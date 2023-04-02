الأحد, أبريل 2, 2023
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المغنية البرازيلية التي مارست الجنس الفموي على المسرح تفعل كارثة جديدة! (فيديو)

الحادث الذي كان عرضياً هو مجرد حادث آخر في سلسلة الحوداث المتزايدة المتعلقة بالمغنية البرازيلية

كتب رفيف عبدالله
المغنية البرازيلية التي مارست الجنس الفموي على المسرح تفعل كارثة جديدة! (فيديو) watanserb.com
MC Pipokinha وراقصيها
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وطن– وجدت مغنية برازيلية مثيرة للجدل نفسها في دائرة الضوء مرة أخرى، بعد أن قام أحد الراقصين في فرقتها بضرب امرأة في حادث مروع على المسرح.

فقدت الوعي

في اللقطات التي يتم تداولها الآن على الإنترنت ونشرتها صحيفة “ديلي ستار“، يمكن رؤية MC Pipokinha وهي تغني قبل لحظات من توجيه الكاميرا إلى أحد راقصيها وهو يركل إحدى المعجبات ويجعلها تفقد الوعي أثناء أدائه رقصاته الجنسية المعتادة.

الحادث ، الذي كان عرضيًا تمامًا ، هو مجرد حادث آخر في سلسلة الحوادث المتزايدة المتعلقة بالمغنية البرازيلية.

كان من الممكن رؤية الراقص في فرقة MC Pipokinha جوناس كايك في البداية، وهو يؤدي حركات إباحية راقصة مع الفتاة. لكنه انقلب إلى الوراء ولكم المرأة وجهاً لوجه بقدمه ، مما أدى إلى فقدها للوعي على الفور.

الكل في سلام

وقال بعد الحادثة: “ذهب عمال الإنتاج على الفور وأخذوها. نهضت ونزلت وتركناها مع طاقم المسرح وحالة الطوارئ. والهدوء أيها الناس. الكل في سلام”.

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وكتبت مستخدمة توتير “بوليانا” التي نشرت فيديو الحادث: “”أغمي على أحد المعجبين خلال عرض قدمته MC Pipokinha في وقت مبكر من يوم الأربعاء”.

أداء MC Pipokinha على خشبة المسرح قبل لحظات من الحادث

وتابعت: “بعد استدعائها إلى المسرح ، انتهى الأمر بالفتاة التي تعرضت للركل في وجهها من قبل أحد راقصي الفانكيرا. دون أن تدرك ما حدث ، واصل جوناس كايك عرض الرقصات.”

رد أحد المستخدمين ببساطة على الفيديو بحزن قائلاً: “اضمحلال الحضارة!”

اللحظة الفظيعة عندما ركل الراقص معجبة في وجهها عن طريق الخطأ

أغنية بذيئة للأطفال

وهذه ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة طويلة من الخلافات لـ MC Pipokinha التي اتُهمت مؤخرًا بالعنصرية من خلال أغنيتها Índio بالإضافة أداء أغنية بذيئة إلى حد ما للأطفال.

تم استدعاء المغنية مؤخرًا عبر الإنترنت لأدائها أغنيتها البذيئة للغاية “Mushroom” أمام حشد من الأطفال في ساو باولو بالبرازيل.

تم الإبلاغ عن مقطع الأداء مع العديد من الهيئات العامة في عمل احتجاجي من المشاهدين الغاضبين. حتى أن أحد الأشخاص وضع “ذكر” لوزارة حقوق الإنسان والمواطنة البرازيلية.

أفكار ومبادئ

أصبحت حفلات MC Pipokinha مرادفة لأفكارها ومبادئها الجنسية العلنية التي اكتسبت الكثير من الجاذبية عبر الإنترنت في الآونة الأخيرة.

تركت المغنية البرازيلية الجمهورَ في حالة من الاشمئزاز، من خلال السماح لأحد المعجبين بممارسة الجنس الفموي معها على خشبة المسرح.

وكذلك قامت بمصّ اللهاية وهي ترتدي ملابس غير مناسبة، في مقطع تظاهرت فيه بأنها طفلة.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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