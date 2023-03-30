نيمار يصدم الجميع برد فعله على خسارته مليون يورو في لعبة البوكر على الإنترنت (شاهد)

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وطن- نشرت صحيفة ” sportskeeda” مقطع فيديو يوثق رد فعل البرازيلي “نيمار” لاعب باريس سان جيرمان، لحظة خسارته مبلغ مليون يورو في لعبة “البوكر” على الإنترنت.

وقالت الصحيفة غن نيمار خسر مليون يورو أثناء في لعبة البوكر على الإنترنت ليلة الثلاثاء، موضحة ان ردة فعله بعد الخسارة في اللعبة التي استمر فيها قرابة الساعتين، كانت مرحة.

وبحسب الصحيفة، فقد تم استبعاد نجم باريس سان جيرمان لهذا الموسم بسبب إصابة في الكاحل ويقضي وقتًا عبر الإنترنت ليظل مشغولاً، حيث تم رصده في ماكدونالدز ، وهو يلعب في مسابقات البوكر، لافتة إلى انه تم رصده مرات عديدة حتى قبل أن يصاب.

وأكدت الصحيفة أن نجم باريس سان جيرمان لم يكن منزعجًا من الخسارة وبدلاً من ذلك كان رد فعله فرحًا وقلد الفلوت الحزين.

يأتي ذلك -بحسب الصحيفة-، في وقت يواجه في نيمار وقتًا عصيبًا هذا الصيف حيث قد يستفيد باريس سان جيرمان من البرازيلي ببيعه، ، حيث ينظر إليه على أنه “إشكالي”.

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وفقًا للصحفي، لجوناثان جونسون فإن نيمار كان يعلم أنه يتعرض لضغوط في باريس سان جيرمان هذا الموسم ولهذا بدأ الموسم بأسلوب رائع، موضحا أن النادي أراد بيعه الصيف الماضي.

نيمار يخضع لعملية جراحية في قطر

وخضع النجم البرازيلي نيمار (31 عاماً)، لعملية جراحية يوم 10 مارس الجاري في قطر، لإصابته في أربطة الكاحل اليمنى، وهي العملية التي “سارت على ما يرام”، حسبما أعلن ناديه باريس سان جيرمان.

وقال باريس سان جيرمان في بيان، إن الجراحة أجريت في مستشفى اسبيتار في الدوحة، وأجراها ثلاثة أطباء من بينهم رودريجو لاسمار، أحد أطباء المنتخب البرازيلي.

طبيعة الإصابة التي تعرّض لها نيمار

وعانى أغلى لاعب في التاريخ من التواء حادّ في كاحله الأيمن (وهو مفصل أصيب بشكل متكرر خلال مسيرته)، خلال مباراة ناديه بالدوري الفرنسي يوم 20 فبراير ضد ليل.

وأظهرت الفحوصات الطبية اللاحقة إصابة نيمار بضرر في الرباط، مما أجبره في النهاية على الخضوع لعملية جراحية مرة أخرى.

محنة إصابة نيمار

وكان تقرير لصحيفة “ماركا” الإسبانية، قد كشف أن غياب نيمار، بسبب الإصابة خلال فترة عمله في نادي باريس سان جيرمان بلغ 731 يومًا، أي عامين كاملين.

وولفت إلى أن نيمار خاض 173 مباراة في جميع المسابقات، مما يعني أنه أصيب في ما يقرب من 37.5٪ من المباريات التي كان متاحًا فيها لنادي باريس سان جيرمان