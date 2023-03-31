موعد الأهلي أمام الهلال السوداني والتشكيلة في دوري أبطال أفريقيا

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وطن- يلتقي فريق الأهلي المصري أمام نظيره الهلال السوداني، السبت، في المباراة الحاسمة والقوية، مع ختام منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

ويستضيف ملعب (استاد القاهرة) الدولي، مباراة الأهلي والهلال السوداني، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر(القاهرة) وفلسطين.

موعد الأهلي أمام الهلال السوداني

ولكن بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، كما وبتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً. لنقل المباراة الحاسمة بين كلا الفريقين في دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

معلق مباراة الأهلي والهلال السوداني

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث مباراة الأهلي والهلال السوداني، في ختام منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، المعلق المصري علي محمد علي أو التونسي عصام الشوالي.

لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني.📸🦅👌#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/J2jwniJdpc — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 30, 2023

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تشكيلة الأهلي أمام الهلال السوداني

وسيلعب المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة القوية أمام الهلال السوداني، في دوري أبطال أفريقيا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.

دفاع التشكيلة: محمد هاني، رامي ربيعة (خالد عبد الفتاح)، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: محمد مجدي قفشة، مروان عطية، أحمد قندوسي، أحمد عبد القادر (عمرو السولية).

مركز الهجوم: محمود عبد المنعم (كهربا)، بيرسي تاو (محمد شريف).

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

كما وجاء ترتيب مجموعة الأهلي في ترتيب دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، على النحو الآتي:

صن دوانز (جنوب أفريقيا) 11 نقطة.

الهلال السوداني 10 نقاط.

📷 | تحت أنظار رئيس النادي.. التدريب الرئيسي لفريقنا تأهبًا لنزال الأهلي المصري في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بمسابقة أبطال إفريقيا 🔥💪#فخر_السودان | #Forza_Hilal | #TotalEnergiesCAFCL | #الأهلي_الهلال pic.twitter.com/0MB7X915FU — Al Hilal SC (@AlHilalSC_) March 30, 2023

الأهلي المصري 7 نقاط.

القطن الكاميروني دون نقاط.

وكان فريق الأهلي المصري قد حقق الفوز العريض على منافسه القطن الكاميروني برباعية نظيفة دون مقابل، بينما تعادل نظيره الهلال السوداني أمام صن دوانز بهدف لكليهما في الجولة الماضية.