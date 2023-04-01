شقيقة زعيم كوريا الشمالية تغازل بوتين.. بعثت برسالة مفاجئة لزيلينسكي وبايدن

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وطن- وجهت شقيقة زعيم كوريا الشمالية “كيم يو جونغ” رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بخصوص الاستقواء بأمريكا.

رسالة شقيقة زعيم كوريا الشمالية لزيلينسكي

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم يو جونغ، شقيقة كيم جونغ أون، في هذا السياق قولها إن الرئيس الأوكراني زيلينسكي “أخطأ في الاعتقاد بأن المظلة النووية الأمريكية ستحمي بلاده من روسيا”.

وأضافت بحسب ما نقل موقع “archyde” أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يخاطر ببلده ولديه طموح سياسي للحصول على أسلحة نووية.

وتابعت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي: إذا كان زيلينسكي يعتقد أنه يستطيع الإفلات من نيران روسيا الكثيفة بالوقوف تحت المظلة النووية الأمريكية المثقوبة بالفعل، فمن المؤكد أنه يسير في الاتجاه الخطأ.

يأتي ذلك بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه المياه قبالة ساحلها الشرقي، يوم الاثنين، في إشارة إلى إظهار قدرة كوريا الشمالية على الوصول إلى الولايات المتحدة بسلاح نووي.

وكشفت الشخصيات الرسمية الأوكرانية علنًا عن طموحاتها النووية في مناسبات مختلفة، بما في ذلك إعلان زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير 2022.

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وبحسب وسائل إعلام كورية شمالية فإن السلطات الأوكرانية تشعر بجنون العظمة بشكل لا يمكن علاجه بشأن قدرتها على هزيمة روسيا.

وأضاف المصدر أن حقيقة قيام زيلينسكي بإحداث ضجيج حول جلب أسلحة نووية من الولايات المتحدة، هي تعبير خطير للغاية عن الطموح السياسي للحفاظ على بقائه بأي وسيلة، حتى من خلال المقامرة بمصير بلاده وشعبه.

وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، نددت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي بالمساعدات الأمريكية لأوكرانيا، وقالت: “سنقف دائمًا في نفس ساحة المعركة مع الجيش والشعب الروسي”.

من هي كيم يو جونغ؟

وفي أغسطس الماضي أصبحت “يو جونغ” بحكم الواقع “الرجل الثاني” في السلطة ، المسؤول عن العلاقات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وفي ذلك الوقت فوض “كيم جونغ أون“، جزءًا من سلطاته لمساعديه المقربين، بما في ذلك أخته الصغرى “كيم يو جونغ” للإشراف على شؤون الدولة.

ونقلت وكالة المخابرات قوله في جلسة مغلقة أمام الجمعية الوطنية: “كيم يو جونغ هي الآن النائب الأول لمدير إدارة اللجنة المركزية. لحزب العمل (كوريا الشمالية) ، وهي تدير شؤون الدولة بشكل عام على أساس هذا الانتداب”.

ويو جونغ هي الأخت الصغرى للزعيم الحالي، والابنة الصغرى للزعيم الكوري الراحل.

بدأت حياتها المهنية في السياسة مع والدها ، كيم جونغ إيل ، عندما خدمت في الحكومة ، قبل أن يتم تعيينها في عام 2014 نائبة لمدير قسم الدعاية تحت إدارة شقيقها.

ومنذ وفاة الزعيم الكوري السابق، باتت Yo Jong بمثابة أقرب المقربين للزعيم الجديد “كيم جونغ أون” وهي علاقة بنيت على أخوّة وزمالة دراسية في سويسرا.