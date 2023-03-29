الأربعاء, مارس 29, 2023
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هل يساعد تناول اللوز قبل الوجبات في السيطرة على مرض السكري؟ إليك الإجابة

تناول اللوز قبل الوجبات الرئيسية، من شأنه أن يقلل من تقلبات الجلوكوز والأنسولين بعد الوجبات

كتب ايمان الباجي
هل يساعد تناول اللوز قبل الوجبات في السيطرة على مرض السكري؟ إليك الإجابة watanserb.com
اللوز
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وطنأظهرت دراسات حديثة أن تناول اللوز قبل الوجبات يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم.

اللوز  يحمي من السكري

وفقا لموقع “indiatoday“، أظهرت دراستان جديدتان أن تناول اللوز له فوائد في السيطرة على نسبة السكر في الدم للمصابين بمقدمات السكري والسمنة.

أجرى الدراسات الدكتور أنوب ميسرا، والدكتورة سيما غولاتي وتم تمويلها من قبل مجلس في كاليفورنيا.

كانت كلتا الدراستين تجارب عشوائية ذات شواهد، حيث افترض الباحثون أن تناول اللوز قبل الوجبات الرئيسية، من شأنه أن يقلل من تقلبات الجلوكوز والأنسولين بعد الوجبات ومن ارتفاع السكر في الدم بشكل عام مقارنة بالنظام الغذائي الضابط.

أظهرت الدراستان أن تناول اللوز قبل الوجبات يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم

في هذا السياق، قال الدكتور ميسرا :”تشير نتائج دراساتنا إلى أن اللوز قد يكون عاملًا رئيسيًا في المساعدة في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم كجزء من استراتيجية غذائية.

وأضاف”توضح هذه النتائج أن تناول اللوز قبل كل وجبة يمكن أن يحسن التحكم في نسبة السكر في الدم بسرعة وفي ثلاثة أيام فقط.”

اللوز يقلل الجوع

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أشار ميسرا إلى أن تناول 20 جرامًا من اللوز قبل 30 دقيقة من إجراء اختبار تحمل الجلوكوز، أظهر انخفاضًا كبيرًا في نسبة السكر في الدم والهرمونات.

كما يعمل التركيب الغذائي للوز المحتوي على الألياف والدهون الأحادية غير المشبعة والزنك والمغنيسيوم معًا للمساعدة في توفير تحكم أفضل في نسبة السكر في الدم وتقليل الجوع.

كما لاحظ الأطباء في الدراسة انخفاض الجلوكوز والأنسولين بعد الأكل، والهيموجلوبين، والبورسلين، والكولسترول، والبروتين الدهني منخفض الكثافة.

اللوز

وأشار الدكتور ميسرة قائلا:”قد يبطئ اللوز إفراغ المعدة، مما قد يساعد الناس على تناول طعام أقل وسعرات حرارية أقل لتعزيز إدارة الوزن، وهو أمر مهم في المساعدة على عكس مسار مقدمات السكري إلى تنظيم السكر في الدم الطبيعي”.

المصدرصحيفة indiatoday، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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