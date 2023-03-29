الأربعاء, مارس 29, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدفيديو وثق التهام النيران لمحلات شارع الرشيد وسط بغداد وإنقاذ مواطنين
الهدهد

فيديو وثق التهام النيران لمحلات شارع الرشيد وسط بغداد وإنقاذ مواطنين

تمكنت فرق الإطفاء من إنقاذ المواطنين واخماد الحادث دون تسجيل إصابات بشرية

كتب خالد الأحمد
حريق شارع الرشيد في بغداد watanserb.com
حريق شارع الرشيد في بغداد
- Advertisement -

وطن- التهم حريق غامض بعض محلات شارع الرشيد وسط العاصمة العراقية بغداد، قبل فترة الإفطار مساء اليوم، وتسبب بخسائر مادية كبيرة، لكن سلطات الإطفاء استطاعت السيطرة عليه بعدما شب في المحلات التجارية.

حريق شارع الرشيد في بغداد

وأفادت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني في بغداد، بأن الحريق اندلع في 5 محال تجارية بشارع الرشيد قرب المطعم التركي في ساحة التحرير وسط بغداد.

وهرعت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث وقامت بإخلاء المواطنين من الشقق السكنية التي تعلو المحال التجارية المندلعة فيها النيران.

وأكدت مديرية الدفاع المدني في بيان لها أن فرقها نجحت في السيطرة على حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية، تعلوها شقق سكنية تأثرت بالغازات المنبعثة من نواتج الحريق، مما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني وإنقاذهم وإنزالهم بسلام دون تسجيل إصابات. حيث بلغ عددهم 22 مواطنا ضمنهم عوائل سكنية.

- Advertisement -

ووثقت مقاطع فيديو متداولة حجم الحريق الضخم، وجهود رجال الإنقاذ في إطفائه وانتشال المحبوسين خلف النيران والدخان.

حريق في بغداد
حريق في بغداد

فرق الدفاع المدني أنقذت الموقف

وبينت المديرية أنها زجت بعدد من فرق الإطفاء والإنقاذ التخصصية، ووصلت إلى محل الحادث حال تلقيها الأخبار بغضون دقائق وتعاملت بمهنية وكفاءة وخبرة، أسفرت عن إنقاذ المواطنين وإخماد الحادث دون تسجيل إصابات بشرية.

ويعد “شارع الرشيد” من أقدم واجمل الشوارع في بغداد ، حيث افتتح الشارع يوم 23 تموز 1916، وهو يوم اعلان الدستور. وكان يمتد من الباب المعظم إلى منطقة “السيد سلطان علي”.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
تقارير

“بغداد فانتوم”.. فيديو مسرب من الجيش الأمريكي يظهر أطباقاً طائرة رصدت في العراق مؤخراً

الهدهد

هكذا خططت إسرائيل لاغتيال صدام حسين فوق أحد الجسور في بغداد

الهدهد

أول تعليق من أحمد الصفدي بعد إحراج مسؤول سعودي له على الهواء في بغداد (فيديو)

حياتنا

عراقية تتخلص من زوجها بمساعدة ابنتهما بخطة دنيئة

الهدهد

أول ظهور لساجدة عبيد بعد أنباء اعتقالها ورد فعل غاضب لابنة صدام حسين (فيديو)

الهدهد

لغز اختفاء 60 مليون دولار في الليلة الدامية بالمنطقة الخضراء

الهدهد

لحظة اقتحام المسرح على سعد لمجرد في بغداد وأعمال شغب واسعة (فيديو)

حياتنا

جريمة تهز العراق.. داعشي يفجر منزل عمته لسبب صادم!

الهدهد

تحذير من مواجهة مسلحة وانفلات أمني بالعراق بعد إعلان نتائج الانتخابات وفوز التيار الصدري

الهدهد

رغد صدام حسين تنعي وفاة لطيف جاسم.. تعرف على وزير الإعلام بعهد رئيس العراق الراحل

الهدهد

الكاظمي سيجمع السيسي وأمير قطر على طاولة واحدة لتقريب وجهات النظر بينهما أكثر

الهدهد

تغريدة لرغد صدام حسين عن “المال الحرام” وانتصار العراق تلقى تفاعلاً واسعاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مأدبة “إفطار” إماراتية للإسرائيليين في تل أبيب نظمها محمد آل خاجة (شاهد)

خالد بن محمد بن زايد وليا للعهد.. “شيطان العرب” أحكم قبضته على الإمارات وهمش ابن راشد

جسد إيمان العاصي تكشف داخل “غسالة” رامز جلال وأصيبت بنوبة هلع (فيديو)

جورجينا تكشف عن المكان غير المعتاد الذي مارست فيه الجنس مع رونالدو!

“الدعاء ضدنا لا يستجاب”.. سجال بين علاء مبارك وإيدي كوهين يلقى تفاعلا

“الأمر ليس لعبة”.. هذا ما يحدث لجسم الإنسان عندما يصيبه البرق

العلماء يتوقعون أن يصل عمر البشر على قيد الحياة الآن إلى 140 عامًا

لاعبو منتخب تونس يهربون لغرفة الملابس بعد اعتداء جماهير ليبيا عليهم (فيديو)

العالم مهدد بالفناء.. “أسلحة يوم القيامة” و9 دول تتحكم بمصير الكوكب

مفتي مصر يعيد “الطفل شنودة” للمسيحية بفتوى رسمية والنيابة تُنفذ

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC