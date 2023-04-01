السبت, أبريل 1, 2023
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الهدهد

عصفور لا يغادر رأس معتمر أثناء الطواف حول الكعبة المشرفة (فيديو مؤثر)

من المتوقَّع أن يصل عدد المعتمرين خلال شهر رمضان إلى 3 ملايين معتمر

كتب خالد السعدي
عصفور لا يغادر رأس معتمر أثناء الطواف حول الكعبة المشرفة watanserb.com
عصفور لا يغادر رأس معتمر أثناء الطواف حول الكعبة المشرفة
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وطن– انتشر مقطع فيديو، وُصف بأنه مؤثر، يوثّق عصفوراً لا يغادر رأس معتمر في أثناء الطواف حول الكعبة المشرفة بالمملكة العربية السعودية.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي تتجاوز مدته نصف دقيقة، العصفورَ وهو يرافق المعتمر ويقف على رأسه بثبات شديد، لفت الأنظار.

عدد المعتمرين في عمرة رمضان

ومن المتوقّع أن يصل عدد المعتمرين خلال شهر رمضان إلى ثلاثة ملايين معتمر، بعد أن عادت الطاقة الاستيعابية لما كانت عليه في رمضان ما قبل جائحة كورونا.

في السياق، أعلنت المملكة العربية السعودية، خطةً جديدة من ثلاثة محاور لخدمة المعتمرين خلال عمرة شهر رمضان المبارك.

وقالت المملكة، إن هناك جهوداً متواصلة وخدمات إنسانية عظيمة يقدّمها رجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام لخدمة المعتمرين وقاصدي البيت الحرام في شهر رمضان، حيث يقوم أفراد القوة في المسجد الحرام وساحاته وأدواره وأروقة المسجد الحرام بأعمال أمنية وإنسانية للحفاظ على الأمن ومساعدة المحتاجين وكبار السن، فضلاً عن إرشاد بتسهيل حركتهم وتنقلهم.

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وأعدت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام خُطةً أمنية متكاملة تعتمد على 3 محاور رئيسية؛ تتمثل في المحور الأمني، والمحور التنظيمي، والمحور الإنساني، وجميعها يتمّ العمل بها وفقًا للخطط المعدّة كلّ في مهماته، من خلال تكثيف الوجود الأمني الرسمي والسري لتوفير الأمن والطمأنينة للمعتمرين، وقاصدي البيت الحرام، ومساعدتهم على أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

ويتم ذلك من خلال المتابعة التقنية على مدار الساعة عبر الكاميرات المنتشرة في كل أدوار وساحات المسجد الحرام، وإدارة الحشود داخل المسجد الحرام وساحاته للمحافظة على انسيابية الحركة وتنظيم عمليات الدخول والخروج من وإلى الحرم المكي الشريف.

كما يتمّ التأكد من خلوّ المشايات والمسارات المخصصة للمشاة من الجلوس، إضافة إلى تقديم الأعمال الإنسانية من إرشاد ومساعدة كبار السن والعجزة والمرضى وغيرهم.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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