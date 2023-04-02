رقم قياسي للجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي

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وطن- حطّم النجم الجزائري المخضرم رياض محرز (32 عاماً)، الرقم القياسي للإيفواري ديدييه دروجبا على مستوى القارة الأفريقية السمراء مع نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونجح الجزائري محرز في صناعة هدف خلال مشاركته في مباراة قمة الإثارة، مع فريق مانشستر سيتي أمام ليفربول في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

رقم قياسي للجزائري رياض محرز

ووفق الإحصائيات والأرقام في عالم الكرة المستديرة، فقد أصبح الجزائري محرز أكثر اللاعبين الأفارقة صناعةً للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوِزاً رقمَ الأسطورة المعتزل دروجبا لاعب تشيلسي السابق.

كما وصل نجم الكرة الجزائرية رياض محرز، لاعب جناح مانشستر سيتي، إلى 56 أسيست (صناعة الأهداف) في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

🇩🇿 @Mahrez22 🪄 Le joueur africain avec le plus de passes décisives en @premierleague ! 🌟 pic.twitter.com/OTxszvzRor — Manchester City (@ManCityFra) April 1, 2023

ولعب محرز منذ قدومه إلى الدوري الإنجليزي من بوابة فريق ليستر سيتي في صيف 2014؛ 247 مباراة في الدوري الممتاز، سجّل 82 هدفاً، كما صنع 56 تمريرة حاسمة لزملائه.

مانشستر سيتي وليفربول

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وفاز فريق مانشستر سيتي على منافسه ليفربول، في قمة منافسات الدوري الإنجليزي لحساب الجولة الـ28، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد على ميدان (ملعب الاتحاد) في العاصمة البريطانية (لندن).

كما سيلتقي فريق مانشستر سيتي في المباراة المقبلة، أمام ساوثهامبتون، في منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز مطلعَ الأسبوع المقبل.

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، برصيد 64 نقطة، خلف المتصدّر أرسنال برصيد 72 نقطة لهذا الموسم.

وينتهي عقد النجم الجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي، منذ قدومه إلى الفريق عام 2018، قادماً من نادي ليستر سيتي، في صيف عام 2025.