلول المُستخدم. اعصرها جيدًا وافرك المرتبة برفق. امسح بقطعة قماش مبللة ونظيفة قبل التجفيف.

مقابض الأبواب: غالبًا ما يتمّ نسيانها

نستخدم مقابض الأبواب كل يوم ولكن غالبًا ما ننسى تنظيفها، حيث يمكن أن تكون مقابض الأبواب عشًا حقيقيًا للجراثيم. في الشتاء، فعندما تكون الأمراض أكثر انتشارًا، يكون تنظيف مقابض الأبواب أكثر أهمية.

خذ قطعة قماش نظيفة من الألياف الدقيقة وبلّلْها برفق بالخل الأبيض أو الكحول. ثم افرك مقبض الباب، دون أن تنسى أيّ منطقة. افعل الشيء نفسه مع جميع مقابض الأبواب في منزلك.

تذكر أن تنظّف هذه المناطق بانتظام للحفاظ على نظافتها ومنع البكتيريا من التكاثر عليها.

تنظيف مقابض الأبواب
تنظيف مقابض الأبواب
المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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