العالم الهولندي يثير الذعر بتوقعات جديدة: “ها نحن نقترب.. احترسوا”

وطن – يُواصل عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، التحذير من مخاطر الأنشطة الزلزالية حول العالم ويربط في تحذيراته بين تلك الأنشطة وحركة الكواكب والقمر بشكل خاص.

وفي أحدث تحذيراته، غرد هوغربيتس، اليوم الثلاثاء، على “تويتر“: “ها نحن نقترب من اكتمال القمر مع اقتران كوكبيين، لذا يجب الاحترس من احتمال وقوع نشاط زلزالي قوي.”

وأشار في السياق، أنه لا يمكن تحديد المواقع بدقة، مضيفاً في الوقت عينه أنه حدد في آخر مقطعين مصورين له بعض المناطق المعرضة.”

We are approaching full moon converging with two planetary conjunctions. Be on watch for stronger seismic activity. Exact locations cannot be determined, but several potential regions are given in the latest two videos.

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) April 4, 2023