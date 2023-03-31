دولتان خليجيتان ضختا ملايين الدولارات لشركة كوشنر.. ما علاقتها بـ”انتخابات ترامب”؟

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وطن – كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في تقرير، عن أن شركة يملكها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حصلت على مئات الملايين من دولتين من دول الخليج العربي.

ووفق التقرير المنشور على صحيفة “نيويورك تايمز“، استثمرت صناديق الثروة في الإمارات العربية المتحدة وقطر مئات الملايين من الدولارات مع شركة الأسهم الخاصة بجاريد كوشنر ، وفقًا لأشخاص على دراية بالمعاملات ، لتنضم إلى المملكة العربية السعودية في دعم المشروع الذي أطلقه نجل الرئيس السابق دونالد جيه ترامب. -لاو عند مغادرته البيت الأبيض.

ويعكس ضخ الأموال من المصالح في المملكتين المتنافستين في الخليج الفارسي، جهود ترامب ومساعديه وحلفائه للاستفادة من العلاقات الوثيقة التي بنوها مع العالم العربي خلال فترة رئاسته ورغبة القادة في المنطقة في البقاء على علاقة جيدة مع جاريد كوشنر حيث يسعى والد زوجته إلى الرئاسة مرة أخرى.

استثمارات قطرية وإماراتية

واستثمر الإماراتيون أكثر من 200 مليون دولار مع شركة كوشنر ، أفينيتي بارتنرز ، حسبما قال شخصان عن المعاملات. ورفضت سفارة الإمارات في واشنطن التعليق.

واستثمر كيان قطري مبلغا مماثلا ، بحسب شخصين على دراية بتلك الصفقة. وامتنع متحدث باسم السفارة القطرية في واشنطن عن التعليق.

وجاء الاستثمار من الإمارات من خلال صندوق ثروة سيادي ، لكن هوية المستثمر القطري غير واضحة.

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ويتمتع كبار المسؤولين الإماراتيين بعلاقة وثيقة مع كوشنر، تم تشكيلها خلال إدارة ترامب، وقد استفادت عائلة كوشنر سابقًا من الأموال القطرية، وساعدت شركة مرتبطة بقطر في إنقاذ برج كوشنر المثقل بالديون في وسط مانهاتن، خلال رئاسة ترامب.

لكن على الرغم من هذه العلاقات، كان المسؤولون الإماراتيون والقطريون مترددين في البداية في الاستثمار في صندوق الأسهم الخاصة بكوشنر ، على الأقل جزئيًا بسبب المخاطر السياسية التي ينطوي عليها الأمر ، وفقًا لأشخاص مطلعين على المداولات الداخلية للحكومتين.

وذكرت صحيفة The Times في وقت سابق، أن المسؤولين القطريين يخشون أن يواجهوا معاملة غير مواتية إذا رفضوا دعوة كوشنر للاستثمار وعاد ترامب إلى السلطة.

ومن المعتاد أن يستفيد المطلعون من كلا الطرفين مالياً من الصفقات في الخارج بعد ترك الخدمة الحكومية ، لا سيما في الشرق الأوسط، وهناك تاريخ طويل من الشركات التي يسكنها مسؤولون سابقون من الإدارات الديمقراطية توقع عقودًا مربحة مع دول الخليج ، وهناك القليل من القوانين أو المبادئ التوجيهية الأخلاقية التي تحظر ذلك.

لكن حجم الاستثمارات التي تلقاها مشروع كوشنر من دول الخليج – في حدود 2.5 مليار دولار – والتوقيت الذي يأتي بعد فترة وجيزة نسبيًا من مغادرته البيت الأبيض، كان مذهلاً وأثار انتقادات من الديمقراطيين وخبراء الأخلاق.

والاستثمارات التي تم الكشف عنها مؤخرًا ليست كبيرة بشكل خاص من الدول الغنية بالطاقة التي تدير صناديق ثرواتها السيادية أصولًا بمئات المليارات من الدولارات، وهي أصغر بكثير من الالتزام الذي تعهد به سابقًا صندوق الثروة السيادية السعودي ، وهو كيان بقيمة 650 مليار دولار يُعرف باسم صندوق الاستثمارات العامة ، والذي ، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ، استثمر ملياري دولار مع كوشنر في عام 2021.

وأكد الشركاء أن صندوق الاستثمارات العامة كان يدعمها دون ذكر تفاصيل عن المبلغ.

تاريخ الإمارات وقطر في التحوط من السياسات الأمريكية

لكل من الإمارات العربية المتحدة وقطر تاريخ في التحوط من رهاناتهما على السياسة الأمريكية، ويبدو أن الاستثمارات هي أحدث مؤشر على رغبتهم في الحفاظ على علاقات دافئة مع مسؤولين بارزين من إدارة ترامب – خاصة إذا كان ترامب سيصبح رئيسًا مرة أخرى – حتى أثناء عملهم مع إدارة بايدن.

لكن الاستثمارات لا تعكس فقط نظرة على المستقبل في الولايات المتحدة ، بل تعكس أيضًا اعترافًا بعلاقتهم مع كوشنر ، الذي غادر البيت الأبيض بشبكة واسعة من الاتصالات ، وعملوا معه عن كثب.

وتقدم Affinity Partners إفصاحات عامة محدودة فقط، لكن فرع الشركة الذي يتعامل مع الأموال من داعمي كوشنر في الخارج يمتلك 2.5 مليار دولار كرأس مال نيابة عن ثلاثة مستثمرين أجانب مختلفين، وفقًا لإيداع مالي مؤرخ في مارس الماضي .

ومن المرجح أن تُظهر الإفصاحات المحدثة ، والتي من المتوقع تقديمها بحلول يوم الجمعة ، أن Affinity Partners تدير الآن ما يقرب من 3 مليارات دولار ، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وبصفته أحد كبار مستشاري البيت الأبيض لترامب أثناء توليه منصبه ، كان كوشنر مشاركًا نشطًا في الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط وساعد في تنظيم اتفاقية إقليمية ، اتفاقيات أبراهام ، التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ، في عام 2020.

دور ترامب في رفع الحصار عن قطر

وخلال الأيام الأخيرة من رئاسة ترامب ، لعب دورًا في المناقشات التي ساعدت في رفع الحصار الاقتصادي والدبلوماسي عن قطر من قبل جيرانها، وتم فرض الحصار بقيادة المملكة العربية السعودية ، في عام 2017 في الوقت الذي كان فيه كوشنر يقيم علاقة مع الأمير السعودي محمد بن سلمان – الذي كان على وشك أن يصبح التالي في ترتيب ولاية العرش في المملكة.

وقال جون آر بولتون ، الذي عمل مستشارًا للأمن القومي لترامب ، إنه لم يسمع أبدًا كوشنر يتحدث مباشرة عن الفرص التي يمكن أن تجلبها له اتصالاته في الشرق الأوسط بعد ترك الحكومة.

وأضاف: “لكن من المؤكد أن الطريقة التي تعامل بها مع الأمر عند مغادرته البيت الأبيض كانت منهجية للغاية وفعالة للغاية”.

وكوشنر ليس المسؤول الوحيد السابق في إدارة ترامب الذي استفاد من العلاقات في الشرق الأوسط منذ انتهاء ولاية ترامب.

منوشين ، وزير الخزانة السابق ، يدير أيضًا شركة استثمارية بدعم من صناديق الثروة السيادية في الخليج. ويوم الخميس ، ظهر هو وكوشنر في مؤتمر استثماري في ميامي بيتش برعاية منظمة غير ربحية بقيادة محافظ صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ، ياسر الرميان.

ومنذ تركه منصبه ، سعى ترامب ، مثل صهره ، إلى إبرام صفقات في الشرق الأوسط، وأعلن عن واحدة مع شركة عقارية سعودية ، تعتزم بناء فندق وفيلات وملعب غولف يحمل علامة ترامب التجارية كجزء من مشروع عقاري بقيمة 4 مليارات دولار في عمان تدعمه الحكومة العمانية. وهو يروّج لجولة LIV للغولف المدعومة سعوديًا في ملاعب الجولف الخاصة به.

لكن في حالة كوشنر ، أثار المستثمرون في المنطقة تساؤلات حول افتقاره إلى الخبرة الاستثمارية ، وانتقد الديمقراطيون السرعة التي حصل بها على التزامات مالية من البلدان التي كان يتعامل معها مؤخرًا بصفته الرسمية. وحبس كوشنر استثمارًا قيمته ملياري دولار من السعوديين بعد شهور فقط من مغادرته البيت الأبيض.

وفي العام الماضي ، فتحت النائبة كارولين ب. مالوني من نيويورك ، والتي كانت في ذلك الوقت رئيسة لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب ، تحقيقًا في ما إذا كان كوشنر قد استبدل منصبه الحكومي لتأمين الاستثمار السعودي.

“علاقتك الوثيقة مع ولي العهد بن سلمان ، ومواقفك المؤيدة للسعودية خلال إدارة ترامب ، وقرار صندوق الاستثمارات العامة بتمويل نصيب الأسد من مشروعك التجاري الجديد – بعد ستة أشهر فقط من نهاية فترة توليك منصب البيت الأبيض” ، مالوني كتبت في رسالة إلى كوشنر، وقالت: “ابتكر مظهر مقايضة لعملك في السياسة الخارجية.”

ورد متحدث باسم كوشنر في ذلك الوقت، أنه التزم بجميع الإرشادات القانونية والأخلاقية أثناء وبعد خدمته الحكومية.

أغلق الجمهوريون التحقيق مع كوشنر عندما سيطروا على مجلس النواب هذا العام.

وأمضى كوشنر ومنوتشين بعض الأيام الأخيرة من رئاسة ترامب في الشرق الأوسط، وركز كوشنر على توسيع اتفاقية أبراهام ، وكان كلا الرجلين يدفعان بمبادرة جديدة تسمى “صندوق أبراهام” – وهو برنامج حكومي أمريكي قالا إنه سيجمع مليارات الدولارات لمشاريع الشرق الأوسط ولكنها لم تنطلق وانتهت. بعد أن ترك ترامب منصبه.

بعد فترة وجيزة من ترك الحكومة ، أسس كل من كوشنر ومنوشين شركات الأسهم الخاصة الخاصة بهما ، وسرعان ما بدآ في مغازلة بعض الحكومات نفسها التي كانت نظيرتها الرسمية قبل أسابيع فقط، وجند كلاهما في شركتيهما أعضاءً في إدارة ترامب يتمتعون بعلاقات قوية مع دول الخليج التي كانوا يسعون إليها الآن من أجل الاستثمار.

جلب كوشنر كشريك زميله السابق في البيت الأبيض آفي بيركويتز، وهو مساعد شاب تمت ترقيته لاحقًا ليلعب دورًا رئيسيًا في مفاوضات الشرق الأوسط، ومن بين مسؤولي ترامب السابقين الآخرين ذوي الخبرة التجارية والدبلوماسية ، استعان كوشنر أيضًا باللواء المتقاعد في الجيش ميغيل كوريا، الملحق العسكري السابق في السفارة الأمريكية في أبو ظبي – الذي ساعدت علاقاته القوية رفيعة المستوى مع الإماراتيين في تعزيز اتفاقات أبراهام.

وبحلول يونيو 2021 ، كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي يفكر في دعم شركاء ألوفينيتي للسيد كوشنر بمبلغ 2 مليار دولار، فيما وصفه الرميان بأنه استثمار “استراتيجي” ، حتى عندما أوصت لجنة استشارية لصندوق الاستثمار بعدم تقديم رأس المال بسبب الرميان.

ووفقًا لوثائق داخلية كشفت عنها صحيفة The Times العام الماضي ، افتقر كوشنر إلى سجل حافل بالاستثمار ومخاطر العلاقات العامة.

وفي النهاية ، صوت مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ، الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية ، على رفض تحذيرات المستشارين ووافق على استثمار Affinity Partners.

ومن شأن الترتيب السعودي وحده أن يكسب كوشنر وشركائه أكثر من 20 مليون دولار من الرسوم سنويًا ، بغض النظر عن أداء استثماراتهم.

كما أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وضع مليار دولار في صندوق السيد منوشين ، ليبرتي ستراتيجيك كابيتال ، وإن كان بشروط أقل سخاء مما اتفق عليه مع أفينيتي بارتنرز ، كما تظهر الوثائق التي استعرضتها صحيفة The Times.

كان دور كوشنر كلاعب قوي في الخليج واضحا في فبراير ، في حفل زفاف بيركويتز في أبو ظبي ، زميله في Affinity وفي البيت الأبيض.

ومن بين الذين حضروا الحفل تحت ثريات زجاجية في القاعة الملكية الشاملة لفندق سانت ريجيس بجزيرة السعديات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان ، شقيق قائد دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان. الشيخ طحنون ، وهو أيضًا مستشار الأمن القومي ويشرف على الاستثمارات الإماراتية الكبرى ، جلس لبعض الوقت إلى جانب السيد بيركوفيتز على الطاولة ، وفقًا لما ذكره اثنان من الحاضرين.

المتبرع الجمهوري ميريام أديلسون ؛ يوسف العتيبة السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة. وريتشارد أتياس ، المستشار المقرب للسيد الرميان من صندوق الاستثمارات العامة السعودي ، كانا أيضًا في حفل الاستقبال ، حيث قال أحد الحضور إن الضيوف تناولوا العشاء على قطع لحم الضأن وموس الشوكولاتة الكوشر ورقصوا على الموسيقى الإسرائيلية والأمريكية.

حتى الحفل الذي سبقه، أدلى بتصريح حول الدبلوماسية الإقليمية، فقد أقيم في كنيس في بيت العائلة الإبراهيمي ، وهو مركز مشترك بين الأديان تم إنشاؤه حديثًا في أبو ظبي ليس بعيدًا عن الفندق.

وتم عرض علاقات كوشنر القطرية للجمهور في ديسمبر ، عندما تم رصده ، إلى جانب مؤسس شركة تسلا إيلون ماسك ، في جناح لكبار الشخصيات في المباراة النهائية لكأس العالم في الدوحة.

وأخبر كوشنر، العديد من الأشخاص أنه لا يريد أن يكون جزءًا من حملة رئاسية أخرى. ومع ذلك ، فقد حافظ على بعض القرب العام من أحدث ترشح ترامب للرئاسة.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) ، شغل مقعدًا بارزًا في الصف الأول في حفل انطلاق حملة ترامب في النادي الخاص للرئيس السابق ، مار إيه لاغو.