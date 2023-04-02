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رياضة

رقم قياسي للجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي

محرز يحطّم رقم الإيفواري دروجبا كأكثر اللاعبين الأفارقة صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي

كتب فارس أبو شيحة
رياض محزر watanserb.com
رياض محزر
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وطن- حطّم النجم الجزائري المخضرم رياض محرز (32 عاماً)، الرقم القياسي للإيفواري ديدييه دروجبا على مستوى القارة الأفريقية السمراء مع نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونجح الجزائري محرز في صناعة هدف خلال مشاركته في مباراة قمة الإثارة، مع فريق مانشستر سيتي أمام ليفربول في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

رقم قياسي للجزائري رياض محرز

ووفق الإحصائيات والأرقام في عالم الكرة المستديرة، فقد أصبح الجزائري محرز أكثر اللاعبين الأفارقة صناعةً للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوِزاً رقمَ الأسطورة المعتزل دروجبا لاعب تشيلسي السابق.

الجزائري محرز
الجزائري محرز

كما وصل نجم الكرة الجزائرية رياض محرز، لاعب جناح مانشستر سيتي، إلى 56 أسيست (صناعة الأهداف) في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

ولعب محرز منذ قدومه إلى الدوري الإنجليزي من بوابة فريق ليستر سيتي في صيف 2014؛ 247 مباراة في الدوري الممتاز، سجّل 82 هدفاً، كما صنع 56 تمريرة حاسمة لزملائه.

مانشستر سيتي وليفربول

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وفاز فريق مانشستر سيتي على منافسه ليفربول، في قمة منافسات الدوري الإنجليزي لحساب الجولة الـ28، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد على ميدان (ملعب الاتحاد) في العاصمة البريطانية (لندن).

كما سيلتقي فريق مانشستر سيتي في المباراة المقبلة، أمام ساوثهامبتون، في منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز مطلعَ الأسبوع المقبل.

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، برصيد 64 نقطة، خلف المتصدّر أرسنال برصيد 72 نقطة لهذا الموسم.

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

وينتهي عقد النجم الجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي، منذ قدومه إلى الفريق عام 2018، قادماً من نادي ليستر سيتي، في صيف عام 2025.

المصدروطن + مانشستر سيتي تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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