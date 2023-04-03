الإثنين, أبريل 3, 2023
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حياتنا

“جسدي مثير وأستغله”.. اعترافات صادمة لسلمى الشيمي بعد القبض عليها

للمرة الثالثة وبنفس التهمة، السلطات الأمنية المصرية تلقي القبض على الموديل المثيرة للجدل سلمة الشيمي بسبب إطلالاتها الجريئة وظهورها الفاضح

كتب فهمي الورغمي
صانعة المحتوى والمؤثرة سلمى الشيمي watanserb.com
صانعة المحتوى والمؤثرة سلمى الشيمي
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وطن- ألقت السلطات الأمنية المصرية اليوم، الاثنين، القبض على صانعة المحتوى والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي “سلمى الشيمي”، بتهمة تصوير ونشر محتوى خليع ومقاطع فيديو مخلة تدعو إلى الفسق والفجور.

سلمى الشيمي في إطلالة مثيرة بالإسكندرية

وقامت أجهزة الأمن المصرية بإلقاء القبض على الموديل الشهيرة سلمى الشيمي، بتهمة نشر مقاطع وصور منافية للآداب العامة، متعدية على مبادئ وقيم المجتمع المصري، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الانستغرام.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على أدوات التصوير التي استخدمت في تصويرها، وطلبت إرسال الصور المتداولة لها، وكاميرا تصوير، وهاتف محمول، استخدما في التقاط جلسة تصوير إلى خبراء تكنولوجيا المعلومات لفحصها وبيان استخدامها.

سلمى الشيمي في إطلالة مثيرة بالإسكندرية
سلمى الشيمي في إطلالة مثيرة بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق بالإسكندرية حبس البلوجر سلمى الشيمي بتهمة تصوير ونشر محتوى خليع، يتنافى مع قيم ومعايير المجتمع، ويدعو للفسق والفجور، 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد لها في الموعد القانوني.

ورغم أن هذه المرة الثالثة التي تُلقي فيها السلطات المصرية القبض على الموديل المثيرة للجدل، إلا أن تصريحاتها هذه المرة أشعلت موجة واسعة من ردود الفعل.

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حيث أدلت الموديل المصرية سلمى الشيمي باعترافات تفصيلية بعد القبض عليها في الإسكندرية، وقالت التيك توكر صاحبة الإطلالات الجريئة، إن بداية حياتها نحو الشهرة بدأت بالتعرف على شخص أغراها بجسدها وملامحها الجميلة “قالي انتي جميلة وحرام جسمك ده ما تمثليش وتبقى نجمة”.

سلمى الشيمي تتحدث عن جسدها المثير
سلمى الشيمي تتحدث عن جسدها المثير

سلمى الشيمي تتحدث عن جسدها المثير

سلمى الشيمي البالغة من العمر 29 عاما، أكدت أنها تخرجت من كلية التمريض، مشيرة إلى أنها أثناء دراستها كان جسدها ملفتا لزملائها وشجعتها عبارات الغزل والإشادة بها على محاولة اختراق واحتراف مجال التمثيل وطرقت الباب.

وعن ذلك قالت الموديل المصرية حسب ما نقلت عنها صحف محلية: “حاولت أمثل أكثر من مرة وتواصلت مع ناس كتير ومخرجين ومنهم مخرج شهير قفل الباب في وشي وقالي انتي متنفعيش خالص”.

وأوضحت سلمى الشيمي أنها عملت في مجال عروض الأزياء ثم لجأت إلى صناعة المحتوى عبر السوشيال.

واعترفت أنها كانت تستعرض بجسدها خلال الفيديوهات حتى تحصل على أموال من نسب المشاهدات العالية.

وأشارت الشابة المصرية، إلى أنها تخرجت في كلية التمريض وانطلقت في عالم الأزياء والشهرة.

سلمى الشيمي
سلمى الشيمي

وأكدت أنها في سبيل جني مزيد من الأرباح، قررت إجراء عمليات تجميل وبدأت أول عملية في سن الـ25 ثم أجرت 9 عمليات أخرى.

هذا وسبق أن ألقت السلطات الأمنية في مصر، القبض على الموديل سلمى الشيمي بسبب جلسة تصوير بمنطقة الأهرامات في عام 2018، وقررت النيابة العامة في ذلك الوقت حبسها.

وفي ديسمبر 2020، ألقي القبض عليها مرة أخرى في القضية التي عرفت إعلامياً بــ”فتاة سقارة” بعد ظهورها في جلسة تصوير غير لائقة أمام هرم سقارة في البدرشين.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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