بعد إفطار في قصر الملك.. محادثة بين ولي العهد والقائم بالأعمال العراقي “سبب الأزمة”

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وطن- خرج القائم بأعمال السفارة العراقية في المنامة، مؤيد عمر عبدالرحمن، عن صمته بعد استدعائه من قبل السلطات البحرينية وتسلميه مذكرة احتجاج رسمية، أمس الثلاثاء.

القائم بأعمال السفارة العراقية في المنامة خاطب ولي العهد

وقال مؤيد عمر عبدالرحمن على مجموعة في تطبيق واتساب تضم سياسيين وإعلاميين وأكاديميين تدعى (النخبة العراقية للحوار): “منذ سنة نعمل بتنسيق مع وزارة النقل البحرينية بشأن تشغيل خط الطيران بين البلدين، والمسؤولين العراقيين أكدوا أن جميع الكتب والمتطلبات اكتملت”.

وتابع القائم بالأعمال العراقي في تصريحاته التي رصدتها (وطن)، أن “ملك البحرين وولي العهد يدعون السفراء ورؤوساء البعثات على دعوة إفطار، والتقيت رئيس الوزراء في الدعوة وكان برفقته وزير الخارجية البحريني وتكلمت معه بشأن فتح خطوط بين البلدين”.

خاص RT: القائم بالأعمال العراقي في البحرين يوضح سبب استدعائه – عاجل نشر القائم بالأعمال العراقي في المنامة، مؤيد عمر عبدالرحمن، توضيحا بشأن استدعائه من قبل وزارة الخارجية البحرينية ووزارة الخارجية العراقية مؤخرا. ⁰⁰وكتب على مجموعة في واتساب تضم سياسيين وإعلاميين وأكاديميين… pic.twitter.com/M2AxRD0teN — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) March 29, 2023

وأضاف: “عرفت بعد ذلك بأن هناك مذكرة احتجاج بحقي لأنني تكلمت مع ولي العهد وكان من المفترض أن أتكلم مع الوزير”.

وختم القائم بالأعمال العراقي حديثه قائلا: “استغربت مما حدث، ففي العراق جميع الدبلوماسيين يلتقون رئيس الدولة ويلبي جميع متطلباتهم”.

البحرين تستدعي مؤيد عمر عبد الرحمن

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وكانت الخارجية البحرينية قد استدعت، أمس الثلاثاء، مؤيد عمر عبد الرحمن، القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية بسبب ما وصفته بـ ”مخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية”.

وجاء في بيان الخارجية الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية، أنّ وزارة الخارجية قد أبلغت القائم بالأعمال العراقي “بالغ أسفها واستيائها لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية”.

وتابع ذات البيان، أنّ “الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية قام بإبلاغ القائم بالأعمال العراقي، استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخراً من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة، ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في مملكة البحرين”.

وزارة الخارجية تستدعي القائم بالأعمال العراقي لمخالفته للأعراف الدبلوماسية وتسلمه مذكرة احتجاج رسميةhttps://t.co/sHLePxxs1D — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) March 28, 2023

واعتبر “الزياني”، أن ما قام به القائم بالأعمال العراقي “تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية العراقية “أحمد الصحاف”، أنّ وزير الخارجية فؤاد حسين، قد وجّه بإعادة القائم بالأعمال العراقيّ لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد.

المُتحدث الرسميّ باسم وزارة الخارجيَّة

د. أحمد الصحَّاف: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، يوجِّه بإعادة القائم بالأعمال العراقيّ لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد، pic.twitter.com/eeXq5gNiUj — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) March 28, 2023

وأضاف “الصحاف”، حسب ما ذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن هذا الإجراء يأتي تعزيزاً لمكانة الدبلوماسية العراقية التي تنتهجها الخارجية العراقية في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسية.