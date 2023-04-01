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رانيا التومي.. تعليق صادم من زوجها على كونها قنبلة خالد يوسف الجنسية! (شاهد)

ظهرت الممثلة التونسية رانيا التومي في أكثر من لقطة بملابس مثيرة وفاضحة

كتب رفيف عبدالله
رانيا التومي.. تعليق صادم من زوجها على كونها قنبلة خالد يوسف الجنسية! (شاهد) watanserb.com
رانيا التومي
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وطن– فاجأ زوج الممثلة التونسية رانيا التومي، الجميع برده على انتقادات مشاهدها الفاضحة في مسلسل “سره الباتع”، الذي يخرجه خالد يوسف ويعرض في السباق الدرامي الرمضاني الجاري.

غزل وحب

وعبر خاصية الستوري في انستجرام، نشر أبو فاروق، زوج رانيا تومي صورة لها من مسلسل “سره الباتع”، وتغزل بها بأبيات شعرية.

وكتب أبو فاروق: “ان تكون تفاصيلك من بصماتي ان تكون جدائلك من نسيج الخيال … أن أفاخر بك كما يفاجر الفجر بالشمس”.

وتابع: “كما تخط أشعار الليل لأجل القمر.. أن تكوني أو لا أكون.. تلك حكاية لا يفهمها الكثير”.

سخرية

وتعرض أبو فاروق لهجوم من المتابعين فكتب ناشط: “معلش مش كل الناس هتفهم الحب ده لان الحمد لله مش كل الناس عندها قرون “.

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وكتب آخر: “يعني بالعربي خد راحتك يا خالد يوسف”.

وظهرت الممثلة التونسية رانيا التومي في أكثر من لقطة بملابس مثيرة وفاضحة.

لقطات فاضحة

حيث ارتدت البناطيل الضيقة، والملابس المكشوفة التي جعلت من جسدها محلّ تنمر وسخرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمّنت مشاهد أخرى الممثلة التونسية، وهي تبرز مفاتنها الجسدية وأنوثتها بطريقة مبالغ فيها، والتركيز على أجزاء بعينها من جسدها.

وتلعب رانيا التومي في سر الباتع دور الباحثة في الآثار المصرية، مع فريق من الممثلين هم: “أحمد فهمي، أحمد السعدني، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل”.

اعتبر بعضهم أنّ المخرج المصري خالد يوسف استغّل الممثلة التونسية رانيا التومي، نظراً لجمالها وملامحها الغربية.

فيما اعتبر بعضهم الآخر أن هذه الخطوة لرانيا التومي مهمة في البروز العربي، خاصة أنها برزت تتقن اللغة الفرنسية جيداً في المسلسل.

فوتوشوب

وخرج خالد يوسف ليرد على الجدل المثار حول ملابس رانيا.

وأوضح المخرج المصري صاحب فضيحة الفيديوهات الإباحية، خلال مداخلة هاتفية مع راديو موازييك التونسي: “البعض أخد مشاهد من المسلسل. وعمل فوتوشوب وتعديل على الصور، ليصبحوا ترند على السوشيال ميديا، وينتقدوا للمسلسل”.

وتابع: “الدور يتطلب فتاة من أصول فرنسية وتتميز بوجه جميل وجسم مغر جدًا.. مرسلة من عصابة دولية من أجل سرقة الآثار، لتغري تاجر آثار مصريًّا وهو عمرو عبدالجليل”.

جميلة ومغرية

وأكد يوسف أن رانيا جميلة ومغرية، لكنه لم يخترها لأجل تلك المقومات.

وتابع: “عملت لها اختبار كاميرا.. كانت هايلة جدا، لو مش بتعرف تمثل ما كنتش جبتها، هي تؤدي دور واحدة تابعة لعصابة دولية.. تقوم بإغراء هذا الشخص، ولهذا تم التصوير بزوايا تظهر بها مغرية وفاتنة”.

وحول ملابسها، كشف المخرج: “ليس لها دخل بالملابس، والدور مواصفاته كده، كان لازم ترتدي المناسب للشخصية، علشان تكون مغرية”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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