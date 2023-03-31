إليك أفضل وأسوأ مناطق الجذب السياحي في العالم (صور)

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وطن – نشر موقع (blog.stasher.com) قائمةً تضمّ أفضل وأسوأ مناطق الجذب السياحي في العالم، مشيراً إل أنّ أفضل المناطق قد تكون مفاجأة بعض الشيء، حيث جاء مبنى البرلمان المجري في بودابست كأعلى مناطق الجذب السياحي تصنيفًا.

قام الموقع بتجميع أفضل وأسوأ قائمة بناءً على تقييمات Google وجودة الإقامة المحلية والمسافة إلى أقرب مطار دولي والسلامة السياحية وحتى شعبية TikTok.

وعندما يتعلق الأمر بمبنى البرلمان المجري، فإنّ تقييمه على جوجل 4.8 من 5 وتم عرض فيديوهات المبنى على TikTok وحصلت على 887.1 مليون مشاهدة.

جاءت في المرتبة الثانية، بفارق ضئيل فقط، ديزني لاند في العاصمة الفرنسية باريس مع مجموع نقاط 7.17 من أصل 10.

وحصل المنتجع أيضًا على 4.5 من أصل خمسة نجوم في تقييمات جوجل.بحسب ما نقلت “ميترو” عن “stasher”

فيما يلي أفضل 10 مناطق جذب سياحي في العالم:

1.مبنى البرلمان المجري ، المجر.

2.ديزني لاند باريس ، فرنسا.

3.منتجع بلو لاجون ، أيسلندا.

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4.ميدان بلازا دي اسبانيا في اشبيلية.

5.مجمع معابد “أنغكور وات” في كمبوديا.

6.كاتدرائية القديس بطرس ، إيطاليا

7.مكتبة El Ateneo Grand Splendid في بوينس آيرس، الأرجنتين.

8.مَعلم اكروبوليس تاريخي في أثينا، اليونان.

9.متحف نيوزيلندا ، نيوزيلندا

10.تمثال المسيح بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.

أسوأ 10 مناطق جذب سياحي في العالم:

جاء في المرتبة الأولى لأسوأ 10 مناطق جذب سياحي في العالم، وفق الموقع، ممر الشهرة في هوليوود.

وحل ثاني أسوأ منطقة جذب سياحي في العالم البازار الكبير في اسطنبول، وهو أحد أقدم مراكز التسوق في العالم.

ومع ذلك، يحتل تاج محل في الهند المرتبة الثالثة في العالم، وهو أبعد من أقرب مطار دولي بمسافة 219 كم.

4. متنزه Busch Gardens في الولايات المتحدة الأمريكية.

5.مدينة ملاهي Lotte World في كوريا الجنوبية.

6.ميناء فيكتوريا في هونغ كونغ.

7.مدينة ملاهي Ocean Park في هونغ كونغ.

8.ضريح شنتو في كيوتو، اليابان.

9.سور الصين العظيم.

10.منتجع إيفرلاند في كوريا الجنوبية.