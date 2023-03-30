الهنتاتي مع مذيعة شبه عارية وفتاوى مثيرة.. ظهور استفز التونسيين (فيديو)

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وطن – أثارت تصريحات الداعية التونسي محمد الهنتاتي، بخصوص جواز وضع المرأة للمكياج في نهار رمضان، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل في تونس.

وكان الداعية “الهنتاتي” قد قال أثناء لقاء مع المذيعة صابرين معاوية في برنامجها “the mag show” المذاع عبر قناة “تونسنا”، إنه لا يجوز للمرأة وضع المكياج في نهار رمضان حتى لا يبطل صومها، بينما يمكن أن تضعه ليلاً أمام زوجها.

وعندما طالبت المذيعة تأكيد كلامه بخصوص عدم جواز المكياج في نهار رمضان، قال لها بنبرة هازئة: “لا ما ينفعش يا عم الحج”، ومازح المذيعة التي كانت تظهر بملابس مثيرة قائلاً:” في رمضان على الأقل اظهرن على حقيقتكن.”

كما اعتبر أن العطر ومعجون الأسنان من الأمور “غير المستحبة” خلال شهر الصوم.

انتقادات واسعة لمحمد الهنتاتي

وأثار تصريح محمد الهنتاتي جدلاً على مواقع التواصل في تونس، فبينما رحّب البعض برأيه، على اعتبار أن الزينة والتبرّج “لا يجوزان” للمرأة في رمضان، اتّهمه آخرون بالتجارة بالدين والبحث عن الشهرة والإثارة الإعلامية، نظراً لآرائه المثيرة للجدل.

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وطعن البعض في الداعية نفسه مستنكرين ظهوره مع صابرين معاوية، وهي ترتدي هذه الملابس المثيرة وكأنها شبه عارية، بينما هو يصدر الفتاوى للجمهور.

واعتاد الداعية التونسي إثارة الجدل بسبب مواقفه السياسية وسلوكه، ما جعله يدخل السجن أكثر من مرة بعدة قضايا.

ويُعرف “الهنتاتي” بعدائه لحركة النهضة وكان ضمن قيادتها الوسطى قبل عام 2011 قبل أن ينسلخ عنها، ويشن ضدها حملات تتهمها بـ“العمالة والخيانة العظمى لصالح أجهزة مخابرات أجنبية“.

وتعرض الهنتاتي للكثير من عمليات الاعتقال السياسي عندما كان أحد قادة حركة النهضة التونسية، حيث جرب السجن لعدة سنوات خلال عهد الرئيس التونسي السابق بوتفليقة.

وسبق أن تم استصدار مذكرات اعتقال وتفتيش بحقه، والكثير من الشكاوى المحالة ضده منها التحرش، وإظهار هوية مزيفة للشرطة، وقضية نفقة وإهمال، وإصدار شيك بدون رصيد بنكي.

كما أثار الجدل في عام 2021 عندما أفطر في آخر يوم في رمضان، مؤكداً أنه اعتمد على “رؤية” الهلال في بلدان إفريقية على غرار مالي والنيجر والسنغال.

ونشر كذلك عام 2018 فيديو مثيراً للجدل وهو يؤدي مناسك الحج في مكة المكرمة، ويقوم بالدعاء على لجنة المساواة بين الجنسين التي شكّلها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

يذكر أن الإمام السعودي المعروف “ابن باز” سبق أن رد على سؤال وجه له عن حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان وهل تفطر هذه أم لا، قائلاً إن “الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقًا، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم.”

وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم.