فيديو عملية “بيت أمر” وهوية المنفذ.. البطل دهس جنود الاحتلال واستشهد

- Advertisement -

وطن- أصيب 3 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، السبت، في عملية دهس قرب بلدة “بيت أمر” شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

تفاصيل عملية “بيت أمر” في الضفة الغربية

وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن إصابة اثنين من الجنود خطيرة والثالث بحالة متوسطة، بعد عملية دهسهم في منطقة الحسبة قرب “بيت أمر” شمالي الخليل.

كما لفتت مصادر عبرية إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على منفذ عملية الدهس، وأنه استشهد في مكانه.

🎥 شاهد| اللحظات الأولى لعملية الدهس قرب بيت أمر شمال #الخليل والتي أسفرت عن إصابة 3 من جنود الاحتلال. pic.twitter.com/JmQjiYXTbW — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@snadps) April 1, 2023

وقالت “هيئة البث الإسرائيلية كان” إن المصابين نقلا إلى مستشفى هداسا “عين كارم”.

وقال المسعفون في نجمة داود الحمراء: “عندما وصلنا إلى مكان الحادث ، رأينا ثلاثة شبان يبلغون من العمر حوالي 20 عامًا مصابين، قدمنا لهم علاجًا طبيًا سريعًا في الميدان ، شمل التضميد وإعطاء الأدوية ، وقمنا بإجلائهم بالتعاون مع قوة طبية تابعة لجيش الاحتلال إلى المستشفيات حيث كانت حالتهم شديدة ومتوسطة وخفيفة”.

مشاهد للمركبة التي نفذّت عــملــية الدهس قرب بيت أمر شمال الخليل. pic.twitter.com/rbPszXUo3C — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 1, 2023

- Advertisement -

هوية المنفذ

مغردون فلسطينيون كشفوا أن منفذ عملية الدهس في “بيت أمر” شمال الخليل هو الشاب محمد رائد برادعية، 23 عاما.

كما كشفت مصادر عبرية في آخر تحديث أن “جنديان بحالة خطيرة وثالث بحالة متوسطة في عـــمـــلــــية الدهس قرب بيت أمر شمال الخليل”.

منفذ عملية الدهس البطولية في بيت امر شمال الخليل هو محمد رائد برادعية، 23 عاما إلى جِنان الخُلد يا قائد … pic.twitter.com/DMiwO4HUId — Malak 🖤𓂆 (@malakash0ur) April 1, 2023

وبدورهم أكد شهود عيان إسرائيليون لوسائل الإعلام العبرية، أن سيارة دهست عددا من الجنود أمام محل لبيع الخضار عند مدخل بيت أمر، وعلى الفور قام جنود الاحتلال بإطلاق رصاص باتجاه السيارة.

وذكرت مصادر صحفية أنَّ عددًا كبيرًا من سيارات الإسعاف التابعة للاحتلال تواجدت في محيط الحدث.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين، وقوات الاحتلال في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر شمالي الخليل.

عمليات المقاومة ضد الاحتلال

وشهدت أعمال المقاومة على أراضي الضفة الغربية والقدس خلال شهر مارس الماضي، استمراراً في الوتيرة وتنوعاً في الأداء، ما بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة وعمليات دهس وطعن مؤثرة، أدت إلى مقتل إسرائيليين وإصابة 25 جندي ومستوطن بجراح مختلفة.

شاهد| تكبيرات الشبان بالقرب من مكان عـملية الدهس والتي أدت لإصابة ثلاثة من جنود الاحتلال قرب بيت أمر شمال الخليل. pic.twitter.com/XCyYlOHZ3H — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 1, 2023

يذكر أن مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” وثق نحو 1055 عملاً مقاوماً؛ خلال شهر آذار/مارس الماضي، من بينها 143 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

وأوضح التقرير أن أعمال المقاومة شهدت في الشهر الماضي، استمراراً في الوتيرة وتنوعاً في الأداء، ما بين عمليات إطلاق نار، واشتباكات مسلحة، وعمليات دهس وطعن مؤثرة، أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين، وجرح 25 جنديا ومستوطناً.