الخميس, مارس 30, 2023
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حياتنا

للمسافر جواََ..خبيرة طيران تكشف عن قطعة من الملابس يجب تجنبها عند السفر

إرتداء السراويل الضيقة قد يعرض حياتك للخطر

كتب ايمان الباجي
للمسافر جواََ..خبيرة طيران تكشف عن قطعة من الملابس يجب تجنبها عند السفر watanserb.com
الملابس
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الوطنتحضير حقيبة السفر والتوجه إلى المطار والتأكد من حزم كل الضروريات يعتبر مُهماً للحصول على رحلة سفر مريحة.

وحتى تسير رحلتك بشكل جيد، من المهم أن تعرف أن السفر بالطائرة يتطلب ارتداء ملابس مريحة، لذا من الضروري انتقاء الملابس المناسبة أثناء السفر.

يقضي بعض الأشخاص فترات طويلة في التخطيط لهذا الزي المثالي بينما لا يفكر الآخرون به كثيرًا على الإطلاق. لكن هل تعلم أن هناك قطعة من الملابس ينبغي تجنبها خلال السفر حتى تحظى برحلة مريحة بالطائرة؟

تجنب ارتداء السراويل الضيقة

قالت خبيرة الطيران كريستين نيجروني لمجلة “irishmirror” إنه من الضروري تجنب الملابس الضيقة، لأسباب تتعلق بالسلامة.

إرتداء السراويل الضيقة قد يعرض حياتك للخطر

وأشارت إلى إن إرتداء هذا النوع من الملابس قد يعرض حياتك للخطر ومن شأنه أن يسبب مشاكل إذا كانت هناك حالة طوارئ على متن الرحلة.

وقالت في هذا السياق:”قد تضطر إلى الهروب من حريق في المقصورة أو قد يكون هناك حريق منفصل على الأرض بمجرد مغادرة الطائرة.”

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وأضافت:”الجميع يرتدون سراويل اليوجا على الطائرات الآن، لكني أتجنب جميع الألياف الصناعية لأنها أكثر عرضة للحرق والالتصاق بك في حالة نشوب حريق. أنصح بارتداء ملابس قطنية أو أي شيء مصنوع من ألياف طبيعية.”

كما أوضحت الخبيرة أن خلع حذائك على متن رحلة ليس فكرة جيدة أيضًا. هذا لأنه إذا احتجت إلى مغادرة الطائرة في حالة الطوارئ، فقد تكون درجات الحرارة شديدة، ولن ترغب في أن تكون حافي القدمين.

توصي خبيرة السفر كذلك بتجنب إرتداء الكعب العالي خلال السفر

كما توصي كريستين بارتداء أحذية رياضية أو أحذية مسطحة أخرى بدلاً من الكعب العالي أثناء السفر.

المصدرمجلة irishmirror، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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