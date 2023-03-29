الأربعاء, مارس 29, 2023
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الإعلامية العراقية داليا نعيم تصدم الجمهور بشكلها بعد إجرائها 43 عملية تجميل (شاهد)

عبّر المتابعون عن صدمتهم من شكل الإعلامية العراقية داليا نعيم، نتيجة ما فعلته بها عمليات التجميل التي قيل إنها إجرت 43 عملية، حتّى أصبح شكلها "مرعباً". حسب تعبيرهم

كتب أنس السالم
داليا نعيم بعد إجرائها 43 عملية تجميل watanserb.com
تعتبر داليا نعيم من المهوسيين بعمليات التجميل
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وطن – بعد إجرائها 43 عملية تجميل، أحدث ظهور الإعلامية العراقية داليا نعيم في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ ضجةً واسعةً.

وعبّر المتابعون عن صدمتهم من شكل الإعلامية العراقية داليا نعيم، نتيجة ما فعلته بها عمليات التجميل التي قيل إنها إجرت 43 عملية، حتّى أصبح شكلها “مرعباً”. حسب تعبيرهم

وكتبت المغرّدة نورة السالم: “اللهم اني صايمه بس هذا فيلم رعب مو جمال”. بينما قال المغرد عبدالله الريح: “هوس الشهرة؟ نعوذ بالله من سوء المنقلب”. فيما تمنى لها محمد سعيد النهدي الشفاء وكتب: “اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقماً”.

الاعلامية العراقية داليا نعيم: “معنديش وقت للصلاة”!

وسبق للإعلامية العراقية داليا نعيم، أن أدلت بتصريحات مثيرة للجدل، بعد حديثها عن علاقتها بالصلاة وقارئ القرآن المفضل لديها.

وجاء حديث داليا نعيم رداً على الإعلامي العراقي نزار الفارس الذي استضافها في برنامجه (مع الفارس) على قناة (الرشيد)، الذي سألها عن علاقتها بالله وما إذا كانت تصلي أم لا؟.

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وأجابت داليا بالقول: (أنت ورطّتني يا نزار في هذا السؤال، أريد أن أصلي دائما، ولكن المشكلة عندي في الوقت، معنديش وقت للصلاة، وعلى طول بقول هستمر بالصلاة، مثلا أنا عندي برنامج وياك صار وقت الصلاة، كيف أصلي وحاطة ميك أب).

وتابعت داليا نعيم: (صلاتي غير استمرارية، بالعكس إن شاء الله أستمر في الصلاة، ومش شرط أصلي اليوم، وأجل صلاتي غدا، هذا الموضوع غلط).

وحين سألها نزار الفارس عن قارئ القرآن المفضل لديها، أجابت داليا: (أنا مش عارفة من القراء غير الشيخ العفاسي، وبحب أستمع لسورة البقرة منه، ولا أعرف غيره من القراء، أنا مش داعية إسلامية.. معلوماتي الدينية ضعيفة، أنت ورطّتني يا نزار في هذا السؤال).

وحين سألها نزار ما إذا كانت تعرف الشيخ عبدالرحمن السديس أو ياسر الدوسري، فقالت: (صراحة لا)، ما أصاب الإعلامي العراقي بالصدمة.

وأثارت تصريحات داليا نعيم جدلاً وغضباً بين المتابعين الذين اتهموها بالمجاهرة بالمعصية، فكتب أحدهم: (اللهم لاتجعلنا من المجاهرين بالمعصية الله يهديها).

المصدررصد وطن - مواقع التواصل الاجتماعي
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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