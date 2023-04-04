ترتيب الدوري القطري 2023 مع نهاية الجولة ال18

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وطن- يعتلي فريق الدحيل صدارة جدول ترتيب الدوري القطري 2023، بفارق نقطتين فقط عن وصيفه العربي، مع ختام منافسات الجولة الـ18.

وشهدت مباريات الجولة الـ18، فوز المتصدر الدحيل بالثلاثية على السيلية، والسد على الوكرة برباعية ثمينة مقابل هدفين.

مباريات الدوري القطري الممتاز

كما تعّثر الأهلي القطري بالخسارة أمام الشمال بهدف نظيف، واختتم بفوز العربي على أم صلال بهدفين دون مقابل.

وستنطلق منافسات الجولة الـ19 من دوري نجوم قطر، الخميس، بمواجهة العربي أمام الأهلي، كما ستنتهي بمواجهة قطر أمام السد القطري، مطلع الأسبوع القادم.

ترتيب الدوري القطري 2023

كما جاء ترتيب الدوري القطري 2023، مع نهاية منافسات الجولة الـ18، على النحو الآتي:

الدحيل 42 نقطة.

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العربي 40 نقطة.

السد 35 نقطة.

الغرافة 29 نقطة.

الوكرة 27 نقطة.

قطر 26 نقطة.

الأهلي 21 نقطة.

المرخية 18 نقطة.

الشمال 17 نقطة.

الريان 16 نقطة.

أم صلال 13 نقطة.

السيلية 9 نقاط.

ترتيب هدّافي الدوري القطري

كما نرفق لكم أبرز هدّافي الدوري القطري، مع نهاية منافسات الجولة الـ18، فيما يلي:

مايكل أولونغا (الدحيل) 14 هدفاً.

جيلسون (الوكرة) 13 هدفاً.

عمر السومة (العربي) 13 هدفاً.

يوسف المساكني (العربي) 11 هدفاً.

يوهان بولي (الريان) 10 أهداف.