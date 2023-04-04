في عيد ميلادها.. كم عمر “السيدة الجليلة” عهد البوسعيدية وأسرار إطلالاتها الأنيقة؟

وطن – يحتفل العمانيون اليوم، الثلاثاء، بذكرى ميلاد “السيدة الجليلة” ـ كما يلقبها العمانيون ـ عهد بنت عبدالله البوسعيدية، زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق، والتي تحتفل بعيد ميلادها في الرابع من إبريل/نيسان من كل عام.
عيد ميلاد السيدة الجليلة
السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله هي من أسرة بوسعيدية نبيلة تنحدر من نسل الإمام أحمد بن سعيد، مؤسس الدولة البوسعيدية.
ولدت في مسقط عام 1970 أي أنها تبلغ من العمر حاليا 53 عاما، وتلقت تعليمها في مدارس السلطنة قبل أن تذهب إلى الخارج لدراسة علم الاجتماع. وقد كانت دائماً مولعة بالقراءة والمطالعة والتعلم.
#السيدة_الجليلة pic.twitter.com/Ft9olKOAcj
— اطلالات السيدة الجليلة عهد (@Ah___D1) March 24, 2023
والدها هو السيد عبد الله بن حمد البوسعيدي، وكيل وزارة سابق في وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية ومحافظ محافظة مسندم السابق.
كل عام و #السيدة_الجليلة بخير بمناسبة ذكرى ميلادها الذي يصادف ٤ من أبريل pic.twitter.com/1anYw7NbBy
— Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) April 3, 2023
بعد زواجها من السلطان هيثم بن طارق، في21 أغسطس/آب 1990، كرست حياتها لعائلتها وأبنائها الأربعة: ذي يزن بن هيثم آل سعيد الذي عين من قبل والده بمنصب ولي العهد، وبلعرب وثريا وأميمة.
،، اللهم إحفظ ولاة أمرنا وعاهل بلادنا المفدى #هيثم_بن_طارق وحرمه #السيدة_الجليلة pic.twitter.com/FYOFSTBuSa
— بنت العاصمة 🇴🇲 (@bntmuscat87) March 28, 2023
كما أولت اهتماماً خاصاً لقضايا المرأة والأسرة والتعليم والبيئة في السلطنة. وقد شاركت في عدة مبادرات وزيارات إنسانية واجتماعية لخدمة المجتمع.
تشتهر السيدة الجليلة عهد البوسعيدية بدورها في دعم الأنشطة الاجتماعية والخيرية في سلطنة عمان، كما تهتم بتعزيز دور المرأة في المجتمع العماني وتشجيعها على المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
بالإضافة إلى دورها في دعم الأنشطة الاجتماعية والخيرية وتعزيز دور المرأة في المجتمع العماني، فإن السيدة الجليلة عهد البوسعيدية تهتم بدعم التعليم في سلطنة عمان، وتسعى لتحسين جودته وتطوير المهارات العملية والابتكارية لدى الشباب العماني. كما تشجع الرياضة والحركة وتؤمن بأهمية الصحة واللياقة البدنية في حياة الأفراد.
السيدة الجليلة في إطلالات أنيقة
وتتميز السيدة الجليلة بأناقتها التي تحمل طابعاً تقليدياً وتراثياً. فهي تفضل ارتداء الزي العماني المكون من الدشداشة والشيلة والبرقع، بألوان مختلفة وأقمشة راقية.
كما تختار المصممين العمانيين لإبراز موهبتهم وإبداعاتهم. ولا تغفل عن اختيار المجوهرات المناسبة التي تضفي لمسة من الفخامة والرونق على إطلالاتها.
عاد عيدك يا عسى عيدك يعود، كل عام وأم الوطن بألف ألف خير 🎉🤍🇴🇲#السيده_الجليله pic.twitter.com/d08auF5bx4
— إرم أولاد ثاني (@jabal1997a) April 4, 2023
عهد البوسعيدية تشتهر بأسلوبها الراقي والأنيق في ارتداء الفساتين والثياب النسائية.
وتفضل السيدة الجليلة في اختيار فساتينها تصاميم تجمع بين الأصالة العمانية واللمسات العصرية الحديثة.
4-4 😍
عهد ياسيدة عمان الجليلة
ياسيدة بنت العز الاصيلة
هنا وقفتي شامخة ياكريمة
لك أهداف ومنجزات عظيمة ❤️❤️
كل عام والسيدة الجليلة بألف خير #السيدة_الجليلة pic.twitter.com/MQX8WIwL41
— خديجة العامري (@roroalg11) April 4, 2023
وتتميز فساتين زوجة سلطان عمان، بالألوان الهادئة والمريحة، مثل اللون الأبيض والأسود والبيج والرمادي.
وغالبًا ما تضيف لمسات من الألوان الزاهية كالأزرق والأحمر والأخضر.
كل عام و الجميلة الجليلة الغالية بالف خير دمتي بخير سيدتي أم الوطن الغالية #السيدة_الأولى #السيدة_الجليلة #السيدة_عهد #٤_إبريل pic.twitter.com/UX9yCnP5Ym
— Wafa AL-Mushaiqari (@WafaALMushaiqar) April 3, 2023
وتختلف تصاميم الفساتين التي ترتديها عهد البوسعيدية من حين لآخر، حيث تتناسب مع المناسبة التي تحضرها.
فمنها الفساتين البسيطة ذات الخطوط الناعمة والألوان الهادئة.
ومنها الفساتين الأنيقة والفخمة التي تزين بالتطريزات الرائعة والأحجار الكريمة واللآلئ والمجوهرات.