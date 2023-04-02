المغنية البرازيلية التي مارست الجنس الفموي على المسرح تفعل كارثة جديدة! (فيديو)

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وطن– وجدت مغنية برازيلية مثيرة للجدل نفسها في دائرة الضوء مرة أخرى، بعد أن قام أحد الراقصين في فرقتها بضرب امرأة في حادث مروع على المسرح.

فقدت الوعي

في اللقطات التي يتم تداولها الآن على الإنترنت ونشرتها صحيفة “ديلي ستار“، يمكن رؤية MC Pipokinha وهي تغني قبل لحظات من توجيه الكاميرا إلى أحد راقصيها وهو يركل إحدى المعجبات ويجعلها تفقد الوعي أثناء أدائه رقصاته الجنسية المعتادة.

Uma fã desmaiou durante um show de MC Pipokinha na madrugada dessa quarta-feira. Depois de ser chamada para subir ao palco a moça acabou levando um chute no rosto de um dos dançarinos da funkeira. Sem perceber o que rolou, Jonas Kaik continuou com a coreografia. pic.twitter.com/JEIGuNJxrb — Polyana (@Polyana28390681) January 13, 2023

الحادث ، الذي كان عرضيًا تمامًا ، هو مجرد حادث آخر في سلسلة الحوادث المتزايدة المتعلقة بالمغنية البرازيلية.

كان من الممكن رؤية الراقص في فرقة MC Pipokinha جوناس كايك في البداية، وهو يؤدي حركات إباحية راقصة مع الفتاة. لكنه انقلب إلى الوراء ولكم المرأة وجهاً لوجه بقدمه ، مما أدى إلى فقدها للوعي على الفور.

الكل في سلام

وقال بعد الحادثة: “ذهب عمال الإنتاج على الفور وأخذوها. نهضت ونزلت وتركناها مع طاقم المسرح وحالة الطوارئ. والهدوء أيها الناس. الكل في سلام”.

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وكتبت مستخدمة توتير “بوليانا” التي نشرت فيديو الحادث: “”أغمي على أحد المعجبين خلال عرض قدمته MC Pipokinha في وقت مبكر من يوم الأربعاء”.

وتابعت: “بعد استدعائها إلى المسرح ، انتهى الأمر بالفتاة التي تعرضت للركل في وجهها من قبل أحد راقصي الفانكيرا. دون أن تدرك ما حدث ، واصل جوناس كايك عرض الرقصات.”

View this post on Instagram A post shared by Mc pipokinha 👸🏻🍿 (@pihrainha)

رد أحد المستخدمين ببساطة على الفيديو بحزن قائلاً: “اضمحلال الحضارة!”

أغنية بذيئة للأطفال

وهذه ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة طويلة من الخلافات لـ MC Pipokinha التي اتُهمت مؤخرًا بالعنصرية من خلال أغنيتها Índio بالإضافة أداء أغنية بذيئة إلى حد ما للأطفال.

تم استدعاء المغنية مؤخرًا عبر الإنترنت لأدائها أغنيتها البذيئة للغاية “Mushroom” أمام حشد من الأطفال في ساو باولو بالبرازيل.

تم الإبلاغ عن مقطع الأداء مع العديد من الهيئات العامة في عمل احتجاجي من المشاهدين الغاضبين. حتى أن أحد الأشخاص وضع “ذكر” لوزارة حقوق الإنسان والمواطنة البرازيلية.

أفكار ومبادئ

أصبحت حفلات MC Pipokinha مرادفة لأفكارها ومبادئها الجنسية العلنية التي اكتسبت الكثير من الجاذبية عبر الإنترنت في الآونة الأخيرة.

تركت المغنية البرازيلية الجمهورَ في حالة من الاشمئزاز، من خلال السماح لأحد المعجبين بممارسة الجنس الفموي معها على خشبة المسرح.

وكذلك قامت بمصّ اللهاية وهي ترتدي ملابس غير مناسبة، في مقطع تظاهرت فيه بأنها طفلة.