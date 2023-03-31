الجمعة, مارس 31, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةإيقاف تقنية الفيديو "VAR" في منافسات الدوري المصري لهذا السبب
رياضة

إيقاف تقنية الفيديو “VAR” في منافسات الدوري المصري لهذا السبب

الاتحاد المصري يوقف تقنية الفيديو "VAR" في مباريات الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
إيقاف تقنية الفيديو الفار في الدوري المصري watanserb.com
إيقاف تقنية الفيديو الفار في الدوري المصري
- Advertisement -

وطن- أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم نظيره رابطة الأندية المصرية المحترفة، بإيقاف تقنية الفيديو “VAR” في مباريات الدوري المصري، على خلفية عدم سداد تلك الأندية مستحقات الشركة المزودة لخدمات التقنية في دولة مصر.

ورفض أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بإيقاف تقنية الفيديو “VAR”. وتحميله المسؤولية الكاملة جراء هذا القرار.

إيقاف تقنية الفيديو “VAR” في الدوري المصري

وتابع دياب، ” الأندية أرسلت إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، مستحقات تقنية الفار، إلا أن اتحاد الكرة يطلب مستحقات القيد وغيرها من المتأخرات على أندية الدوري المصري”.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر في رابطة الأندية المصرية المحترفة والمسؤولة عن إدارة مباريات الدوري المصري، بأن الرابطة ستبحث عن حقوق الأندية خاصة. كما أن جميع المباريات هذا الموسم، أقيمت بتقنية الفيديو “VAR”.

كما وأضاف المصدر في رابطة الأندية، ” الرابطة ستخاطب اتحاد الكرة من أجل معرفة سبب غياب تقنية الفيديو “VAR”، عن مباريات الدوري المصري.

غياب تقنية الفار عن مباريات الدوري المصري

- Advertisement -

وغابت تقنية الفيديو “VAR” عن مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الخميس، وهي سيراميكا والمقاولون العرب، والإسماعيلي وسموحة. وإنبي والبنك الأهلي.

الأهلي المصري
الأهلي المصري

وخيم التعادل السلبي على مباراة سيراميكا كيلو باترا والمقاولون العرب. بدون أي من الأهداف، فيما حقق فريق الإسماعيلي “الدراويش” الفوز الثمين على سموحة بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

كما وستختتم منافسات الجولة ال22 من الدوري المصري الممتاز، بمواجهة نادي أسوان وفاركو، وغزل المحلة والاتحاد السكندري.

تقنية الفيديو الفار
تقنية الفيديو الفار

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 44 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن الوصيف فيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة حتى الآن.

المصدروطن + رابطة الأندية المصرية + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

تشكيلة الزمالك ضد إنبي وموعد المباراة في الدوري المصري

رياضة

تغييرات بالجملة في تشكيلة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري

رياضة

الأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة ال20

رياضة

تشكيلة الزمالك أمام بيراميدز والتوقيت في قمة الدوري المصري

رياضة

 ترتيب الدوري المصري 2023 بعد تعثر الأهلي أمام الداخلية

رياضة

تشكيلة الأهلي أمام الداخلية والتوقيت في الدوري المصري الممتاز

رياضة

الإسماعيلي يقترب من إقالة ميدو وهذا هو البديل لخلافته

رياضة

ترتيب الدوري المصري 2023 بعد فوز الأهلي على أسوان

رياضة

الصراع مشتعل بين زيزو والشيخ على الصدارة .. ترتيب هدافي الدوري المصري 2023

رياضة

إيقاف الحكم المصري إبراهيم نور الدين لهذا السبب

رياضة

الزمالك يعود إلى سكة الانتصارات بفوزٍ ثمين على سموحة (فيديو)

رياضة

مرتضى منصور: لم يكن معي بلطجية والزمالك سيحصل على حقه بالقانون (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

محمد صلاح يظهر بملابس غير تقليدية في أحدث جلسة تصوير (شاهد)

سعودي يحاول دهس عدة أشخاص ويطلق النار عليهم ويصدم سيارات (فيديو)

لا تترك باب غرفة نومك مفتوحََا في الليل لهذا السبب!

نظام السيسي يطارد راتب والدة علاء عبدالفتاح بحيلة ماكرة.. ما القصة؟

دولتان خليجيتان ضختا ملايين الدولارات لشركة كوشنر.. ما علاقتها بـ”انتخابات ترامب”؟

تفاصيل الاعتداء على ملكة جمال النيل وتشويه وجهها بـ25 غرزة ومفاجآت مدوية

سابقة أمريكية.. ماذا يحدث مع ترامب بعد توجيه لائحة اتهامات جنائية ضده؟

والداه مهاجران يهوديان.. من هو إيفان غيرشكوفيتش الصحفي الأمريكي المعتقل في روسيا؟

قطر الأولى عربيا في مؤشر الأمن والازدهار.. ماذا عن سلطنة عمان والإمارات؟

الهنتاتي مع مذيعة شبه عارية وفتاوى مثيرة.. ظهور استفز التونسيين (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC