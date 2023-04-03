هكذا قُتل المدون الروسي فلادلين تاتارسكي وفيديو صادم يحل اللغز

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وطن- تداولت مواقع إخبارية عالمية لقطات فيديو، وثقت لحظات استلام المدون العسكري الروسي، فلادلين تاتارسكي الذي قتل، الأحد، في انفجار في سانت بطرسبرغ، تمثالا، ذكرت تقارير لم يتم تأكيدها، أنه كان يحتوي على 200 غرام من مادة “تي إن تي” المتفجرة مخبأة داخله، وذلك قبل وقت قليل من الانفجار الذي أودى بحياته.

تفاصيل مقتل المدون العسكري الروسي فلادلين تاتارسكي

ولقي “تاتارسكي” المؤيد القوي للحرب الروسية في أوكرانيا، مصرعه في انفجار بمقهى في سان بطرسبرج، مساء الأحد، وتوجهت أصابع الاتهام للمخابرات الأوكرانية.

المشاهد الأولى لانفجار عبوة ناسفة في سان بطرسبرغ الروسية "أسفر الحادث عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين من ضمنهم المراسل الحربي فلادين تتارسكي" #روسيا #شاهد_سكاي pic.twitter.com/olr2UybwEl — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 2, 2023

وقالت وسائل إعلام روسية إن فلادلين تارتارسكي، كان يلتقي بأفراد من الجمهور في “Strit Bar” بوسط المدينة وأن شخصا قدم له تمثالا صغيرا انفجر على ما يبدو.

وأظهر فيديو من الانفجار جثة ملقاة على الرصيف، والناس الذين كانوا يستمعون للحديث يشقون طريقهم بين الركام مصابين بجروح وكدمات.

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وبحسب شبكة “بي بي سي” البريطانية، فإنه لم يتضح على الفور من المسؤول عن الهجوم، لكن مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك ألقى باللوم في الانفجار على “صراع سياسي داخلي” روسي ، وغرد: “العناكب تأكل بعضها البعض في جرة”.

وقال مسؤولو وزارة الداخلية إنه تم استدعاء الشرطة إلى Street Food Bar” No” بالقرب من نهر نيفا الساعة 18:13 بالتوقيت المحلي (15:13 بتوقيت جرينتش).

وفتحت لجنة التحقيق الروسية ، وهي أعلى وكالة تحقيق جنائي في البلاد ، تحقيقا فيما وصفته بـ “جريمة قتل بارزة”. وأضافت عبر Telegram أنه تم إرسال خبراء جنائيين إلى مكان الحادث.

وبحسب المصدر ذاته فقد تضاربت الأنباء في وسائل الإعلام الروسية حول العبوة الناسفة. ووفقًا لمصادر رسمية نقلتها وسائل إعلام روسية رسمية، فقد قُدِّم لتاتارسكي تمثالًا في صندوق كهدية، مخبأة بداخله قنبلة.

وعلى عكس العديد من المدونين العسكريين الروس والصحفيين في وسائل الإعلام الحكومية في أوكرانيا ، حمل تاتارسكي السلاح في العمليات القتالية.

واكتسب “تارتارسكي” واسمه الحقيقي ماكسيم فومين شهرة كبيرة، خاصة العام الماضي بعد أن نشر مقطع فيديو تم تصويره داخل الكرملين قال فيه: “سنهزم الجميع وسنقتل الجميع وسنسلب الجميع حسب الضرورة.”

وكانت مناسبة ذلك حفل الكرملين الذي استضافه الرئيس فلاديمير بوتين، الذي أعلن ضم روسيا لأربع مناطق محتلة جزئيًا في أوكرانيا. وقد تم إدانة هذا الاستيلاء على الأراضي دوليًا.

Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 16 человекhttps://t.co/9lCVolb036 pic.twitter.com/eIFLFiLn0Y — РИА Новости (@rianru) April 2, 2023

وكان لدى تاتارسكي أكثر من 500000 متابع على Telegram ، حيث انتقد هو وغيره من المدونين العسكريين جوانب الحملة الروسية في أوكرانيا. ويعتبر أحد أكثر من يسمون بالبلوغرز في روسيا نفوذاً والذين يقدمون تقاريرهم من الخطوط الأمامية.

وانضم المدون القتيل إلى القوات الانفصالية الروسية في عام 2014 ، عندما استولوا على مساحات شاسعة من مناطق دونيتسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا.

من يقف وراء اغتيال المدون الروسي؟

وعندما شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022 ، عاد تاتارسكي للقتال وعلق على الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الحكومية الروسية. وادعى أنه ساعد في إطلاق طائرات قتالية بدون طيار وبناء التحصينات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تاتارسكي “خطير” على أوكرانيا “لكنه استمر بشجاعة حتى النهاية وقام بواجبه”.

وقال موقع إلكتروني تابع لمدينة سان بطرسبرج، إن الانفجار وقع في مقهى كان مملوكا في السابق لـ”يفغيني بريغوجين”، مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة التي تقاتل في أوكرانيا من أجل روسيا.

وإذا كان استهداف تاتارسكي متعمدا، فستكون هذه عملية الاغتيال الثانية على الأراضي الروسية لشخصية بارزة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مؤيدين لبوتين في حربه على أوكرانيا، ففي أغسطس/آب الماضي، أدى هجوم بسيارة مفخخة بالقرب من موسكو إلى مقتل الصحفية داريا دوغين والداعمة البارزة للجيش الروسي، وهي ابنة الفيلسوف القومي المتطرف ألكسندر دوجين، الحليف المقرب لبوتين.

واتهم جهاز الأمن الاتحادي الروسي أجهزة المخابرات الأوكرانية في أغسطس/آب الماضي، بقتل داريا دوغين، ابنة ألكسندر دوغين الذي يوصف بأنه “عقل بوتين المدبر”، في هجوم بسيارة ملغومة بالقرب من موسكو.