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ما هي العادة التي غالبًا ما تؤدي إلى إنهاء العلاقة الزوجية (وكيفية التخلص منها)

"هذه العادة أساس انفصال معظم الأزواج"

كتب معالي بن عمر
استمرار العلاقة الزوجية watanserb.com
استمرار العلاقة الزوجية
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وطن-من أجل علاقة حب صحية وسعيدة ودائمة، يجب بالضرورة تجنب هذه العادة، لأنها غالبًا ما تؤدي إلى إنهاء العلاقة العاطفية بين الأزواج. وفي الحقيقة، ليست الرتابة أو الحياة الروتينية التي يقع فيها العديد من الأزواج بعد سنوات من العيش معًا، أو اختلاف الأذواق أو الأهداف.

وبحسب تقرير نشره موقع “جي كيو” في نسخته الفرنسية، فإن هذه العادة السيئة، لا تتعلّق بغياب الاتصال الجنسي بين الزوجين ولا الخيانة الزوجية. وعلى الرغم من شيوعها، فإن هذه الأسباب ليست هي الأكثر شيوعًا بحسب المتخصصة في علاج الأزواج ماريا باراتا، ولكن وفقًا لها هذه العادة هي؛ “الصلابة”.

إذا كان التواصل هو أساس العلاقة الزوجية السعيدة والدائمة، فإن الجمود أو عدم المرونة هو عكس ما تحتاجه العلاقة العاطفية. وهو أيضًا رفض شخص ما لرأي الشخص الآخر، حتى لو كان هذا الأخير على حق.

يميز الخبير هذا الموقف بوضوح عن حالة الشخص العنيد أو الصعب، لأن ماريا باراتا تدرك أنه في الحالتين الأخيرتين، يمكن أن ينتهي الشخص بفهم وجهة النظر الأخرى واعتمادها، حتى لو تطلب الأمر بعض العمل.

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يجب أن يكون لديك مساحة منتظمة يمكن أن يتدفق فيها التواصل بينكما بشكل طبيعي

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لكن الشخص غير المرن لن يفعل ذلك أبدًا، وهذه مشكلة كبيرة لأنه من المستحيل حينئذٍ أن يتوصل الزوجان إلى اتفاق. كما يمكن أن يخضع أحد الطرفين للآخر، الأمر الذي يجعل عملية التواصل بين الزوجين غير مرنة. لهذا السبب تعدّ هذه العادة أساس انفصال معظم الأزواج، لأنه لا أحد يمكنه العيش بهذه الطريقة على المدى الطويل.

ولسائل أن يسأل الآن، كيف يمكن تجنب حدوث ذلك. على الرغم من أن هناك أوقات ربما يتعين عليك فيها اتخاذ قرار الانفصال، إذا كانت الصلابة مجرد جزء من شخصية الشخص ولا تتعلق بمشكلات سابقة أخرى، فيمكنك اللجوء إلى علاج الأزواج لتعلم كيفية التواصل، وقبل كل شيء، كيفية الاستماع، وفقًا للخبيرة.

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أسرارا نجاح العلاقة الزوجية
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وختم الموقع بالقول، إن الاستماع الحقيقي لا يشمل فقط فهم ما يقوله الآخر، ولكن أيضًا وضع نفسك في مكانه، والتفكير في شعورك إذا كانت لديك نفس المخاوف، بالإضافة إلى طرح الأسئلة وإظهار أنك تبذل جهدًا لفهم شريكك. للقيام بذلك، يجب أن نعرف أولاً ما إذا كنا نمتلك هذه الخاصية أم لا. إذا كنت كذلك، عليك أن تأخذ على عاتقك الأمر وتتولى العمل لتغيير علاقتك وتحسينها وحتى حفظها لتستمر طويلاً.

هارفارد: ​​العلاقة الزوجية السعيدة سرّ من أسرار طول العمر!

المصدرجي كيو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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