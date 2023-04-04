في عيد ميلادها.. كم عمر “السيدة الجليلة” عهد البوسعيدية وأسرار إطلالاتها الأنيقة؟

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وطن – يحتفل العمانيون اليوم، الثلاثاء، بذكرى ميلاد “السيدة الجليلة” ـ كما يلقبها العمانيون ـ عهد بنت عبدالله البوسعيدية، زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق، والتي تحتفل بعيد ميلادها في الرابع من إبريل/نيسان من كل عام.

عيد ميلاد السيدة الجليلة

السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله هي من أسرة بوسعيدية نبيلة تنحدر من نسل الإمام أحمد بن سعيد، مؤسس الدولة البوسعيدية.

ولدت في مسقط عام 1970 أي أنها تبلغ من العمر حاليا 53 عاما، وتلقت تعليمها في مدارس السلطنة قبل أن تذهب إلى الخارج لدراسة علم الاجتماع. وقد كانت دائماً مولعة بالقراءة والمطالعة والتعلم.

والدها هو السيد عبد الله بن حمد البوسعيدي، وكيل وزارة سابق في وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية ومحافظ محافظة مسندم السابق.

كل عام و #السيدة_الجليلة بخير بمناسبة ذكرى ميلادها الذي يصادف ٤ من أبريل pic.twitter.com/1anYw7NbBy — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) April 3, 2023

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بعد زواجها من السلطان هيثم بن طارق، في21 أغسطس/آب 1990، كرست حياتها لعائلتها وأبنائها الأربعة: ذي يزن بن هيثم آل سعيد الذي عين من قبل والده بمنصب ولي العهد، وبلعرب وثريا وأميمة.

كما أولت اهتماماً خاصاً لقضايا المرأة والأسرة والتعليم والبيئة في السلطنة. وقد شاركت في عدة مبادرات وزيارات إنسانية واجتماعية لخدمة المجتمع.

تشتهر السيدة الجليلة عهد البوسعيدية بدورها في دعم الأنشطة الاجتماعية والخيرية في سلطنة عمان، كما تهتم بتعزيز دور المرأة في المجتمع العماني وتشجيعها على المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

بالإضافة إلى دورها في دعم الأنشطة الاجتماعية والخيرية وتعزيز دور المرأة في المجتمع العماني، فإن السيدة الجليلة عهد البوسعيدية تهتم بدعم التعليم في سلطنة عمان، وتسعى لتحسين جودته وتطوير المهارات العملية والابتكارية لدى الشباب العماني. كما تشجع الرياضة والحركة وتؤمن بأهمية الصحة واللياقة البدنية في حياة الأفراد.

السيدة الجليلة في إطلالات أنيقة

وتتميز السيدة الجليلة بأناقتها التي تحمل طابعاً تقليدياً وتراثياً. فهي تفضل ارتداء الزي العماني المكون من الدشداشة والشيلة والبرقع، بألوان مختلفة وأقمشة راقية.

كما تختار المصممين العمانيين لإبراز موهبتهم وإبداعاتهم. ولا تغفل عن اختيار المجوهرات المناسبة التي تضفي لمسة من الفخامة والرونق على إطلالاتها.

عاد عيدك يا عسى عيدك يعود، كل عام وأم الوطن بألف ألف خير 🎉🤍🇴🇲#السيده_الجليله pic.twitter.com/d08auF5bx4 — إرم أولاد ثاني (@jabal1997a) April 4, 2023

عهد البوسعيدية تشتهر بأسلوبها الراقي والأنيق في ارتداء الفساتين والثياب النسائية.

وتفضل السيدة الجليلة في اختيار فساتينها تصاميم تجمع بين الأصالة العمانية واللمسات العصرية الحديثة.

4-4 😍

عهد ياسيدة عمان الجليلة

ياسيدة بنت العز الاصيلة

هنا وقفتي شامخة ياكريمة

لك أهداف ومنجزات عظيمة ❤️❤️

كل عام والسيدة الجليلة بألف خير #السيدة_الجليلة pic.twitter.com/MQX8WIwL41 — خديجة العامري (@roroalg11) April 4, 2023

وتتميز فساتين زوجة سلطان عمان، بالألوان الهادئة والمريحة، مثل اللون الأبيض والأسود والبيج والرمادي.

وغالبًا ما تضيف لمسات من الألوان الزاهية كالأزرق والأحمر والأخضر.

وتختلف تصاميم الفساتين التي ترتديها عهد البوسعيدية من حين لآخر، حيث تتناسب مع المناسبة التي تحضرها.

فمنها الفساتين البسيطة ذات الخطوط الناعمة والألوان الهادئة.

ومنها الفساتين الأنيقة والفخمة التي تزين بالتطريزات الرائعة والأحجار الكريمة واللآلئ والمجوهرات.