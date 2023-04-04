هذه هي الأشياء التي ننسى تنظيفها في غرفة النوم..

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وطن-مثل غرفة المعيشة أو الحمام، يجب تنظيف غرف النوم جيّدًا، مع ضرورة الانتباه لعدم نسيان تنظيف بعض المناطق أو الأشياء فيها.

بحسب تقرير لمجلة “فام أكتيال” الفرنسية، فإنّ التنظيف الربيعي يبدأ بحلول فصل الربيع المميز، حيث تبدأ درجة الحرارة في الارتفاع قليلًا، وهي ممارسة التنظيف الربيعي منتشرة بشكل خاص في المناخات ذات الشتاء البارد. وفي هذه الحالة عليك فتح خزانة أدوات التنظيف أيضًا، للقيام بما يسمى التنظيف الربيعي الضروري للتخلص من هذه الأوساخ. وللحصول على تنظيف عميق لمنزلك عليك بتطبيق جميع الخطوات بعناية:

قم بإحضار دلو من الماء وجميع الأدوات اللازمة، على غرار: الإسفنج، والأقمشة المصنوعة من الألياف الدقيقة وصودا الخبز، والخل الأبيض، وعصير الليمون، وسائل غسل الأطباق، إذ إننا في غرفة النوم ننسى أحيانًا تنظيف أماكن معينة وأشياء معينة، مثل: الوسائد والفراش ومقبض الباب.

لا تنسَ تنظيف الوسائد

لا شكّ في أنّ الوسائد ضرورية للنوم بشكل جيدًا، لكن يجب أن تكون نظيفة ومغسولة جيّدًا. فمن السهل جداً أن تتسخ هذه الأشياء اليومية بسبب التعرق واللعاب والدموع. لذلك من الضروري أن تتذكر غسلَه كثيرًا بما يكفي لمنعه من أن يصبحَ عشّاً للجراثيم.

لذا، اغسلها كلَّ ثلاثة أشهر ما لم تكن الوسادة متسخة حقًا. للغسيل، اقرأ الملصق بعناية، والذي سيخبرك بدرجة الحرارة التي يمكنك غسلها فيها. بشكل عام، بالنسبة للموادّ التركيبية، يتم الغسل في درجة حرارة تتراوح بين 40 و60 درجة مئوية. بالنسبة للوسائد المصنوعة من الريش، يفضل غسلها في المغسلة الخاصة.

تذكر أن تغسلَ مرتبتك

وفقًا لما ترجمته “وطن“، يجب أن تُنظّف المراتب من وقت لآخر. ولتجنّب أكبر قدر ممكن من التلوث، اختر واقي المرتبة.

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هذا ويستغرق غسل مرتبتك وقتًا، لذا قم بغسلها في الصباح الباكر لتجف طوال اليوم. وإذا كان الطقس لطيفًا، فافتح النوافذ للسماح بدخول أشعة الشمس. لديك عدة خيارات لتنظيف الفراش الخاص بك. يمكنك استخدام الصودا.

وفي هذه الحالة، قم بتخفيف الصودا بوضع 3 أكواب لتر من الماء في القارورة. يمكنك أيضًا استخدام صابون الأطباق والماء أو كوب من الخل الأبيض مع مزجه بثلاثة أكواب من الماء الساخن. خذ منشفة وانقعها في المحلول المُستخدم. اعصرها جيدًا وافرك المرتبة برفق. امسح بقطعة قماش مبللة ونظيفة قبل التجفيف.

مقابض الأبواب: غالبًا ما يتمّ نسيانها

نستخدم مقابض الأبواب كل يوم ولكن غالبًا ما ننسى تنظيفها، حيث يمكن أن تكون مقابض الأبواب عشًا حقيقيًا للجراثيم. في الشتاء، فعندما تكون الأمراض أكثر انتشارًا، يكون تنظيف مقابض الأبواب أكثر أهمية.

خذ قطعة قماش نظيفة من الألياف الدقيقة وبلّلْها برفق بالخل الأبيض أو الكحول. ثم افرك مقبض الباب، دون أن تنسى أيّ منطقة. افعل الشيء نفسه مع جميع مقابض الأبواب في منزلك.

تذكر أن تنظّف هذه المناطق بانتظام للحفاظ على نظافتها ومنع البكتيريا من التكاثر عليها.