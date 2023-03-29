فيديو وثق التهام النيران لمحلات شارع الرشيد وسط بغداد وإنقاذ مواطنين

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وطن- التهم حريق غامض بعض محلات شارع الرشيد وسط العاصمة العراقية بغداد، قبل فترة الإفطار مساء اليوم، وتسبب بخسائر مادية كبيرة، لكن سلطات الإطفاء استطاعت السيطرة عليه بعدما شب في المحلات التجارية.

حريق شارع الرشيد في بغداد

وأفادت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني في بغداد، بأن الحريق اندلع في 5 محال تجارية بشارع الرشيد قرب المطعم التركي في ساحة التحرير وسط بغداد.

الدفاع المدني ينقذ 22 مواطنا ويخمد حريق من بنايه تجارية سكنية في شارع الرشيد وسط بغداد pic.twitter.com/cQGNhXWQdB — Methaq Alfayyadh (@MethaqAlFayyadh) March 29, 2023

وهرعت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث وقامت بإخلاء المواطنين من الشقق السكنية التي تعلو المحال التجارية المندلعة فيها النيران.

وأكدت مديرية الدفاع المدني في بيان لها أن فرقها نجحت في السيطرة على حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية، تعلوها شقق سكنية تأثرت بالغازات المنبعثة من نواتج الحريق، مما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني وإنقاذهم وإنزالهم بسلام دون تسجيل إصابات. حيث بلغ عددهم 22 مواطنا ضمنهم عوائل سكنية.

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ووثقت مقاطع فيديو متداولة حجم الحريق الضخم، وجهود رجال الإنقاذ في إطفائه وانتشال المحبوسين خلف النيران والدخان.

فرق الدفاع المدني أنقذت الموقف

وبينت المديرية أنها زجت بعدد من فرق الإطفاء والإنقاذ التخصصية، ووصلت إلى محل الحادث حال تلقيها الأخبار بغضون دقائق وتعاملت بمهنية وكفاءة وخبرة، أسفرت عن إنقاذ المواطنين وإخماد الحادث دون تسجيل إصابات بشرية.

ويعد “شارع الرشيد” من أقدم واجمل الشوارع في بغداد ، حيث افتتح الشارع يوم 23 تموز 1916، وهو يوم اعلان الدستور. وكان يمتد من الباب المعظم إلى منطقة “السيد سلطان علي”.