الجمعة, مارس 31, 2023
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إليك أفضل وأسوأ مناطق الجذب السياحي في العالم (صور)

قام الموقع بتجميع أفضل وأسوأ قائمة بناءً على تقييمات Google وجودة الإقامة المحلية والمسافة إلى أقرب مطار دولي والسلامة السياحية وحتى شعبية TikTok.

كتب أنس السالم
أفضل وأسوأ مناطق الجذب السياحي في العالم watanserb.com
تمثال المسيح بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل احتل المرتبة العاشرة والأخيرة في أفضل مناطق الجذب السياحي في العالم
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وطن – نشر موقع (blog.stasher.com) قائمةً تضمّ أفضل وأسوأ مناطق الجذب السياحي في العالم، مشيراً إل أنّ أفضل المناطق قد تكون مفاجأة بعض الشيء، حيث جاء مبنى البرلمان المجري في بودابست كأعلى مناطق الجذب السياحي تصنيفًا.

قام الموقع بتجميع أفضل وأسوأ قائمة بناءً على تقييمات Google وجودة الإقامة المحلية والمسافة إلى أقرب مطار دولي والسلامة السياحية وحتى شعبية TikTok.

وعندما يتعلق الأمر بمبنى البرلمان المجري، فإنّ تقييمه على  جوجل 4.8 من 5 وتم عرض فيديوهات المبنى على TikTok وحصلت على 887.1 مليون مشاهدة.

مبنى البرلمان المجري في بودابست
مبنى البرلمان المجري في بودابست

جاءت في المرتبة الثانية، بفارق ضئيل فقط، ديزني لاند في العاصمة الفرنسية باريس مع مجموع نقاط 7.17 من أصل 10.

ديزني لاند باريس
ديزني لاند باريس

وحصل المنتجع أيضًا على 4.5 من أصل خمسة نجوم في تقييمات جوجل.بحسب ما نقلت “ميترو” عن “stasher”

فيما يلي أفضل 10 مناطق جذب سياحي في العالم:

1.مبنى البرلمان المجري ، المجر.
2.ديزني لاند باريس ، فرنسا.
3.منتجع بلو لاجون ، أيسلندا.

منتجع بلو لاجون ايسلندا
منتجع بلو لاجون ايسلندا
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4.ميدان بلازا دي اسبانيا في اشبيلية.

ميدان بلازا دي اسبانيا في اشبيلية
ميدان بلازا دي اسبانيا في اشبيلية

5.مجمع معابد “أنغكور وات” في كمبوديا.

مجمع معابد أنغكور وات في كمبوديا
مجمع معابد أنغكور وات في كمبوديا

6.كاتدرائية القديس بطرس ، إيطاليا

كاتدرائية القديس بطرس ، إيطاليا
كاتدرائية القديس بطرس ، إيطاليا

7.مكتبة El Ateneo Grand Splendid في بوينس آيرس، الأرجنتين.

مكتبة El Ateneo Grand Splendid في بوينس آيرس، الأرجنتين
مكتبة El Ateneo Grand Splendid في بوينس آيرس، الأرجنتين

8.مَعلم اكروبوليس تاريخي في أثينا، اليونان.

مَعلم اكروبوليس تاريخي في أثينا، اليونان
مَعلم اكروبوليس تاريخي في أثينا، اليونان

9.متحف نيوزيلندا ، نيوزيلندا

متحف نيوزيلندا
متحف نيوزيلندا

10.تمثال المسيح بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.

تمثال المسيح بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل
تمثال المسيح بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل

أسوأ 10 مناطق جذب سياحي في العالم:

جاء في المرتبة الأولى لأسوأ 10 مناطق جذب سياحي في العالم، وفق الموقع، ممر الشهرة في هوليوود.

ممر الشهرة في هوليوود
ممر الشهرة في هوليوود

وحل ثاني أسوأ منطقة جذب سياحي في العالم البازار الكبير في اسطنبول، وهو أحد أقدم مراكز التسوق في العالم.

البازار الكبير في اسطنبول
البازار الكبير في اسطنبول

ومع ذلك، يحتل تاج محل في الهند المرتبة الثالثة في العالم، وهو أبعد من أقرب مطار دولي بمسافة 219 كم.

تاج محل في الهند
تاج محل في الهند

4. متنزه Busch Gardens في الولايات المتحدة الأمريكية.

متنزه Busch Gardens في الولايات المتحدة الأمريكية
متنزه Busch Gardens في الولايات المتحدة الأمريكية

5.مدينة ملاهي Lotte World في كوريا الجنوبية.

مدينة ملاهي Lotte World في كوريا الجنوبية
مدينة ملاهي Lotte World في كوريا الجنوبية

6.ميناء فيكتوريا في هونغ كونغ.

ميناء فيكتوريا في هونغ كونغ
ميناء فيكتوريا في هونغ كونغ

7.مدينة ملاهي Ocean Park في هونغ كونغ.

مدينة ملاهي Ocean Park في هونغ كونغ
مدينة ملاهي Ocean Park في هونغ كونغ

8.ضريح شنتو في كيوتو، اليابان.

ضريح شنتو في كيوتو، اليابان
ضريح شنتو في كيوتو، اليابان

9.سور الصين العظيم.

سور الصين العظيم
سور الصين العظيم
10.منتجع إيفرلاند في كوريا الجنوبية.
منتجع إيفرلاند في كوريا الجنوبية
منتجع إيفرلاند في كوريا الجنوبية
المصدرميترو - stasher - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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