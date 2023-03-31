مصادر عسكرية ودبلوماسية: السودان يغلي وانفجار الصراع المدمر بين البرهان وحميدتي بات قريباً

- Advertisement -

وطن– أكد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني في تقرير له على ان الصراع على السلطة بين رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو ، رئيس ميليشيا قوات الدعم السريع، بات لا يمكن إيقافه ، مما يهدد الوضع الأمني العام في البلاد، بحسب مصادر عسكرية ودبلوماسية.

وقال محللون عسكريون ومدنيون ، وكذلك دبلوماسيون غربيون ، لموقع “ميدل إيست آي” إن هناك المزيد والمزيد من مؤشرات التصعيد وسط محاولات الوساطة بين الجانبين.

وبحسب الموقع فقد حافظ البرهان ودقلو ، المعروف باسم حميدتي ، على تحالف غير مستقر منذ انقلاب أكتوبر 2021 بقيادة البرهان ، والذي شهد استبدال الجيش بالحكومة السودانية الانتقالية التي يقودها المدنيون، لكن كلا الرجلين لهما مصادر مختلفة للسلطة والثروة ، بالإضافة إلى رعاة دوليين مختلفين.

بصفته قائدًا للقوات المسلحة السودانية ، يسيطر البرهان على مجمع صناعي عسكري كبير، كما تفضله مصر ، جارة السودان ، والشخصيات الإسلامية التي تولت السلطة في أيام المستبد القديم عمر البشير ، الذي أطيح به من السلطة في عام 2019.

وعلى الجانب الآخر، يسيطر حميدتي ، الذي كان في السابق على رأس ميليشيات الجنجويد سيئة السمعة في دارفور ، على مناجم الذهب في المنطقة المضطربة وله مؤيدون مؤثرون في الإمارات والسعودية.

وبحسب الموقع فقد التقى كلا من البرهان وحمديتي بأعضاء رفيعي المستوى من الحكومات الأمريكية والروسية والإسرائيلية، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

- Advertisement -

وفي غضون ذلك، أصر الوسطاء الدوليون بين الممثلين المدنيين والعسكريين على توقيع الأطراف المعنية المختلفة على اتفاق نهائي بحلول منتصف أبريل على أبعد تقدير. سيتضمن الاتفاق الإطاري دستورًا جديدًا وسيشكل الأساس لحكومة مدنية جديدة.

ويُعتقد أن الصفقة لصالح حميدتي ، وهو أحد الأسباب التي جعلت رئيس قوات الدعم السريع يدعمها علنًا، حيث تدعو مسودة الاتفاقية النهائية التي اطلع عليها موقع ميدل إيست آي إلى دمج القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع – بالإضافة إلى حركات التمرد السابقة – ليتم الاتفاق عليها في غضون عشر سنوات.

واختتمت ، الأربعاء ، ورشة عمل بين ممثلي المدنيين والعسكريين وقوات الدعم السريع دون التوصل إلى أي توصيات نهائية ، مع اشتداد الخلافات حول دمج القوات شبه العسكرية وانسحاب وفد الجيش فجأة من الجلسة الختامية.

وتواصل لجان المقاومة ، التي كانت في قلب الثورة الديمقراطية المستمرة في السودان لسنوات عديدة ، معارضة الصفقة، حيث قال خالد محمود ، عضو لجنة المقاومة ، لموقع “ميدل إيست آي” إنه لن يحقق أي استقرار سياسي أو أمني”.

وأخبر المحللون الموقع البريطاني أنه مع وجود العديد من القضايا التي لا تزال دون حل ، فمن غير المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أبريل.

علامات الصراع

قال الموقع في تقرير أن أهالي الخرطوم يستيقظون كل صباح على بوادر توتر مختلفة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقد أدى هذا الوضع إلى قلق الكثيرين من وقوع مواجهات مباشرة بين مجموعتي المقاتلين.

وخلال الأسابيع الماضية ، شوهدت عمليات إعادة انتشار مكثفة للقوات وإجراءات أمنية جديدة – بما في ذلك بناء أسوار عالية جديدة – حول مقر الجيش في الخرطوم. تم إغلاق الجسور وفتحها من قبل الجيش دون إبداء أي سبب واضح.

كما تعمل نقاط تفتيش أمنية مشددة في أنحاء العاصمة السودانية وتكثف عمليات تفتيش المسافرين الذين يصلون إلى مطار الخرطوم.

بالاضافة إلى ذلك، كثف كبار المسؤولين من كل من الجيش وقوات الدعم السريع خطابهم العلني ، حيث يتسابق كل من حميدتي والبرهان للحصول على الدعم الإقليمي والدولي.

وفي يناير ، زار البرهان تشاد، وفي اليوم التالي ، وصل حميدتي إلى نفس البلد، و بعد ذلك بيومين ، وصل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى الخرطوم ، وقال حميدتي إنه لم يتم إبلاغه بالزيارة.

وفي فبراير ، في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا ، أرسلت القوات المسلحة السودانية طائرة مساعدات إنسانية إلى تركيا. بعد أسبوع ، أرسلت قوات الدعم السريع طائرة منفصلة خاصة بها.

وفي مارس ، تصاعد التنافس ، حيث دعا البرهان إلى دمج قوات الدعم السريع في الجيش. رد حميدتي بتحد، قائلاً إنه يأسف لانقلاب أكتوبر 2021 الذي ساعد في إحداثه مع البرهان.

إعادة دمج قوات الدعم السريع

أشعلت قضية إعادة دمج قوات الدعم السريع الموقف ، حيث قال قائد الجيش وعضو مجلس السيادة ، شمس الدين كباشي ، صراحةً إنه لا توجد طريقة للسودان ليكون له جيشان ، وأنه على هذا النحو ، يجب ضم قوات الدعم السريع إلى صفوف الجيش. .

وبعد أيام قليلة ، ألمح عبد الرحيم دقلو ، شقيق حميدتي ، إلى أن الوقت قد حان لكي يسلم الجيش السلطة إلى الشعب السوداني.

وقاد مبعوثون غربيون في السودان ، بالإضافة إلى السعودية والإمارات وتحالف قوى الحرية والتغيير المدني ، الوساطة بين الجانبين العسكريين.

وقال دبلوماسي غربي ، فضل عدم الكشف عن اسمه ، لموقع “ميدل إيست آي” إن المحادثات لا تزال جارية حيث اختلف الجانبان حول كيفية دمج قوات الدعم السريع ، والإطار الزمني لذلك وغيرها من الجوانب الفنية.

ومن مجالات الخلاف الأخرى نفوذ ووجود رجال الدين الإسلاميين في جيش عهد البشير، حييث يصر حميدتي على معالجة هذه القضية ، بينما ينكر ممثلو الجيش نفوذ الإسلاميين داخل القوات المسلحة السودانية.

وبحسب ما ورد ينوي البرهان تشكيل ما يسميه “المجلس الأعلى للجيش” ، ومن الآثار الجانبية لذلك عزل حميدتي من منصبه كنائب لرئيس البلاد.

العملية السياسية

قال مصدر مقرب من قوى الحرية والتغيير إن التحالف المدني وحميدتي يدعمان الاتفاق الإطاري ويريدان رؤية اتفاق نهائي يتم التوصل إليه بحلول منتصف أبريل / نيسان. واتهم المصدر الجيش بإفساد الاتفاق ودعم تحالف يضم حركتين معارضة سابقين رفضا الاتفاق.

ويهدف هذا الاتفاق النهائي إلى إنهاء نظام الانقلاب العسكري ، ورؤية انسحاب الجيش من السياسة ، وتمكين السيطرة المدنية على السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل كيان مدني ذي سيادة، في حين يمثل الأجهزة الأمنية مجلس للأمن القومي والاستخبارات برئاسة رئيس الوزراء.

لكن هناك قضايا مهمة أخرى لم تتم معالجتها بشكل صحيح ، بما في ذلك إصلاح الجيش ، والعدالة الانتقالية ، وتفكيك النظام السابق ، ومراجعة اتفاقية جوبا للسلام مع الحركات المتمردة ، والأزمة في شرق السودان ، حيث سيطرت الجماعات المحلية على المنطقة. موانئ البلاد ويطالبون بمزيد من الحكم الذاتي.

روسيا والغرب

يكمل الصراع الداخلي على السلطة ويزيد من خلال منافسة القوى العظمى بين روسيا والغرب ، فضلاً عن مشاركة ممالك الخليج ومصر.

وأثبت “موقع ميدل إيست آي” وجود مرتزقة مجموعة فاغنر في السودان وكذلك جمهورية إفريقيا الوسطى المجاورة ، بينما يتم تصدير الذهب والموارد الأخرى إلى روسيا لمساعدة جهود موسكو الحربية في أوكرانيا.

وقال محلل سياسي ، طلب عدم نشر اسمه، إن قوات الدعم السريع تقف إلى جانب روسيا في السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى ، بينما كان الجيش يدعم الغرب ، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وقال المحلل إن الدول الغربية وضعت طرد المرتزقة الروس وشركات الذهب من السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا على رأس قائمة أولوياتها السياسية ، وكانت أكثر اهتمامًا بذلك من العملية السياسية في السودان.

وكشفت أن المخابرات العسكرية السودانية اعتقلت أو استدعت حوالي 60 روسيًا واتهمتهم بتهريب الذهب من ولاية نهر النيل.

دور أطراف تابعة للبشير في تأجيج الأوضاع

ونقل الموقع عن مركز أبحاث الشفافية وتتبع السياسات في السودان (STPT) توصله إلى أن طرفاً من عملاء البشير السابقين يعملون وراء الكواليس لإشعال الموقف.

وقال إن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي تم التلاعب بها من قبل الموالين السابقين للبشير تسعى إلى نشر معلومات مضللة تشعل الانقسام بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ، فضلاً عن تقويض الحركات المدنية.

لا رؤية مشتركة لحميدتي والبرهان

وتعليقا على الامر، قالت المحللة خلود خير لموقع “ميدل إيست آي” أنه بشكل عام ، لا يشترك البرهان وحميدتي في رؤية مشتركة لتوطيد انقلابهما المشترك في عام 2021″.

ولفتت إلى أنه يبدو أن البرهان يضغط من أجل السيناريو المصري حيث ستختم الانتخابات بحكمه وتضفي عليه الشرعية ، في حين أن حميدتي منفتح على نموذج على غرار الإمارات العربية المتحدة يركز على تقديم الخدمات لاكتساب الشرعية في عقد اجتماعي جديد، ومن المرجح أن يتم ضمان هذين السيناريوهين من قبل دولة أمنوقراطية راسخة تستخدم العنف لتحقيقهما “.

وقالت خير إن التوترات بين روسيا والغرب تلعب دورًا في ذلك ، لكن نظرًا لقرب السودان من منطقة الساحل الفرنكوفونية ومنافسة باريس مع موسكو ، فقد بدأت في وقت أبكر بكثير من غزو أوكرانيا.

و1اكدت على أنه “منذ غزو أوكرانيا ، كانت الولايات المتحدة العنصر الرئيسي في التدخل الروسي في الاقتصاد والسياسة في السودان ، وساعدها تواجدها الدبلوماسي الكامل منذ أغسطس 2022.”