السبت, أبريل 1, 2023
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فيديو عملية “بيت أمر” وهوية المنفذ.. البطل دهس جنود الاحتلال واستشهد

الجيش الإسرائيلي أطلق النيران على منفذ عملية "بيت أمر" واستشهد في مكانه

كتب فهمي الورغمي
عملية بيت أمر watanserb.com
عملية بيت أمر
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وطن- أصيب 3 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، السبت، في عملية دهس قرب بلدة “بيت أمر” شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

تفاصيل عملية “بيت أمر” في الضفة الغربية

وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن إصابة اثنين من الجنود خطيرة والثالث بحالة متوسطة، بعد عملية دهسهم في منطقة الحسبة قرب “بيت أمر” شمالي الخليل.

كما لفتت مصادر عبرية إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على منفذ عملية الدهس، وأنه استشهد في مكانه.

وقالت “هيئة البث الإسرائيلية كان” إن المصابين نقلا إلى مستشفى هداسا “عين كارم”.

وقال المسعفون في نجمة داود الحمراء: “عندما وصلنا إلى مكان الحادث ، رأينا ثلاثة شبان يبلغون من العمر حوالي 20 عامًا مصابين، قدمنا لهم علاجًا طبيًا سريعًا في الميدان ، شمل التضميد وإعطاء الأدوية ، وقمنا بإجلائهم بالتعاون مع قوة طبية تابعة لجيش الاحتلال إلى المستشفيات حيث كانت حالتهم شديدة ومتوسطة وخفيفة”.

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اصابة 3 من جنود الاحتلال اثنين بحالة خطرة في عملية دهس في بيت امر بالخليل
اصابة 3 من جنود الاحتلال اثنين بحالة خطرة في عملية دهس في بيت امر بالخليل

هوية المنفذ

مغردون فلسطينيون كشفوا أن منفذ عملية الدهس في “بيت أمر” شمال الخليل هو الشاب محمد رائد برادعية، 23 عاما.

كما كشفت مصادر عبرية في آخر تحديث أن “جنديان بحالة خطيرة وثالث بحالة متوسطة في عـــمـــلــــية الدهس قرب بيت أمر شمال الخليل”.

منفذ عملية الدهس البطولية في بيت امر شمال الخليل هو محمد رائد برادعية
منفذ عملية الدهس البطولية في بيت امر شمال الخليل هو محمد رائد برادعية

وبدورهم أكد شهود عيان إسرائيليون لوسائل الإعلام العبرية، أن سيارة دهست عددا من الجنود أمام محل لبيع الخضار عند مدخل بيت أمر، وعلى الفور قام جنود الاحتلال بإطلاق رصاص باتجاه السيارة.

وذكرت مصادر صحفية أنَّ عددًا كبيرًا من سيارات الإسعاف التابعة للاحتلال تواجدت في محيط الحدث.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين، وقوات الاحتلال في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر شمالي الخليل.

جيش الاحتلال الاسرائيلي يقتل فلسطينيا بزعم تنفيذ عملية دهس قرب بيت أمر شمال الخليل
جيش الاحتلال الاسرائيلي يقتل فلسطينيا بزعم تنفيذ عملية دهس قرب بيت أمر شمال الخليل

عمليات المقاومة ضد الاحتلال

وشهدت أعمال المقاومة على أراضي الضفة الغربية والقدس خلال شهر مارس الماضي، استمراراً في الوتيرة وتنوعاً في الأداء، ما بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة وعمليات دهس وطعن مؤثرة، أدت إلى مقتل إسرائيليين وإصابة 25 جندي ومستوطن بجراح مختلفة.

يذكر أن مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” وثق نحو 1055 عملاً مقاوماً؛ خلال شهر آذار/مارس الماضي، من بينها 143 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

وأوضح التقرير أن أعمال المقاومة شهدت في الشهر الماضي، استمراراً في الوتيرة وتنوعاً في الأداء، ما بين عمليات إطلاق نار، واشتباكات مسلحة، وعمليات دهس وطعن مؤثرة، أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين، وجرح 25 جنديا ومستوطناً.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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