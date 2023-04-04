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رياضة

ترتيب الدوري القطري 2023 مع نهاية الجولة ال18

الدحيل يتصدر دوري نجوم قطر بفارق نقطتين عن العربي

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري القطري 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري القطري 2023
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وطن- يعتلي فريق الدحيل صدارة جدول ترتيب الدوري القطري 2023، بفارق نقطتين فقط عن وصيفه العربي، مع ختام منافسات الجولة الـ18.

وشهدت مباريات الجولة الـ18، فوز المتصدر الدحيل بالثلاثية على السيلية، والسد على الوكرة برباعية ثمينة مقابل هدفين.

مباريات الدوري القطري الممتاز

كما تعّثر الأهلي القطري بالخسارة أمام الشمال بهدف نظيف، واختتم بفوز العربي على أم صلال بهدفين دون مقابل.

الدحيل القطري
الدحيل القطري

وستنطلق منافسات الجولة الـ19 من دوري نجوم قطر، الخميس، بمواجهة العربي أمام الأهلي، كما ستنتهي بمواجهة قطر أمام السد القطري، مطلع الأسبوع القادم.

ترتيب الدوري القطري 2023

كما جاء ترتيب الدوري القطري 2023، مع نهاية منافسات الجولة الـ18، على النحو الآتي:

الدحيل 42 نقطة.

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العربي 40 نقطة.

السد 35 نقطة.

الغرافة 29 نقطة.

الوكرة 27 نقطة.

العربي وأم صلال في الدوري القطري
العربي وأم صلال في الدوري القطري

قطر 26 نقطة.

الأهلي 21 نقطة.

المرخية 18 نقطة.

الشمال 17 نقطة.

الريان 16 نقطة.

أم صلال 13 نقطة.

السيلية 9 نقاط.

ترتيب هدّافي الدوري القطري

كما نرفق لكم أبرز هدّافي الدوري القطري، مع نهاية منافسات الجولة الـ18، فيما يلي:

مايكل أولونغا (الدحيل) 14 هدفاً.

جيلسون (الوكرة) 13 هدفاً.

العربي القطري
العربي القطري

عمر السومة (العربي) 13 هدفاً.

يوسف المساكني (العربي) 11 هدفاً.

يوهان بولي (الريان) 10 أهداف.

المصدروطن + دوري نجوم قطر تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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