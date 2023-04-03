الإثنين, أبريل 3, 2023
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هكذا قُتل المدون الروسي فلادلين تاتارسكي وفيديو صادم يحل اللغز

إذا كان استهداف تاتارسكي متعمدا، فستكون هذه عملية الاغتيال الثانية على الأراضي الروسية لشخصية بارزة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا

كتب خالد الأحمد
المدون الروسي فلادلين تاتارسكي watanserb.com
المدون الروسي فلادلين تاتارسكي
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وطن- تداولت مواقع إخبارية عالمية لقطات فيديو، وثقت لحظات استلام المدون العسكري الروسي، فلادلين تاتارسكي الذي قتل، الأحد، في انفجار في سانت بطرسبرغ، تمثالا، ذكرت تقارير لم يتم تأكيدها، أنه كان يحتوي على 200 غرام من مادة “تي إن تي” المتفجرة مخبأة داخله، وذلك قبل وقت قليل من الانفجار الذي أودى بحياته.

تفاصيل مقتل المدون العسكري الروسي فلادلين تاتارسكي

ولقي “تاتارسكي” المؤيد القوي للحرب الروسية في أوكرانيا، مصرعه في انفجار بمقهى في سان بطرسبرج، مساء الأحد، وتوجهت أصابع الاتهام للمخابرات الأوكرانية.

تفاصيل مقتل المدون العسكري الروسي فلادلين تاتارسكي
تفاصيل مقتل المدون العسكري الروسي فلادلين تاتارسكي

وقالت وسائل إعلام روسية إن فلادلين تارتارسكي، كان يلتقي بأفراد من الجمهور في “Strit Bar” بوسط المدينة وأن شخصا قدم له تمثالا صغيرا انفجر على ما يبدو.

وأظهر فيديو من الانفجار جثة ملقاة على الرصيف، والناس الذين كانوا يستمعون للحديث يشقون طريقهم بين الركام مصابين بجروح وكدمات.

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وبحسب شبكة “بي بي سي” البريطانية، فإنه لم يتضح على الفور من المسؤول عن الهجوم، لكن مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك ألقى باللوم في الانفجار على “صراع سياسي داخلي” روسي ، وغرد: “العناكب تأكل بعضها البعض في جرة”.

وقال مسؤولو وزارة الداخلية إنه تم استدعاء الشرطة إلى Street Food Bar” No” بالقرب من نهر نيفا الساعة 18:13 بالتوقيت المحلي (15:13 بتوقيت جرينتش).

وفتحت لجنة التحقيق الروسية ، وهي أعلى وكالة تحقيق جنائي في البلاد ، تحقيقا فيما وصفته بـ “جريمة قتل بارزة”. وأضافت عبر Telegram أنه تم إرسال خبراء جنائيين إلى مكان الحادث.

وبحسب المصدر ذاته فقد تضاربت الأنباء في وسائل الإعلام الروسية حول العبوة الناسفة. ووفقًا لمصادر رسمية نقلتها وسائل إعلام روسية رسمية، فقد قُدِّم لتاتارسكي تمثالًا في صندوق كهدية، مخبأة بداخله قنبلة.

وعلى عكس العديد من المدونين العسكريين الروس والصحفيين في وسائل الإعلام الحكومية في أوكرانيا ، حمل تاتارسكي السلاح في العمليات القتالية.

واكتسب “تارتارسكي” واسمه الحقيقي ماكسيم فومين شهرة كبيرة، خاصة العام الماضي بعد أن نشر مقطع فيديو تم تصويره داخل الكرملين قال فيه: “سنهزم الجميع وسنقتل الجميع وسنسلب الجميع حسب الضرورة.”

وكانت مناسبة ذلك حفل الكرملين الذي استضافه الرئيس فلاديمير بوتين، الذي أعلن ضم روسيا لأربع مناطق محتلة جزئيًا في أوكرانيا. وقد تم إدانة هذا الاستيلاء على الأراضي دوليًا.

وكان لدى تاتارسكي أكثر من 500000 متابع على Telegram ، حيث انتقد هو وغيره من المدونين العسكريين جوانب الحملة الروسية في أوكرانيا. ويعتبر أحد أكثر من يسمون بالبلوغرز في روسيا نفوذاً والذين يقدمون تقاريرهم من الخطوط الأمامية.

وانضم المدون القتيل إلى القوات الانفصالية الروسية في عام 2014 ، عندما استولوا على مساحات شاسعة من مناطق دونيتسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا.

مقتل شخص بعد انفجار في مقهى بسان بطرسبرغ الروسية
مقتل شخص بعد انفجار في مقهى بسان بطرسبرغ الروسية

من يقف وراء اغتيال المدون الروسي؟

وعندما شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022 ، عاد تاتارسكي للقتال وعلق على الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الحكومية الروسية. وادعى أنه ساعد في إطلاق طائرات قتالية بدون طيار وبناء التحصينات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تاتارسكي “خطير” على أوكرانيا “لكنه استمر بشجاعة حتى النهاية وقام بواجبه”.

وقال موقع إلكتروني تابع لمدينة سان بطرسبرج، إن الانفجار وقع في مقهى كان مملوكا في السابق لـ”يفغيني بريغوجين”، مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة التي تقاتل في أوكرانيا من أجل روسيا.

وإذا كان استهداف تاتارسكي متعمدا، فستكون هذه عملية الاغتيال الثانية على الأراضي الروسية لشخصية بارزة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مؤيدين لبوتين في حربه على أوكرانيا، ففي أغسطس/آب الماضي، أدى هجوم بسيارة مفخخة بالقرب من موسكو إلى مقتل الصحفية داريا دوغين والداعمة البارزة للجيش الروسي، وهي ابنة الفيلسوف القومي المتطرف ألكسندر دوجين، الحليف المقرب لبوتين.

واتهم جهاز الأمن الاتحادي الروسي أجهزة المخابرات الأوكرانية في أغسطس/آب الماضي، بقتل داريا دوغين، ابنة ألكسندر دوغين الذي يوصف بأنه “عقل بوتين المدبر”، في هجوم بسيارة ملغومة بالقرب من موسكو.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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