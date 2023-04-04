الثلاثاء, أبريل 4, 2023
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إيلون ماسك يستبدل شعار تويتر بعملة دوج كوين المشفرة..ما السبب؟

ارتفعت قيمة العملة الرقمية دجكوين بأكثر من 30 في المائة في 30 دقيقة فقط

كتب ايمان الباجي
إيلون ماسك يستبدل شعار تويتر بعملة دوج كوين المشفرة..ما السبب؟ watanserb.com
إيلون ماسك
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وطنتصدر رجل الأعمال إيلون ماسك عناوين الأخبار مؤخرا بعدما قام بتغيير شعار منصة “تويتر” المعروف برمز الطائر الأزرق بصورة كلب من سلالة “تشيبا إينو”، في إشارة واضحة إلى العملة المشفرة “دوج كوين”، وفقا لما أورده موقع “ndtv“.

ارتفاع قيمة عملة دوج كوين

والجدير بالذكر أنه لم يطرأ أي تغيير على تطبيق تويتر للأجهزة المحمولة. بعد فترة وجيزة من التغيير، ارتفعت قيمة Dogecoin لفترة وجيزة مما دفع سعرها إلى أكثر من 0.10 دولار لأول مرة منذ شهور، حسبما ذكرت مجلة “فوربس” الأمريكية.

ارتفع سعر العملة المشفرة المتقلبة بأكثر من 30 في المائة في 30 دقيقة فقط.

في الماضي، أعرب ماسك عن دعمه لعملة دوج كوين رغم أنه يواجه مع شركتي تسلا للسيارات الكهربائية وسبيس إكس للسياحة الفضائية قضية تعويض ضخمة تصل إلى 258 مليار دولار، لتورطه في التلاعب بهذه العملة.

وطوال السنوات الماضية، كان ماسك يروج بقوة للعملة ويغرد كثيرا برمز العملة الذي تم إنشاؤه كمزحة في عام 2013.

وفقًا لـ Variety، فإن ماسك، الذي اشترى منصة تويتر في الخريف الماضي بصفقة بقيمة 44 مليار دولار أمريكي، هو أحد كبار المعجبين المعروفين لعملة دوج كوين وقد روج لها على كل من تويتر وأثناء ظهوره العام الماضي في برنامج Saturday Night Live.

عملة دوج كوين
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بعد التغيير في شعار تويتر على الويب يوم الاثنين، ارتفعت قيمة العملة بأكثر من 20 في المائة.

قبل شراء منصة تويتر، قال ماسك في تغريدة نشرها عبر حسابه في مارس 2022:”بالنظر إلى أن تويتر بمثابة ساحة مدينة عامة بحكم الواقع، فإن عدم الالتزام بمبادئ حرية التعبير يقوّض الديمقراطية بشكل أساسي. ما الذي يجب فعله؟”

ليرد عليه مستخدم بإسم “دبليو إس بي شيرمان” (WSBChairman) “:فقط قم بشراء تويتر … وقم بتغيير شعار الطائر الأزرق إلى شعار العملة دوج كوين”.

ليجيبه ماسك:”ذلك سيكون أمراَ رائعاََ”.

مدير تنفيذي جديد لتويتر

في وقت سابق، في 15 فبراير، ظهر حب ماسك لهذه العملة عندما نشر تغريدة مرفقة بصورة كلب، معلقا عليها قائلا: “الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر مذهل”.
المصدرموقع ndtv، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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