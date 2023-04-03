الإثنين, أبريل 3, 2023
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الهدهد

أردني يخدع رجل أعمال عربي بحيلة شيطانية ويسطو على “كنز ثمين” جدا

تعود حجارة الألماس لرجل أعمال عربي مقيم في عمان، وقد عرضها على المتهم باعتباره خبير مجوهرات لتقديره وتحديد وزنها تمهيدا لبيعها

كتب خالد الأحمد
حبس خبير مجوهرات في الأردن watanserb.com
حبس خبير مجوهرات في الأردن
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وطن- واجه خبير مجوهرات في الأردن عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر، بعد إدانته بإساءة الأمانة لمحاولته الاستيلاء على حجارة ألماس نادرة، تصل قيمتها إلى 16 مليون دينار من أحد رجال الأعمال العرب.

حبس خبير مجوهرات في الأردن بهذه التهمة

وأشارت وسائل إعلام أردنية إلى أن “محكمة بداية عمان” بصفتها الاستئنافية أيدت، الأحد، إدانة خبير مجوهرات بتهمة إساءة الأمانة وحبسه 6 أشهر، لمحاولته الاستيلاء على حجارة ألماس نادرة، تصل قيمتها إلى 16 مليون دينار (حوالي 23 مليون دولار)، وفق تقدير المتهم ذاته.

وتعود حجارة الألماس، التي حاول خبير المجوهرات الاستيلاء عليها، لرجل أعمال عربي مقيم في العاصمة عمان، وقد عرضها على المتهم باعتباره خبير مجوهرات لتقديرها، وتحديد وزنها، تمهيدا لبيعها.

وكان رجل الأعمال قد طلب من مستشاره الإعلامي، أن يزوده بخبير مجوهرات لمعرفة قيمة حجارة الألماس الموجودة على الخاتم والعقد.

وحسب قرار الحكم، فإن المتهم انتزع 4 حجارة ألماس، من الخاتم والعقد، واستبدلها جميعا بحجارة زجاجية.

ووفق صحيفة “الغد” قام المشتكى عليه بفك الألماس الأزرق عن الخاتم والعقد، وقام بفحصه ووزنه، كما قام بفك الحجارة الأخرى عن العقد من أجل وزنها.

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وعند محاولة المشتكى عليه إرجاع بعض الحجارة التي انتزعها لم يستطع إعادتها إلى مكانها، حيث طلب الرجوع مرة أخرى من أجل إحضار العدة المختصة بذلك، ولكون المشتكي يرغب ببيع العقد والخاتم دون الحجارة الزرقاء الموجودة فيها، اتفق مع المشتكى عليه على تغييرها بحجارة أخرى.

خبير مجوهرات أردني يحاول الاستيلاء على حجارة ألماس نادرة تصل قيمتها الى 16 مليون دينار
خبير مجوهرات أردني يحاول الاستيلاء على حجارة ألماس نادرة تصل قيمتها الى 16 مليون دينار

حيلة جهنمية

وقام المشتكى عليه بناء على اتفاق مع المشتكي بإحضار “حجارة زفير زرقاء” بعدد اثنين للخاتم والعقد من أجل استبدالها، ثم قام بفك الحجرين عنهما وقام المشتكى عليه بإعطاء المشتكي الحجرين اللذان استبدلهما عن العقد والخاتم.

وبعدها قام بتركيب الزفير محل الأحجار التي فكها، وبعد الانتهاء من عمله غادر المشتكى عليه منزل المشتكي.

وبتدقيق المشتكي للأحجار الزرقاء الأصلية التي انتزعها المشتكى عليه تبين له انها ليست الحجارة التي كانت على العقد والخاتم، الأمر الذي دفعه لإبلاغ البحث الجنائي.

والذي بدوره تمكّن من ضبط الحجر الأزرق الخاص بالخاتم بقاصة منزل المشتكى عليه بعد فتحها بواسطة خبير فتح القاصات بعد رفض المشتكى عليه فتحها، كما تم أيضا تسليم المشتكي حجرين باللون الأبيض وجدا داخل القاصة وسلّمت للمشتكي بموجب وصل استلام مضبوطات من قبل إدارة البحث الجنائي.

السجن لخبير مجوهرات اردني حاول الاستيلاء على ألماس نادر
السجن لخبير مجوهرات اردني حاول الاستيلاء على ألماس نادر

دخول الألماس “الحر” إلى البلاد

يذكر أن المملكة الأردنية الهاشمية التي مضى على تأسيسها أكثر من 100 عام بالمفهوم الحديث لا تملك حتى اليوم مختبراً لفحص الماس والمجوهرات على المعابر الحدودية، كما انه لا يوجد بنية قانونية تجرم دخول الألماس “الحر” إلى البلاد، في حين أن المجوهرات لا يوجد مرجعية لدى دائرة الجمارك لفحصها وتقييم سعرها الحقيقي وفق ما أكد مختصون.

ويقدر حجم تجارة الألماس بعشرات الملايين سواء بالبيع والشراء والاستثمار والمداولة وما إلى ذلك، حيث أن هذه الأحجار تدخل الأردن دون التثبت من ماهية حجمها وقيمتها ودون تطبيق الرسوم الحقيقية عليها.

ويتم التعامل بها وإدخالها إلى الأردن ـ بحسب تقارير لصحف محلية ـ عن طريق الإفصاح الشفوي ودون وجود أية تطبيق للمعايير الدولية، ودون وجود سندات لكل حجر للتحقق أنه تم تطبيق البنود الجمركية عليه.

المصدرصحيفة الغد، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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