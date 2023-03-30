الخميس, مارس 30, 2023
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رياضة

زيدان من أبرزهم .. 4 مرشحين لتولي تدريب المنتخب السعودي

الفرنسي زيدان مرشح بقوة لتولي تدريب المنتخب السعودي خلفاً لمواطنه رينارد

كتب فارس أبو شيحة
زين الدين زيدان watanserb.com
زين الدين زيدان
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وطن- كشفت تقارير صحفية سعودية، عن طرح اسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد لتولي تدريب المنتخب السعودي، ضمن 4 أسماء مرشحة على طاولة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد استقالة المدرب هيرفي رينارد.

ووفق صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن 4 أسماء مرشحة لتولي تدريب المنتخب السعودي، خلفاً للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي تقدم باستقالته من مهمة التدريب، بعد التوصل إلى اتفاق. مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لإنهاء عقده.

زيدان أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب السعودي

وأردفت الصحيفة السعودية، ” زيدان يعد أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب السعودي، إلى جانب الإيطالي روبرتو مانشيني، والبرتغالي خورخي جيسوس، والسعودي سعد الشهري المدير الفني الحالي للمنتخب السعودي الأولمبي”.

المدرب زيدان
المدرب زيدان

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن عن استقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، من تدريب المنتخب السعودي، بعد توصل كلا الطرفين إلى اتفاق متبادل لإنهاء العقد بينهما.

استقالة هيرفي رينارد

كما وجاء إعلان استقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، صاحب الفوز التاريخي على بطل كأس العالم 2022 مع منتخب الصقور السعودي. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، رغم توديع البطولة من منافسات دور المجموعات، عقب الخسارة أمام بوليفيا.

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وتلقى المنتخب السعودي الخسارة في المباراة الودية. أمام  بوليفيا بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على ميدان ملعب (استاد عبد الله فيصل).

كما وخسر بذات النتيجة في المباراة الودية التي سلفها. أمام فنزويلا، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

زين الدين زيدان
زين الدين زيدان

ونجح الفرنسي رينارد في قيادة المنتخب السعودي (الصقور أو الخضر)، في التأهل للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، وكذلك وصافة  كأس الخليج العربي 24.

يذكر بأن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أعلن التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لتولي تدريب منتخب فرنسا للسيدات، بعد استقالته من تدريب المنتخب السعودي خلال الساعات الماضية.

المصدروطن + صحيفة الرياضية السعودية + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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