السبت, أبريل 1, 2023
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حياتنا

غادة عبدالرازق تصوم عالرايق.. صدمت الجميع بتصريحاتها عن طقوسها في رمضان!

سردت الممثلة المصرية ذكرياتها مع شهر رمضان في طفولتها وكيف شجعتها على حب الأضواء والشهرة

كتب رفيف عبدالله
غادة عبدالرازق تصوم عالرايق.. صدمت الجميع بتصريحاتها عن طقوسها في رمضان! watanserb.com
غادة عبدالرازق
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وطن– أثارت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، جدلاً بتصريحها المفاجئ حول صوم شهر رمضان.

وكشفت غادة عبدالرازق أنها لا تصوم في حالة كان لديها تصوير.

“لا أصوم وأنا منشغلة”

وقالت غادة عبدالرازق في مداخلة عبر برنامج “سبوت لايت” على قناة “صدى البلد“: “عشان أكون صريحة لما أكون منشغلة في التصوير لا أصوم”.

وبررت غادة الأمر قائلة: “لا استطيع أولا لأني باخد أدوية، ثانيا لأن مناعتي ضعيفة، وثالثا قد ابدأ تصوير الساعة 7 صباحا وانتهي الساعة 2 صباحا”.

وتابعت غادة عبدالرازق: “عندما كنت صغيرة كنت استطيع الصوم مع العمل، لكن الآن لا.. إذا ما كانش عندي عمل أو تصوير بصوم، وطقوسي زي كل الناس بمضي الوقت مع عيلتي”.

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وسردت الممثلة المصرية ذكرياتها مع شهر رمضان في طفولتها، وقالت: “كنت بتفرج على الفوازير سواء لنيللي أو شيريهان.. وهما السبب في حبي للشهرة والأضواء”.

هجوم وانتقادات

تصريحات غادة عبدالرازق فتحت عليها باب الهجوم من قبل المتابعين، فكتب أحدهم: “يعني بتتركي صيامك ع شأن التصوير !! لا حول و لا قوة إلا بالله.. قولي غير هالكلام بالله عليك.. ع شأن تعرفوا أن الإعلام منافق المذيعة فاتت الموضوع و لم تسألها من ناحية الحلال و الحرام “.

وكتب آخر: “يوم راح تقابلي الله وحيده و ماراح ينفعك التصوير في ترك الصيام”.

ولفت رد فعل المذيعة شيرين سليمان، إحدى المتابعات التي كتبت: “حتى المذيعه انصدمت ومردتش تحرجها”.

بينما خالفتها أخرى الرأي وكتبت: “رد المذيعة عادي.. سبحان الله اعلام ليبيرالي يشجع كل ما هو ضد الشريعة الاسلامية”.

سرقة مسلسل تلت التلاتة

هذا وقد تعرّضت غادة عبدالرازق إلى أزمة قد تصل إلى القضاء، حين اتهمت الكاتبة سعاد شاهين، المقيمة في أمريكا، أسرة مسلسل (تلت التلاتة) بسرقة فكرة العمل منها.

وقالت شاهين في مداخلة عبر برنامج “إي تي بالعربي“: “كان فيه شخص وسيط بيني وبينها، وشرح لي وقتها أن غادة بتبحث عن فكرة كويسة يصلح تقديمها لمسلسل مكون من 30 حلقة. بالفعل تحمست للموضوع، وتواصلت معها بعدما سجلت الفكرة في إحدى الجهات بأمريكا، وفي مصر أيضًا”.

وتابعت: “بعتلها ايميل بالفكرة والمعالجة والملخص والايميل اترد عليه سريعا أن الفنانة عايزة تقابلني لأن عاجبها الموضوع جدا. من خلال الوسيط وصلت لزوجها السابق وبعتلي العنوان وروحت قابلتها في البيت. طبعا كنت فرحانة وسعيدة جدا أن بدايتي في مصر هتكون مع الفنانة غادة عبد الرازق”.

“لعبة التغيير”

وأوضحت الكاتبة: “بعد فترة لقيت الشخص اللي وصلني بيها بيكلمني بيقولي في كاتبة تانية خدت شغلك وغيرت اسم العمل. كان اسمه (لعبة التغيير) فأنا خدت الإجراءات القانونية”.

وأشارت الكاتبة إلى أنّها أرسلت إلى غادة عبد الرازق إنذارًا قضائيًا ولأكثر من جهة، من بينها لمنتج العمل.

وتابعت: “أرسلت لغادة نفسها إنذار قضائي. خاصة أنها لم ترد تماماً علي. وبعدها علمت أن المشروع توقف تمامًا، فاعتقدت أنها تراجعت عن قرارها بالحصول على الفكرة دون وجه حق”.

وأردفت: “لكن بعد طرح البوستر قبل أيام، اكتشفت مجددًا أنها استولت على فكرتي دون الرجوع لي”.

وأكدت الكاتبة أنها لا تزال مستمرة في الإجراءات القانونية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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