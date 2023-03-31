الجمعة, مارس 31, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةموعد الأهلي أمام الهلال السوداني والتشكيلة في دوري أبطال أفريقيا
رياضة

موعد الأهلي أمام الهلال السوداني والتشكيلة في دوري أبطال أفريقيا

منافسات الجولة ال6 والختامية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الأهلي أمام الهلال السوداني watanserb.com
تشكيلة الأهلي أمام الهلال السوداني
- Advertisement -

وطن- يلتقي فريق الأهلي المصري أمام نظيره الهلال السوداني، السبت، في المباراة الحاسمة والقوية، مع ختام منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

ويستضيف ملعب (استاد القاهرة) الدولي، مباراة الأهلي والهلال السوداني، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر(القاهرة) وفلسطين.

موعد الأهلي أمام الهلال السوداني

ولكن بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، كما وبتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً. لنقل المباراة الحاسمة بين كلا الفريقين في دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

معلق مباراة الأهلي والهلال السوداني

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث مباراة الأهلي والهلال السوداني، في ختام منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، المعلق المصري علي محمد علي أو التونسي عصام الشوالي.

- Advertisement -

تشكيلة الأهلي أمام الهلال السوداني

وسيلعب المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة القوية أمام الهلال السوداني، في دوري أبطال أفريقيا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.

دفاع التشكيلة: محمد هاني، رامي ربيعة (خالد عبد الفتاح)، محمد عبد المنعم، علي معلول.

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي

خط الوسط: محمد مجدي قفشة، مروان عطية، أحمد قندوسي، أحمد عبد القادر (عمرو السولية).

مركز الهجوم: محمود عبد المنعم (كهربا)، بيرسي تاو (محمد شريف).

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

كما وجاء ترتيب مجموعة الأهلي في ترتيب دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، على النحو الآتي:

صن دوانز (جنوب أفريقيا) 11 نقطة.

الهلال السوداني 10 نقاط.

الأهلي المصري 7 نقاط.

القطن الكاميروني دون نقاط.

وكان فريق الأهلي المصري قد حقق الفوز العريض على منافسه القطن الكاميروني برباعية نظيفة دون مقابل، بينما تعادل نظيره الهلال السوداني أمام صن دوانز بهدف لكليهما في الجولة الماضية.

تدريبات الهلال السوداني
تدريبات الهلال السوداني
المصدروطن + الأهلي تويتر + الهلال السوداني تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

تشكيلة الزمالك ضد المريخ والتوقيت في دوري أبطال أفريقيا

رياضة

يعيش على أجهزة التنفس.. تفاصيل الحالة الصحية لرئيس الأهلي محمود الخطيب

رياضة

مرتضى منصور يفضح الخطيب بتصريحات نارية بعد خروجه من السجن

رياضة

الهلال السوداني يشكو الكاف قبيل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال

رياضة

الهلال يتعثر أمام صن دوانز.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

رياضة

سيناريوهات مُعقدة أمام تأهل الأهلي المصري إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

رياضة

بعد الخسارة بالخمسة أمام صن داونز.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

رياضة

خبر سار لجماهير الأهلي قبيل مواجهة صن دوانز في دوري أبطال أفريقيا

رياضة

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2023 بعد فوزه على الترجي التونسي

رياضة

تغييرات بالجملة في تشكيلة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري

رياضة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023 بعد صدارة الوداد واستعادة الأهلي عافيته

رياضة

الأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة ال20

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رغم اتفاق المصالحة.. هل تكون سوريا نقطة اشتباك جديدة بين الرياض وطهران؟ (تحليل)

يفوق حجم الشمس..علماء الفلك يكتشفون أحد أكبر الثقوب السوداء (صورة)

“تهمة مُعلَّبَة” وجهها ابن سلمان للشيخ عوض القرني.. تسببت في حبس شاب مسيحي

سبب غريب وراء قرار فرنسا بمنع إيقاف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار في رمضان

هذا ما يحدث لجسمك إذا نمت على الأريكة!

5 غيابات في صفوف تشكيلة برشلونة ضد إلتشي في الدوري الإسباني

محمد صلاح يظهر بملابس غير تقليدية في أحدث جلسة تصوير (شاهد)

إيقاف تقنية الفيديو “VAR” في منافسات الدوري المصري لهذا السبب

سعودي يحاول دهس عدة أشخاص ويطلق النار عليهم ويصدم سيارات (فيديو)

لا تترك باب غرفة نومك مفتوحََا في الليل لهذا السبب!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC