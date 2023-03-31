الجمعة, مارس 31, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنارياضة المشي أم الجري..أيهما أفضل حسب الخبراء؟
حياتنا

رياضة المشي أم الجري..أيهما أفضل حسب الخبراء؟

يشير أطباء القلب إلى أن المشي أو المشي السريع من أفضل التمارين للحفاظ على صحة القلب

كتب ايمان الباجي
رياضة المشي أم الجري..أيهما أفضل حسب الخبراء؟ watanserb.com
أيهما أفضل لك.. المشي أم الجري؟
- Advertisement -

وطن– نعرف جميعََا أن المشي والجري شكلين ممتازين من تمارين صحة الجسم وصحة القلب والأوعية الدموية.

عندما يضخ القلب الدم بشكل أسرع، فإنه يساعد على إزالة ترسّبات اللويحات التي تسد الشريان، مما يقلل من خطر الإصابة بأي سكتة دماغية أو أمراض القلب.

تشمل فوائد القيام بتمارين القلب تحسين نسبة السكر في الدم، وتحسين المزاج والذاكرة وتقليل مخاطر الإصابة بالخرف.

أيهما أفضل؟

يقول معظم أطباء القلب إن المشي أو المشي السريع من أفضل التمارين للحفاظ على صحة القلب.
رياضة الجري من التمارين الرياضية التي لا ينصح بها الخبراء
وفقًا للدكتور ناش كامدين، فإن المشي يعتبر من التمارين الرياضية الخفيفة والأقل إجهادا وأقلها تأثيرا على إرهاق وتعب جسمك.
وكتب الدكتور كامدين في مقال:”يضع الجري بعض الضغط على عضلات قلبك ولكن لا يبدو أنه يقلل من فرص الوفاة المبكرة، في حين أن المشي يضع ضغطًا أقل على القلب ويقلل بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة.”

ماذا تقول الدراسات؟

أظهرت دراسة أجريت عام 2013 أن المشي السريع يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل أكثر فعالية من الجري.
ووجد الباحثون أن خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لأول مرة انخفض بنسبة 4.2 في المائة عن طريق الجري وانخفض 7.2 في المائة عن طريق المشي.
أطباء القلب يقولون إن المشي أو المشي السريع يعد الأفضل للحفاظ على صحة القلب
إلى جانب ذلك، يعد المشي تمرينًا رائعًا يساعد في إنقاص الوزن لمن يعانون من مشاكل في الركبة والكاحل والظهر وأيضًا للأشخاص الذين يعانون من السمنة.
وعند الجري أو المشي، يُنصح بإرتداء ملابس مريحة والقيام بتمارين الإحماء لمدة 10 دقائق، وفقا لما أوردته صحيفة indiatoday.
المصدرصحيفة indiatoday، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

احذر.. 5 عادات تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

حياتنا

هذه هي أفضل رياضة للبقاء بصحة جيدة

حياتنا

مشروب شهير يتناوله كثير من الناس يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

حياتنا

أمراض القلب: 10 علامات ينبغي ألا تتجاهلها..

حياتنا

حسب دراسة حديثة: المشي لمدة 11 دقيقة يومياََ يمكن أن يقلل من فرص الوفاة المبكرة

حياتنا

تحذير من مزيج خطير لعصير الجريب فروت يمكن أن يفاقم أمراض القلب

حياتنا

هل رائحة الفم تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب؟ دراسة تُجيب

حياتنا

فيما يلي سبب عدم إضافة حليب البقر في قهوتك.. وفقًا لخبراء في التغذية

حياتنا

ملوك رياضة المشي: فيما يلي أنشط 10 دول في العالم …

حياتنا

طبيب فلسطيني يموت بأمر حذر منه قبل أيام (شاهد)

حياتنا

لتحمي قلبك..دراسة حديثة تكشف كمية البيض التي يمكنك تناولها أسبوعيًا

حياتنا

لماذا تزداد إصابة الأشخاص بأمراض القلب في فصل الشتاء؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أرخص 5 وجهات لقضاء الإجازة في أوروبا (شاهد)

“قصر قرطاج خاوٍ”.. وزير تونسي سابق يفضح مرض قيس سعيد وسبب إقامته في مستشفى عسكري

موعد الأهلي أمام الهلال السوداني والتشكيلة في دوري أبطال أفريقيا

رغم اتفاق المصالحة.. هل تكون سوريا نقطة اشتباك جديدة بين الرياض وطهران؟ (تحليل)

يفوق حجم الشمس..علماء الفلك يكتشفون أحد أكبر الثقوب السوداء (صورة)

“تهمة مُعلَّبَة” وجهها ابن سلمان للشيخ عوض القرني.. تسببت في حبس شاب مسيحي

سبب غريب وراء قرار فرنسا بمنع إيقاف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار في رمضان

هذا ما يحدث لجسمك إذا نمت على الأريكة!

5 غيابات في صفوف تشكيلة برشلونة ضد إلتشي في الدوري الإسباني

محمد صلاح يظهر بملابس غير تقليدية في أحدث جلسة تصوير (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC