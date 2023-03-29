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بعد إفطار في قصر الملك.. محادثة بين ولي العهد والقائم بالأعمال العراقي “سبب الأزمة”

مؤيد عمر عبدالرحمن القائم بأعمال السفارة العراقية خرج عن صمته وكشف ما حدث بعد رد الفعل الغاضب من البحرين

كتب فهمي الورغمي
مؤيد عمر عبدالرحمن watanserb.com
مؤيد عمر عبدالرحمن
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وطن- خرج القائم بأعمال السفارة العراقية في المنامة، مؤيد عمر عبدالرحمن، عن صمته بعد استدعائه من قبل السلطات البحرينية وتسلميه مذكرة احتجاج رسمية، أمس الثلاثاء.

القائم بأعمال السفارة العراقية في المنامة خاطب ولي العهد

وقال مؤيد عمر عبدالرحمن على مجموعة في تطبيق واتساب تضم سياسيين وإعلاميين وأكاديميين تدعى (النخبة العراقية للحوار): “منذ سنة نعمل بتنسيق مع وزارة النقل البحرينية بشأن تشغيل خط الطيران بين البلدين، والمسؤولين العراقيين أكدوا أن جميع الكتب والمتطلبات اكتملت”.

وتابع القائم بالأعمال العراقي في تصريحاته التي رصدتها (وطن)، أن “ملك البحرين وولي العهد يدعون السفراء ورؤوساء البعثات على دعوة إفطار، والتقيت رئيس الوزراء في الدعوة وكان برفقته وزير الخارجية البحريني وتكلمت معه بشأن فتح خطوط بين البلدين”.

وأضاف: “عرفت بعد ذلك بأن هناك مذكرة احتجاج بحقي لأنني تكلمت مع ولي العهد وكان من المفترض أن أتكلم مع الوزير”.

وختم القائم بالأعمال العراقي حديثه قائلا: “استغربت مما حدث، ففي العراق جميع الدبلوماسيين يلتقون رئيس الدولة ويلبي جميع متطلباتهم”.

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البحرين تستدعي مؤيد عمر عبد الرحمن

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وكانت الخارجية البحرينية قد استدعت، أمس الثلاثاء، مؤيد عمر عبد الرحمن، القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية بسبب ما وصفته بـ ”مخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية”.

وجاء في بيان الخارجية الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية، أنّ وزارة الخارجية قد أبلغت القائم بالأعمال العراقي “بالغ أسفها واستيائها لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية”.

وتابع ذات البيان، أنّ “الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية قام بإبلاغ القائم بالأعمال العراقي، استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخراً من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة، ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في مملكة البحرين”.

واعتبر “الزياني”، أن ما قام به القائم بالأعمال العراقي “تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية العراقية “أحمد الصحاف”، أنّ وزير الخارجية فؤاد حسين، قد وجّه بإعادة القائم بالأعمال العراقيّ لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد.

وأضاف “الصحاف”، حسب ما ذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن هذا الإجراء يأتي تعزيزاً لمكانة الدبلوماسية العراقية التي تنتهجها الخارجية العراقية في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسية.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء البحرينية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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