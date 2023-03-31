إيقاف تقنية الفيديو “VAR” في منافسات الدوري المصري لهذا السبب

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وطن- أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم نظيره رابطة الأندية المصرية المحترفة، بإيقاف تقنية الفيديو “VAR” في مباريات الدوري المصري، على خلفية عدم سداد تلك الأندية مستحقات الشركة المزودة لخدمات التقنية في دولة مصر.

ورفض أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بإيقاف تقنية الفيديو “VAR”. وتحميله المسؤولية الكاملة جراء هذا القرار.

إيقاف تقنية الفيديو “VAR” في الدوري المصري

وتابع دياب، ” الأندية أرسلت إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، مستحقات تقنية الفار، إلا أن اتحاد الكرة يطلب مستحقات القيد وغيرها من المتأخرات على أندية الدوري المصري”.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر في رابطة الأندية المصرية المحترفة والمسؤولة عن إدارة مباريات الدوري المصري، بأن الرابطة ستبحث عن حقوق الأندية خاصة. كما أن جميع المباريات هذا الموسم، أقيمت بتقنية الفيديو “VAR”.

🚨🚨🚨خبر في الجول "سبب غياب تقنية الفيديو عن مباريات اليوم الثلاث من الدوري المصري.

هو عدم سداد اتحاد الكرة للمستحقات المتأخرة للشركة المسؤولة" pic.twitter.com/ZWErHc9tqH — FilGoal (@FilGoal) March 30, 2023

كما وأضاف المصدر في رابطة الأندية، ” الرابطة ستخاطب اتحاد الكرة من أجل معرفة سبب غياب تقنية الفيديو “VAR”، عن مباريات الدوري المصري.

غياب تقنية الفار عن مباريات الدوري المصري

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وغابت تقنية الفيديو “VAR” عن مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الخميس، وهي سيراميكا والمقاولون العرب، والإسماعيلي وسموحة. وإنبي والبنك الأهلي.

وخيم التعادل السلبي على مباراة سيراميكا كيلو باترا والمقاولون العرب. بدون أي من الأهداف، فيما حقق فريق الإسماعيلي “الدراويش” الفوز الثمين على سموحة بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

أهداف مباريات يوم الخميس من الدوري المصري 🔥 برعاية The Brooks | Y The Brokers | Orange pic.twitter.com/vQ42jaFU64 — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 31, 2023

كما وستختتم منافسات الجولة ال22 من الدوري المصري الممتاز، بمواجهة نادي أسوان وفاركو، وغزل المحلة والاتحاد السكندري.

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 44 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن الوصيف فيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة حتى الآن.