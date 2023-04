إيلون ماسك يستبدل شعار تويتر بعملة دوج كوين المشفرة..ما السبب؟

- Advertisement -

وطن– تصدر رجل الأعمال إيلون ماسك عناوين الأخبار مؤخرا بعدما قام بتغيير شعار منصة “تويتر” المعروف برمز الطائر الأزرق بصورة كلب من سلالة “تشيبا إينو”، في إشارة واضحة إلى العملة المشفرة “دوج كوين”، وفقا لما أورده موقع “ndtv“.



والجدير بالذكر أنه لم يطرأ أي تغيير على تطبيق تويتر للأجهزة المحمولة. بعد فترة وجيزة من التغيير، ارتفعت قيمة Dogecoin لفترة وجيزة مما دفع سعرها إلى أكثر من 0.10 دولار لأول مرة منذ شهور، حسبما ذكرت مجلة “فوربس” الأمريكية.

ارتفع سعر العملة المشفرة المتقلبة بأكثر من 30 في المائة في 30 دقيقة فقط.

في الماضي، أعرب ماسك عن دعمه لعملة دوج كوين رغم أنه يواجه مع شركتي تسلا للسيارات الكهربائية وسبيس إكس للسياحة الفضائية قضية تعويض ضخمة تصل إلى 258 مليار دولار، لتورطه في التلاعب بهذه العملة.

وطوال السنوات الماضية، كان ماسك يروج بقوة للعملة ويغرد كثيرا برمز العملة الذي تم إنشاؤه كمزحة في عام 2013.

وفقًا لـ Variety، فإن ماسك، الذي اشترى منصة تويتر في الخريف الماضي بصفقة بقيمة 44 مليار دولار أمريكي، هو أحد كبار المعجبين المعروفين لعملة دوج كوين وقد روج لها على كل من تويتر وأثناء ظهوره العام الماضي في برنامج Saturday Night Live.

بعد التغيير في شعار تويتر على الويب يوم الاثنين، ارتفعت قيمة العملة بأكثر من 20 في المائة.

قبل شراء منصة تويتر، قال ماسك في تغريدة نشرها عبر حسابه في مارس 2022:”بالنظر إلى أن تويتر بمثابة ساحة مدينة عامة بحكم الواقع، فإن عدم الالتزام بمبادئ حرية التعبير يقوّض الديمقراطية بشكل أساسي. ما الذي يجب فعله؟”

ليرد عليه مستخدم بإسم “دبليو إس بي شيرمان” (WSBChairman) “:فقط قم بشراء تويتر … وقم بتغيير شعار الطائر الأزرق إلى شعار العملة دوج كوين”.

ليجيبه ماسك:”ذلك سيكون أمراَ رائعاََ”.



