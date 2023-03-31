رياضة المشي أم الجري..أيهما أفضل حسب الخبراء؟

تشمل فوائد القيام بتمارين القلب تحسين نسبة السكر في الدم، وتحسين المزاج والذاكرة وتقليل مخاطر الإصابة بالخرف.

أيهما أفضل؟

يقول معظم أطباء القلب إن المشي أو المشي السريع من أفضل التمارين للحفاظ على صحة القلب.

وفقًا للدكتور ناش كامدين ، فإن المشي يعتبر من التمارين الرياضية الخفيفة والأقل إجهادا وأقلها تأثيرا على إرهاق وتعب جسمك.

وكتب الدكتور كامدين في مقال:”يضع الجري بعض الضغط على عضلات قلبك ولكن لا يبدو أنه يقلل من فرص الوفاة المبكرة، في حين أن المشي يضع ضغطًا أقل على القلب ويقلل بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة.”

ماذا تقول الدراسات؟



أظهرت دراسة أجريت عام 2013 أن المشي السريع يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل أكثر فعالية من الجري.

ووجد الباحثون أن خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لأول مرة انخفض بنسبة 4.2 في المائة عن طريق الجري وانخفض 7.2 في المائة عن طريق المشي.

إلى جانب ذلك، يعد المشي تمرينًا رائعًا يساعد في إنقاص الوزن لمن يعانون من مشاكل في الركبة والكاحل والظهر وأيضًا للأشخاص الذين يعانون من السمنة.