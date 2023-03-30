الخميس, مارس 30, 2023
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نيمار يصدم الجميع برد فعله على خسارته مليون يورو في لعبة البوكر على الإنترنت (شاهد)

نيمار لم يبال بالخسارة ولم يبد أي انزعاج من خسرته هذا المبلغ الضخم

كتب سالم حنفي
خسارة نيمار في لعبة البوكر watanserb.com
خسارة نيمار في لعبة البوكر
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وطن- نشرت صحيفة ” sportskeeda” مقطع فيديو يوثق رد فعل البرازيلي “نيمار” لاعب باريس سان جيرمان، لحظة خسارته مبلغ مليون يورو في لعبة “البوكر” على الإنترنت.

وقالت الصحيفة غن نيمار خسر مليون يورو أثناء في لعبة البوكر على الإنترنت ليلة الثلاثاء، موضحة ان ردة فعله بعد الخسارة في اللعبة التي استمر فيها قرابة الساعتين، كانت مرحة.

وبحسب الصحيفة، فقد تم استبعاد نجم باريس سان جيرمان لهذا الموسم بسبب إصابة في الكاحل ويقضي وقتًا عبر الإنترنت ليظل مشغولاً، حيث تم رصده في ماكدونالدز ، وهو يلعب في مسابقات البوكر، لافتة إلى انه تم رصده مرات عديدة حتى قبل أن يصاب.

وأكدت الصحيفة أن نجم باريس سان جيرمان لم يكن منزعجًا من الخسارة وبدلاً من ذلك كان رد فعله فرحًا وقلد الفلوت الحزين.

يأتي ذلك -بحسب الصحيفة-، في وقت يواجه في نيمار وقتًا عصيبًا هذا الصيف حيث قد يستفيد باريس سان جيرمان من البرازيلي ببيعه، ، حيث ينظر إليه على أنه “إشكالي”.

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وفقًا للصحفي، لجوناثان جونسون فإن نيمار كان يعلم أنه يتعرض لضغوط في باريس سان جيرمان هذا الموسم ولهذا بدأ الموسم بأسلوب رائع، موضحا أن النادي أراد بيعه الصيف الماضي.

نيمار يبكي بعد خسارة مليون دولار في لعبة البوكر
نيمار يبكي بعد خسارة مليون دولار في لعبة البوكر

نيمار يخضع لعملية جراحية في قطر

وخضع النجم البرازيلي نيمار (31 عاماً)، لعملية جراحية يوم 10 مارس الجاري في قطر، لإصابته في أربطة الكاحل اليمنى، وهي العملية التي “سارت على ما يرام”، حسبما أعلن ناديه باريس سان جيرمان.

وقال باريس سان جيرمان في بيان، إن الجراحة أجريت في مستشفى اسبيتار في الدوحة، وأجراها ثلاثة أطباء من بينهم رودريجو لاسمار، أحد أطباء المنتخب البرازيلي.

نيمار يخضع لعملية جراحية في قطر
نيمار يخضع لعملية جراحية في قطر

طبيعة الإصابة التي تعرّض لها نيمار

وعانى أغلى لاعب في التاريخ من التواء حادّ في كاحله الأيمن (وهو مفصل أصيب بشكل متكرر خلال مسيرته)، خلال مباراة ناديه بالدوري الفرنسي يوم 20 فبراير ضد ليل.

وأظهرت الفحوصات الطبية اللاحقة إصابة نيمار بضرر في الرباط، مما أجبره في النهاية على الخضوع لعملية جراحية مرة أخرى.

محنة إصابة نيمار

وكان تقرير لصحيفة “ماركا” الإسبانية، قد كشف أن غياب نيمار، بسبب الإصابة خلال فترة عمله في نادي باريس سان جيرمان بلغ 731 يومًا، أي عامين كاملين.

وولفت إلى أن نيمار خاض 173 مباراة في جميع المسابقات، مما يعني أنه أصيب في ما يقرب من 37.5٪ من المباريات التي كان متاحًا فيها لنادي باريس سان جيرمان

المصدرتويتر، صحيفة sportskeeda، صحيفة “ماركا” الإسبانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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