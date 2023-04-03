الإثنين, أبريل 3, 2023
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فيديو صادم لسعودي يروج لمخدرات وأسلحة على الملأ وهكذا تدخلت السلطات

تقارير سابقة وصفت المملكة بأنها عاصمة المخدرات في الشرق الأوسط

كتب خالد السعدي
الترويج للمخدرات في السعودية watanserb.com
الحشيش والقات مخدران شائعان في المملكة السعودية
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وطن – أعلنت السلطات السعودية، القبض على مواطن روج لمواد مخدرة وأسلحة عبر فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما انتشر هذا المقطع على صعيد واسع، وأثار جدلا واسعا.

وأصدرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية، بيانا قالت فيه إنّه تم القبض على شخص بمنطقة الرياض، لعرضه وترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصا من مادة الإمفيتامين المخدر وأسلحة ومبلغا ماليا في منطقة الرياض.

وقال البيان المنشور عبر حسب المكافحة على “تويتر“: “مكافحة المخدرات تقبض على مواطن بمنطقة الرياض لعرضه وترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصا من مادة الإمغيتامين المخدر وأسلحة ومبلغا ماليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف البيان، أنه تم إيقاف هذا المواطن السعودي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته للنيابة العامة في منطقة الرياض.

جاء بيان وزارة الداخلية السعودية بعدما انتشر على تويتر مقطع فيديو، يظهر أسلحة رشاشة ومخدرات داخل مركبة يقودها المواطن بسرعة.

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إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات

وقبل أيام، أعلنت مديرية حرس الحدود السعودية، إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في مناطق مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، في بيان، إن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة، أحبطت محاولات تهريب 35 طنًا و176 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر و483.3 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.

وأضاف أنه تم القبض على مهربي المواد المخدرة، وعددهم 257 متهمًا، منهم 14 سعوديا، و243 مخالفًا لنظام أمن الحدود، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

السعودية عاصمة المخدرات في الشرق الأوسط

وكانت شبكة “سي إن إن“، قد قالت في تقرير لها، إن السعودية أصبحت عاصمة المخدرات الأولى في الشرق الأوسط، وهي التي تأتي عن طريقها المخدرات المزروعة.

جاء ذلك في أعقاب إعلان السلطات السعودية عن أكبر عملية ضبط للمخدرات في تاريخ البلاد، بعد ضبط ما يقرب من 47 مليون حبة أمفيتامين في شحنة دقيق في العاصمة الرياض.

ووأضافت أنه “في حين أن السلطات لم تذكر مصدر المخدرات المضبوطة، قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في وقت سابق، إن “التقارير عن مضبوطات الأمفيتامين من دول في الشرق الأوسط لا تزال تشير في الغالب إلى أقراص تحمل شعار الكبتاغون”.

والكبتاغون يباع ما بين 10 و25 دولارا للحبة الواحدة، ما يعني أن أحدث شحنة سعودية تبلغ قيمتها في الشارع ما يصل إلى 1.1 مليار دولار، استنادا إلى أرقام من مجلة إنترناشيونال إدمان ريفيو.

وبحسب التقرير، فإن الحشيش والقات مخدران شائعان في المملكة، إلا أن الأمفيتامينات تحظى بشعبية بين الشباب السعودي.

المصدرسي إن إن + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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