موائد الرحمن في مصر.. بين مطرقة انهيار الاقتصاد وسندان تضييقات النظام

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وطن – تحت عنوان “موائد الرحمن في مصر: تقليد رمضاني أصابته المصاعب الاقتصادية”، نشر موقع “ميدل إيست آي”، تقريرا عن موائد الرحمن التي تقام في مصر خلال شهر رمضان، وكيف تأثرت بالأوضاع الاقتصادية.

وقال الموقع، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتضاؤل ​​قيمة العملة تسببا في انخفاض التبرعات لموائد الرحمن وزيادة عدد المحتاجين خلال شهر رمضان المبارك هذا العام.

يتحدث التقرير المنشور على موقع “ميدل إيست آي“، عن إسماعيل الحسيني، طاهي حفلات الزفاف يبلغ من العمر 46 عامًا ، الذي يأخذ استراحة من حفلات الزفاف في رمضان ويفتح جدوله الخاص بشهر رمضان، وهو تقليد مصري حيث يمكن للمارة والمحتاجين الجلوس والاستمتاع بهم، في إفطار مجاني مع الآخرين على مائدة كبيرة.

وعادة ما يتم الطلب على عمل الحسيني طوال الشهر في القاهرة والجيزة، لكن الأزمة الاقتصادية في البلاد في شهر رمضان قد أثرت على الأعمال. وقال: “لقد كنت أقوم بهذا العمل منذ 15 عامًا. هذا العام هو الأول الذي لم أحجز فيه بالكامل”.

بالنسبة له ، فقد بعض الأعمال، لكن بالنسبة لمئات الأشخاص المحتاجين ، كانت هذه فرصة للحصول على وجبات منزلية مجانية.

وقال الحسيني: “انخفض عدد موائد الرحمن بشكل كبير، وبدأ المتبرعون للأعمال الخيرية في إعادة النظر فيها بسبب ارتفاع الأسعار.. يمكن لطاولة الرحمة الواحدة أن تطعم ما يصل إلى 2500 شخص في جلسة واحدة – وأحيانًا أكثر من ذلك – ولكن الأمر صعب الآن.”

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في موائد الرحمن في القاهرة والجيزة ، جلس أشخاص من مختلف الطبقات والأجناس والخلفيات الاجتماعية على الطاولات ، بما في ذلك عمال التوصيل والممرضات والمجندين والمارة، لكن عدد موائد الرحمن ، التي عرفتها مصر منذ مئات السنين ، تراجعت بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات المائدة من المواد الغذائية.

ارتفاع الأسعار منذ التعويم

وزادت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ومعظمها من الواردات، أكثر من الضعف منذ تخفيض قيمة الجنيه المصري في بداية العام الجاري ، مع ارتفاع معدلات التضخم الأساسية إلى مستوى قياسي بلغ 40 في المائة في فبراير.

جاء ذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ للقاهرة في ديسمبر / كانون الأول ، وهي الصفقة الثالثة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي من سبعة جنيهات في عام 2013 لما يزيد قليلاً عن 30 جنيهاً وقت النشر، وسط تقارير عن تداول الجنيه عند حوالي 35.5-36 جنيهاً للدولار في السوق الموازية هذا الأسبوع.

ويعتبر التحول إلى نظام سعر الصرف المرن من بين الشروط الرئيسية للمقرض الدولي للحد من التضخم وتوطيد ديون البلاد المتصاعدة.

لكن التدابير المالية كان لها آثار فورية على غالبية سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة ، حيث يعيش ما يقدر بنحو 60 مليون شخص تحت خط الفقر أو فوقه بقليل (3.20 دولار في اليوم) قبل الأزمة الحالية.

في السيدة زينب، أحد أحياء الطبقة الشعبية المأهولة بالسكان في وسط القاهرة بالقرب من مسجد السيدة زينب، تنتظر أسرة مكونة من أربعة أفراد في طابور للوصول إلى طاولة الرحمة.

عائلة سليم، المكونة من زوجين وطفلين، زوار من مدينة سوهاج الجنوبية، وصلوا العاصمة لإنهاء بعض الأوراق الحكومية ، لكنهم لا يستطيعون استيعاب أسعار المواد الغذائية في العاصمة.

قال الزوج محمد: “آخذ أطفالي وزوجتي إلى هذه الطاولات. وإلا فإننا سنأكل الخبز والجبن”.

عراقيل حكومية

عامل آخر في مؤسسة خيرية تستضيف موائد الرحمن، سعيد جينش ، يشير أيضًا إلى اللوائح الحكومية سبب انخفاض عدد الموائد المتاحة، وأشار إلى ضرورة الحصول على الموافقات والتراخيص الأمنية التي اعتبرها “غير مقبولة” لأن هذه الجداول عمل خيري لا يهدف إلى الربح.

وقال جينيش: “أتمنى أن يجعلوا الحياة أسهل وألا يعقدوا الأمور. في نهاية اليوم ، يجلس العشرات من الجنود وضباط الرتب الصغيرة على هذه الطاولات ويأكلون. نحن نفعل هذا من أجل الله”.

وذكر ياسر ، 55 عامًا ، وهو عامل في جمعية خيرية تستضيف طاولة الرحمة: “في السنوات السابقة ، اعتاد الناس الحجز والجلوس قبل صلاة المغرب بساعة ، لكن الناس الآن يأتون قبل ذلك بثلاث ساعات”.

وأضاف ياسر ، الذي يعمل مع إحدى الطوائف الصوفية في القاهرة على مدى السنوات الخمس الماضية: “هذا العام ، يقف الشباب والرجال الذين يرتدون البدلات والنساء الذين يتمتعون بمظهر جيد في طوابير للانضمام والحصول على وجبة”.

أول مرة في الإفطار الخيري

حتى العام الماضي، كانت سيدة عثمان ، ربة منزل تبلغ من العمر 56 عامًا من إمبابة، وهو حي للطبقة العاملة في شمال الجيزة، قادرة على تغطية نفقاتها وكانت دائمًا حريصة على استضافة أسرتها في شهر رمضان المبارك، والمساعدة الآخرين المحتاجين.

هذا العام، وقعت الأم لثلاثة أطفال، مثل الآلاف من المصريين الآخرين، في دائرة الفقر وتأمل أن يوفر لهم الشهر الكريم على الأقل بعض المنح الخيرية.

وعادة ما تشهد التبرعات الخيرية زيادة كبيرة في شهر رمضان المبارك، ينتظر الآلاف في مصر هذا الشهر لتناول وجبة ساخنة ثابتة بالبروتين ، على سبيل المثال اللحوم أو الدجاج ، بينما يعتمد آخرون على المساعدة المالية من الجماعات الخيرية أو المؤسسات الدينية.

قالت عثمان، إنها سجلت في ثلاثة مساجد وهي على قائمة انتظار لتلقي أي دعم لها ولأطفالها، كما تأمل في الحصول على صندوق حصص غذائية يحتوي عادة على كميات من الأرز والزيت والمعكرونة والسكر ويبلغ وزنه الإجمالي حوالي 10 كيلوغرامات. لا تكفي تلبية احتياجات الفقراء لنحو أسبوع ، لكنها كافية لمواجهة غلاء المعيشة.

وأضافت: “أرى العديد من الأشخاص الذين أعرفهم في خطوط الأعمال الخيرية [لتسجيل اسم أحدهم]. بدافع الإحراج ، ارتديت النقاب حتى لا يتمكن أحد من التعرف عليّ ولا يتعرض أطفالي للوصم”.

قالت إنصاف ، وهي ممرضة تبلغ من العمر 45 عامًا: “اعتاد رمضان أن يكون شهرًا للتنافس مع الجيران على أي طبق يكون لذيذًا ، ولكن هذا العام سيكون الجميع سعداء فقط لإطعام عائلاتهم”.

بالإضافة إلى عملها من التاسعة إلى الخامسة في مستشفى حكومي ، تعمل إنصاف كممرضة خاصة في منزل الأسرة لمساعدة مريض مسن يعاني من إعاقات جسدية، وتقول: “كنت أرفض أن آخذ بقايا الطعام من المنزل الذي أعمل فيه ، لكن علي الآن أن آخذها”.

وأضافت: “حتى لو كان مجرد أرز ، أقوم بتخزينه في الفريزر وسخنيه في يوم لاحق” ، وأوضحت أنها لم تعد تشتري الحلويات والحلوى بعد الآن ، وهو تقليد أساسي في رمضان.

من الشائع الآن في القاهرة رؤية رجال ونساء في منتصف العمر يتجمعون في مجموعة خيرية في انتظار حزمة تموينية، ففي حي المطرية ، تمتد الخطوط لمسافة 500 متر لاستلام علبة عليها شعار تحية مصر، أمام أحد محلات البقالة التابعة لحزب أمة المستقبل التابع للدولة والجيش المصري.

يستخدم الحزب هذه الخطوط للترويج لنفسه ، وعادة ما تسلط وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة الضوء على هذه المناسبات.

قال يوسف ، وهو جامع قمامة متقاعد يبلغ من العمر 67 عامًا ويقيم في المطرية ، حي الطبقة العاملة في شرق القاهرة، إنه وقف في الصفوف لساعات وحصل على صندوق ، لكنه رفض التقاط صورته، وأضاف: “لا داعي لإذلال الفقراء والمحتاجين. الله وحده يعلم كيف نشعر بالوقوف في الصفوف ونرى كيف ينظر الناس إلينا”.

وتابع: “مع ذلك ، أنا ممتن. منذ أن فقدت أصابعي في حادث عمل ، تم تسريحي من العمل واضطررت للعيش على معاش تقاعدي قدره 1600 جنيه.”

الحكومة أطلقت مبادرة كتف في كتف

أطلقت الحكومة المصرية، مبادرة “كتف بكتف” لتوزيع المواد الغذائية علنا ​​على الفقراء ، في حفل كبير في ستاد القاهرة الدولي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي وبث على الهواء مباشرة.

وبحسب مؤسسي المبادرة ، فقد وزعوا حوالي ستة ملايين كرتونة من المواد الغذائية. ومع ذلك ، تم انتقاد الحدث باعتباره حيلة دعائية وخطوة لـ “إذلال المصريين”.

وقال عضو بارز في الحركة المدنية الديمقراطية ، وهو ائتلاف من سبعة أحزاب معارضة ليبرالية اجتماعية، إن “النظام يعلن أنه يعالج الأزمة الاقتصادية بصناديق الحصص والجمعيات الخيرية ، وليس من خلال إجراءات الاقتصاد الكلي التي تضمن إنهاء الأزمة”.

وأضاف: “جمع الآلاف من الناس لمنحهم الأرز والسكر لن ينقذ النظام ، واستخدام بؤس الملايين هو لقطة رخيصة ، ناهيك عن التقاط صور لهم وهم يفعلون ذلك”.

في معظم المدن المصرية ، حيث تتزايد معدلات الفقر والبطالة ، تقوم الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية والهيئات الرسمية وغير الرسمية بإعداد صناديق أو أكياس رمضانية لتوزيعها على الفقراء خلال الشهر الفضيل.

وقال محمد سمير ، المهندس الذي تطوع للمساعدة في أوقات فراغه ، لموقع إنه كان يساعد مع مجموعات خيرية مختلفة على مدار السنوات الخمس الماضية، وأوضح أن طلبات الحصول على المزايا والمساعدات تضاعفت ثلاث مرات هذا العام.

وأشار إلى أن الكثير من العائلات تعيش على أساس يومي. وهم ليسوا فقراء فقراء، لكنهم أناس اعتادوا أن يكونوا ميسورين ، ولكن في ظل الوضع الحالي يتعين عليهم طلب المساعدة”.

وأضاف أنهم اعتادوا على مساعدة العائلات التي ليس لديها وظائف أو لا تستطيع العمل أو كانت بلا مأوى. الآن ، انضم المزيد من العائلات إلى الصفوف ، وينتظرون وجبات الطعام وحصص الإعاشة.

سمير وفريقه يعدون أكياس حصص الإعاشة والوجبات الساخنة وسيواصلون ذلك لبقية الشهر، وقال إن مثل هذه المبادرات قد تزايدت لأن دوائر الطبقة الوسطى العليا “تشعر بالذنب والقلق أكثر كذلك”.

وقالت متطوعة أخرى تدعى ندى من إمبابة (35 عاما): “من الصعب أن تعيش في مجتمع مع العلم أن جيرانك قد لا يتمكنون من الاحتفال بشهر رمضان كما فعلوا في السنوات الماضية.”

كونها من إمبابة ، لاحظت ندى أن الكثير من الجمعيات الخيرية أغلقت أبوابها أو أغلقت من قبل الحكومة، وتم إغلاق الكثير من الجماعات الخيرية ذات التوجهات الإسلامية أو تقييد أنشطتها بسبب معارضة الحكومة للإخوان المسلمين والسلفيين”.

وأضافت أن بعض الناس يخشون التبرع لأي جمعيات خيرية متبقية خشية اتهامهم بالإرهابيين .

منذ عام 2013 والإطاحة العسكرية بالرئيس الراحل محمد مرسي ، تم إغلاق عشرات المنظمات الخيرية أو الاستيلاء عليها من قبل الحكومة بسبب صلات مزعومة بالجماعة ، التي أصبحت محظورة الآن. وانتقدت جماعات حقوقية عمليات الإغلاق باعتبارها جزءًا من حملة ذات دوافع سياسية ضد الجماعة وبقية معارضة السيسي.

تنحدر ندى من عائلة من الطبقة المتوسطة ، وتخشى أن تكون هي وعائلتها في السنوات القليلة المقبلة هم من يطلبون المال والحصص الغذائية. قالت “آمل أن يجلب [التطوع] الكارما الجيدة”.