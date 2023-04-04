الثلاثاء, أبريل 4, 2023
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قراصنة عرب يخترقون جميع مواقع الجامعات الإسرائيلية وهذا ما فعلوه

تم تعطيل استخدام معظم مواقع الويب لكن لم يتضح مدى قدرة المهاجمين على اختراق أي من أنظمة الجامعة الداخلية

كتب خالد السعدي
اختراق مواقع الجامعات الإسرائيلية watanserb.com
اختراق مواقع الجامعات الإسرائيلية
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وطن- اخترق قراصنة (هاكرز)، جميع مواقع الجامعات الإسرائيلية بما في ذلك الجامعة العبرية وجامعة تل أبيب، مبدين تضامنهم مع فلسطين.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن شركة الأمن السيبراني لنقاط التفتيش أن الجامعات الإسرائيلية الكبرى تعرضت لهجوم قرصنة شنته مجموعة تسمى “أنونيموس السودان”.

وأضافت الصحيفة أنه تم تعطيل استخدام معظم مواقع الويب الخاصة بهم ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المتسللون قادرين على اختراق أي من أنظمة الجامعة الداخلية.

ونشر المهاجمون قائمة بالمؤسسات الأكاديمية التي تعرضت للهجوم، وكتبوا: “قطاع التعليم في إسرائيل انهار بسبب ما فعلوه في فلسطين“.

وهاجم القراصنة الجامعات العشر العاملة في إسرائيل- العبرية، معهد وايزمان، بار إيلان، حيفا، بن جوريون، التخنيون، المفتوحة، آرييل، رايخمان وتل أبيب.

قراصنة عرب يخترقون جميع مواقع الجامعات الإسرائيلية
قراصنة عرب يخترقون جميع مواقع الجامعات الإسرائيلية

والهجوم هو جزء من حملة #OPIsrael التي تحدث كل عام في بداية شهر أبريل، والتي في إطارها يحاول القراصنة مهاجمة أهداف إسرائيلية.

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وذكرت الصحيفة: “في الأيام الأخيرة، هاجم قراصنة من السودان وبنغلاديش سلسلة من المواقع الإسرائيلية، لكن لم يتسببوا في أضرار كبيرة. هذه المرة أيضا يبدو أنه لم تتم سرقة أي معلومات من الجامعات”.

وحملة “أنونيموس” السنوية التي تستهدف مواقع وحسابات الحكومة الإسرائيلية ومنظمات كبرى أخرى في شبكات التواصل الاجتماعي، تضامنا مع الفلسطينيين.

وسبق أن قالت تقارير عبرية، إن قراصنة “أنونيموس” يشنون حملاتهم التي يطلقون عليها opIsrael منذ عام 2013، لكنهم لم يفلحوا في عرقلة خدمات الإنترنت بشكل كبير أو إسقاط مواقع حكومية كبرى.

المصدرصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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