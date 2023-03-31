راقصة أجنبية تعرض نفسها على إعلامي مصري شهير لتعرف رأيه وتتقي شره (فيديو)

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وطن– كشف الإعلامي المصري تامر أمين، تفاصيل علاقته براقصة أرجتينية، تردد أنه على علاقة بها، وذلك خلال لقائه مع برنامج “العرافة” الذي يُبث على قناتي المحور والنهار.

وقال أمين، إن هذه القصة ترجع إلى عام 2012 أو 2013 عندما كان مقدم برامج في قناة روتانا مصرية، حيث كان قد أطلق حملة ضد الراقصات وضد غزو الراقصات للمجتمع، وهو ما أثار قلق الراقصات منه.

وأضاف: “مرة اتصل بي متعهد راقصات، إذ كان يستقدمهم من الخارج مثل الدول الأوروبية حتى يعملوا في مصر، وقال لي إن راقصة أرجنتينية تعاقد معها وعندما وصلت إلى مصر حذرها أصدقائها مني لأني أقف ضد الراقصات”، كما نقل عنه موقع المصري اليوم.

وتابع: “المتعهد قال لي إن الراقصة مصرة على أن أشاهدها وهي ترقص حتى أقتنع بأنها تقدم رقصا راقيا وليس عريا، ضحكت ضحك محصلش، ومراتي كانت قاعدة جنبي، ورفضت وقلت له تعمل اللي هي عاوزاه، ويوم ما تغلط هنتقدها”.

تامر أمين مهاجم دائم ضد الراقصات

ومن المعروف أن الإعلامي المصري تامر أمين، دائم الهجوم على الراقصات، وظهر في أكثر من مناسبة يوجه لهن انتقادات حادة جدا، وقال في ذات المرات إنه لا يجوز أن تكون الراقصة نجمة مجتمع وتقدم النصح للنساء والفتيات.

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وكان أمين قد أكد مسبقا، أنه ليس لديه مشكلة شخصية مع الراقصات، لكنه لا يؤيد خروج الراقصة عن حدود ومقر عملها وتجاوز دورها، وفق تعبيره.

كما أشار أمين في وقت سابق، أنه لم يطالب يومًا بإلغاء الرقص في مصر، لكنه على المستوى الشخصي لا يفضله، قائلًا: “لا أحب أي شيء فيه تعرّي ويسيء للمجتمع، ومؤخرًا بعض الراقصات أصبحن نجمات في المجتمع وهذا لا أقبله”.

لكن في الوقت نفسه، سبق أن كشفت راقصات أن تامر أمين يسهر معهن في الحفلات، وبينهن الفنانة دينا التي كانت قد قالت في وقت سابق: “تامر يهاجمنى في برنامجه ويسهر عندى في الملهى الليلى يوميا”.