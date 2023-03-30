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رياضة

تشكيلة الزمالك ضد المريخ والتوقيت في دوري أبطال أفريقيا

منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الزمالك ضد المريخ السوداني watanserb.com
تشكيلة الزمالك ضد المريخ السوداني
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وطن-  يلتقي فريق الزمالك مباراة وداع منافسات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، أمام منافسه المريخ السوداني، الجمعة، مع ختام الجولة الأخيرة من دور مجموعات البطولة الأفريقية.

ويستضيف ملعب ( استاد القاهرة) الدولي، مباراة الزمالك والمريخ السوداني، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة) وفلسطين.

توقيت مباراة الزمالك ضد المريخ

بينما ستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، ولكن في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً.

معلق مباراة الزمالك والمريخ

ومن المتوقع أن يعلق على المباراة المثيرة والقوية بين كلا المنتخبين في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، المعلق المصري علي محمد علي على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

تدريبات المريخ السوداني
تدريبات المريخ السوداني

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 4 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11054، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة الزمالك ضد المريخ السوداني

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وسيدخل المدرب المؤقت أسامة نبيل بعد إقالة المدرب البرتغالي فيريرا، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام المريخ السوداني، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي.

دفاع التشكيلة: محمد عبد الغني، محمود حمدي، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك

خط الوسط:  محمد أشرف روقا، عمرو السيسي، نبيل عماد (يوسف أسامة نبيه).

مركز الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري.

ترتيب الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

وكان فريق الزمالك قد ودع مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد خسارته في المباراة الماضية أمام شباب بلوزداد الجزائري المتأهل إلى الدور القادم بهدفين نظيفين دون مقابل.

كما وخاض فريق الزمالك (الفارس الأبيض) 5 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، فاز في مباراة واحدة، وتلقى الخسارة في مباراتين وتعادل في مثليهما.

ويتذيل الزمالك جدول ترتيب دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا في المجموعة الخامسة. برصيد 4 نقاط،  كما وبفارق 6 نقاط عن صاحب الصدارة الترجي الرياضي التونسي برصيد 10 نقاط.

وآتى الفريق المنافس المريخ السوداني في المركز الثالث الذي ودع كذلك البطولة الأفريقية برصيد 5 نقاط.

المريخ السوداني
المريخ السوداني
المصدروطن + الزمالك تويتر + المريخ السوداني تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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