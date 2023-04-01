السبت, أبريل 1, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدشقيقة زعيم كوريا الشمالية تغازل بوتين.. بعثت برسالة مفاجئة لزيلينسكي وبايدن
الهدهد

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تغازل بوتين.. بعثت برسالة مفاجئة لزيلينسكي وبايدن

شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم يو جونغ" فتحت النار على الرئيس الأوكراني وأمريكا

كتب خالد الأحمد
شقيقة زعيم كوريا الشمالية watanserb.com
شقيقة زعيم كوريا الشمالية
- Advertisement -

وطن- وجهت شقيقة زعيم كوريا الشمالية “كيم يو جونغ” رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بخصوص الاستقواء بأمريكا.

رسالة شقيقة زعيم كوريا الشمالية لزيلينسكي

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم يو جونغ، شقيقة كيم جونغ أون، في هذا السياق قولها إن الرئيس الأوكراني زيلينسكي “أخطأ في الاعتقاد بأن المظلة النووية الأمريكية ستحمي بلاده من روسيا”.

وأضافت بحسب ما نقل موقع “archyde” أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يخاطر ببلده ولديه طموح سياسي للحصول على أسلحة نووية.

وتابعت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي: إذا كان زيلينسكي يعتقد أنه يستطيع الإفلات من نيران روسيا الكثيفة بالوقوف تحت المظلة النووية الأمريكية المثقوبة بالفعل، فمن المؤكد أنه يسير في الاتجاه الخطأ.

يأتي ذلك بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه المياه قبالة ساحلها الشرقي، يوم الاثنين، في إشارة إلى إظهار قدرة كوريا الشمالية على الوصول إلى الولايات المتحدة بسلاح نووي.

وكشفت الشخصيات الرسمية الأوكرانية علنًا عن طموحاتها النووية في مناسبات مختلفة، بما في ذلك إعلان زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير 2022.

- Advertisement -

وبحسب وسائل إعلام كورية شمالية فإن السلطات الأوكرانية تشعر بجنون العظمة بشكل لا يمكن علاجه بشأن قدرتها على هزيمة روسيا.

وأضاف المصدر أن حقيقة قيام زيلينسكي بإحداث ضجيج حول جلب أسلحة نووية من الولايات المتحدة، هي تعبير خطير للغاية عن الطموح السياسي للحفاظ على بقائه بأي وسيلة، حتى من خلال المقامرة بمصير بلاده وشعبه.

وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، نددت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي بالمساعدات الأمريكية لأوكرانيا، وقالت: “سنقف دائمًا في نفس ساحة المعركة مع الجيش والشعب الروسي”.

شقيقة كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية تحذر الولايات المتحدة من "إثارة المتاعب"
شقيقة كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية تحذر الولايات المتحدة من “إثارة المتاعب”

من هي كيم يو جونغ؟

وفي أغسطس الماضي أصبحت “يو جونغ” بحكم الواقع “الرجل الثاني” في السلطة ، المسؤول عن العلاقات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وفي ذلك الوقت فوض “كيم جونغ أون“، جزءًا من سلطاته لمساعديه المقربين، بما في ذلك أخته الصغرى “كيم يو جونغ” للإشراف على شؤون الدولة.

ونقلت وكالة المخابرات قوله في جلسة مغلقة أمام الجمعية الوطنية: “كيم يو جونغ هي الآن النائب الأول لمدير إدارة اللجنة المركزية. لحزب العمل (كوريا الشمالية) ، وهي تدير شؤون الدولة بشكل عام على أساس هذا الانتداب”.

ويو جونغ هي الأخت الصغرى للزعيم الحالي، والابنة الصغرى للزعيم الكوري الراحل.

بدأت حياتها المهنية في السياسة مع والدها ، كيم جونغ إيل ، عندما خدمت في الحكومة ، قبل أن يتم تعيينها في عام 2014 نائبة لمدير قسم الدعاية تحت إدارة شقيقها.

ومنذ وفاة الزعيم الكوري السابق، باتت Yo Jong بمثابة أقرب المقربين للزعيم الجديد “كيم جونغ أون” وهي علاقة بنيت على أخوّة وزمالة دراسية في سويسرا.

المصدرموقع archyde، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

قصة خطاب زيلينسكي الذي أحرجه على الملأ.. مؤجل منذ عام ومناورة بروتوكولية (فيديو)

الهدهد

والداه مهاجران يهوديان.. من هو إيفان غيرشكوفيتش الصحفي الأمريكي المعتقل في روسيا؟

الهدهد

طبيبات روسيات في أوكرانيا يجبرن على أن يصبحن عبيدات جنس للجنود.. تفاصيل مروعة!

الهدهد

العالم مهدد بالفناء.. “أسلحة يوم القيامة” و9 دول تتحكم بمصير الكوكب

الهدهد

بزة كيم جونغ أون العسكرية قد تتسبب بإعدام حارسه الشخصي.. ما القصة؟

الهدهد

بوتين يقبل يد الرئيس الصيني.. صورة تثير الجدل وسفارة روسية ترد بصورة لـ”ابن سلمان”

الهدهد

مشهد يحبس الأنفاس لصاروخ أوكراني ينال من دبابة روسية قبل هروبها

الهدهد

يوسف بن علوي كشف أسرار غزو العراق ودور السلطنة في إنقاذ العراقيين من مجاعة

تقارير

قادر على تغيير النظام العالمي.. تطور التحالف بين روسيا والصين يقلق أمريكا

الهدهد

هل استعان بوتين بـ”دوبلير” في زياراته الخارجية؟.. صور غريبة تثير جدلا

الهدهد

أول اتصال بين الرئيس الروسي وسلطان عمان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين!

الهدهد

حوار “بالألغاز” بين بوتين والرئيس الصيني يثير قلق الغرب (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو عملية “بيت أمر” وهوية المنفذ.. البطل دهس جنود الاحتلال واستشهد

رامز نيفر إند.. مصطفى كامل حطم الرقم القياسي في “الألفاظ النابية” (فيديو)

هذا ما أعلنه شقيق الكويتي المفقود مبارك علي الرشيدي ورصد له مكافأة

جذور “كذبة أبريل”.. أول من روج لها وأبرز الأكاذيب عبر التاريخ

رفض شرب الماء.. محمد صلاح تألق أمام مانشستر سيتي وهو صائم (فيديو)

تفاصيل جديدة بشأن الوفاة المفاجئة للطالب الجزائري نذير بقدور في فرنسا

مبادرة لإفطار الصائمين على “تمر وسيجارة” تفجر الجدل في مصر (فيديو)

هل يساعد المشي 8000 خطوة مرة أو مرتين في الأسبوع على العيش لفترة أطول؟

الملك المصري صلاح يُواصل تحطيم الأرقام التاريخية مع ليفربول

احتجاجات المغاربة أمام القصر الملكي.. حقيقة فيديو أثار ضجة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC