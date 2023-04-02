الأحد, أبريل 2, 2023
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تفاصيل قرصنة قناة حكومة الأسد على تيلغرام ونشر رسائل خطيرة.. من وقف وراءها؟

المجموعة المخترقة حصلت على أرقام ومواقع وعناوين وزراء وألوية وعمداء وتوعّدت باغتيالهم بعمليات من قبل "الذئاب المنفردة"

كتب خالد السعدي
داعش تخترق القناة الرسمية لنظام الاسد watanserb.com
اختراق حساب رئاسة مجلس الوزراء على تيلغرام في سوريا
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وطن – تمكنت مجموعة مرتبطة بتنظيم داعش من اختراق، وقرصنة القناة الرسمية لحكومة النظام السوري بشار الأسد، على تطبيق تيلغرام، ونشر بيانات تمجّد التنظيم عليها.

وقال موقع أورينت المحلي، إن المجموعة التي نفذت عملية القرصنة، حذفت كل أخبار مجلس الوزراء، واستبدلتها بمنشورات من قبيل مبايعة المدعو “أبو الحسين الحسيني خليفة وأميراً للمؤمنين”، وأخبار من صحيفة النبأ التابعة للتنظيم وأشعار تمجده.

وتمكنت المجموعة من اختراق قناة إذاعة دمشق على تيلغرام ونشرت منشورات مشابهة أيضاً، والأخطر كان تأكيد المجموعة المخترقة أنّها حصلت على أرقام ومواقع وعناوين وزراء وألوية وعمداء، وتوعّدت باغتيالهم بعمليات من قبل “الذئاب المنفردة”.

داعش تخترق القناة الرسمية لنظام الاسد
اختراقات عديدة لمواقع وصفحات حكومية سورية

وأعلن مجلس الوزراء عن تعرض قناته الرسمية على التيلغرام للتهكير، بعد اختراقها من قبل مجهولين، ودعا المواطنين إلى متابعة الأخبار الصادرة عن مجلس الوزراء عبر الموقع الرسمي للمجلس والصفحة الرسمية على فيسبوك.

وقال المجلس، في بيان، إن الفريق التقني يعمل على استعادتها، داعياً للحذر من أي منشور قد يُنشر على القناة، ونصح البيان بمتابعة الأخبار الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء عبر وسائل الإعلام الرسمية والموقع الرسمي لرئاسة الوزراء.

داعش تخترق القناة الرسمية لنظام الاسد
مجلس الوزراء السوري يعلن عن تعرض قناته الرسمية على التيلغرام للتهكير

المخترقون يشكرون مسؤولين سهلوا عملية الاختراق

ونشر المخترقون، رقم وزير الإعلام بطرس حلاق للتأكيد على صدق كلامهم، وسخروا من مدير المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء باسل نيوف وزميله منذر، موجّهين إليهما الشكر لدورهما في تسهيل مهمة قرصنة القناة.

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وأكّد نيوف، وقوع الهجوم، وقال لوكالة سبوتنيك الروسية إن قناة التلغرام تعرضت للاختراق، زاعماً أن ذلك يأتي في سياق ما سماها “الحرب الإرهابية المستمرة على سوريا منذ 12 عاماً وفي سياق ما يتعرض له الشعب السوري من حصار خانق وتضييق”.

وعبر حسابه على موقع فيسبوك، قال نيوف: “تعرضت قناة رئاسة مجلس الوزراء على تطبيق تلغرام للتهكير.. ويعمل الفريق التقني على استعادتها.. يرجى الحذر من أي منشور قد يُنشر على القناة… وننصح بمتابعة الأخبار الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء عبر وسائل الإعلام الرسمية والموقع الرسمي لرئاسة الوزراء على الرابط

وفي وقت لاحق، قال نيوف: “أصدقائي، تم تهكير حسابي على التلغرام، وأي شيء يصل إليكم منه لا علاقة لي به.. احتياطاً أرجو من الجميع حذف أي محادثات جرت سابقاً بيننا واختيار خيار الحذف لدى الطرفين، أو حذفي من قائمة الأصدقاء لديكم”.

اتهامات للولايات المتحدة وإسرائيل

واتهم نيوف، الولايات المتحدة والغرب وإسرائيل بقرصنة القناة على اعتبار أنهم يمتلكون التكنولوجيا المتقدمة لتلك الأنشطة وأن داعش صنيعتهم، وفق قوله.

وبعد تهكير قناة رئاسة مجلس الوزراء عبر التيلغرام، تم تهكير قناة إذاعة الجمهورية العربية السورية، وكرّر المسيطرون عليها شعارات “داعش” والعبارات الطائفية التي يستخدمها.

وقالت الإذاعة في بيان لها: “يرجى الحذر من أي منشور قد يُنشر على القناة، وننصح بمغادرتها ومتابعتنا على صفحتنا على فيسبوك”.

كما تعرّضت عدة قنوات وحسابات حكومية وشخصية على التيلغرام، إلى عمليات اختراق من ضمنها حساب مدير المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة وحساب الإعلام الحربي في الوكالة الرسمية للأنباء “سانا”.

وكانت صفحة قناة “التربوية السورية” على فيسبوك قد تعرضت للقرصنة وبدأت تبثت منذ 14 مارس الماضي، تسجيلات رائجة وصوراً لا تمت بصلة للمناهج والتعليم بعضها يحتوي مشاهد غير لائقة.

المصدرأورينت + رئاسة الوزراء السورية + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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