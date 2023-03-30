زيدان من أبرزهم .. 4 مرشحين لتولي تدريب المنتخب السعودي

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وطن- كشفت تقارير صحفية سعودية، عن طرح اسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد لتولي تدريب المنتخب السعودي، ضمن 4 أسماء مرشحة على طاولة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد استقالة المدرب هيرفي رينارد.

ووفق صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن 4 أسماء مرشحة لتولي تدريب المنتخب السعودي، خلفاً للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي تقدم باستقالته من مهمة التدريب، بعد التوصل إلى اتفاق. مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لإنهاء عقده.

زيدان أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب السعودي

وأردفت الصحيفة السعودية، ” زيدان يعد أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب السعودي، إلى جانب الإيطالي روبرتو مانشيني، والبرتغالي خورخي جيسوس، والسعودي سعد الشهري المدير الفني الحالي للمنتخب السعودي الأولمبي”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن عن استقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، من تدريب المنتخب السعودي، بعد توصل كلا الطرفين إلى اتفاق متبادل لإنهاء العقد بينهما.

استقالة هيرفي رينارد

كما وجاء إعلان استقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، صاحب الفوز التاريخي على بطل كأس العالم 2022 مع منتخب الصقور السعودي. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، رغم توديع البطولة من منافسات دور المجموعات، عقب الخسارة أمام بوليفيا.

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وتلقى المنتخب السعودي الخسارة في المباراة الودية. أمام بوليفيا بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على ميدان ملعب (استاد عبد الله فيصل).

الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان والمدير الفني السابق لريال مدريد على قائمة المرشحين على منصب مدرب المنتخب السعودي#SummaryEgypt pic.twitter.com/usD67bpbcX — summary.egypt (@SummaryEgypt) March 29, 2023

كما وخسر بذات النتيجة في المباراة الودية التي سلفها. أمام فنزويلا، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونجح الفرنسي رينارد في قيادة المنتخب السعودي (الصقور أو الخضر)، في التأهل للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، وكذلك وصافة كأس الخليج العربي 24.

تقارير.. زيدان يتصدر قائمة المرشحين لخلافة رينارد في منتخب السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/CEtLbilYhM — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 29, 2023

يذكر بأن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أعلن التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لتولي تدريب منتخب فرنسا للسيدات، بعد استقالته من تدريب المنتخب السعودي خلال الساعات الماضية.