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ماذا وراء استدعاء البحرين للقائم بالأعمال العراقي بعد أيام من اتفاق السعودية وإيران؟

استدعت البحرين القائم بالأعمال العراقي مؤيد عمر عبد الرحمن، لمخالفته "الأعراف الدبلوماسية" دون أن تُوضح طبيعة المخالفات المرتكبة

كتب فهمي الورغمي
مؤيد عمر عبد الرحمن watanserb.com
مؤيد عمر عبد الرحمن
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وطن- بسبب ما وصفته بـ “مخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية”، استدعت البحرين، اليوم الثلاثاء، مؤيد عمر عبد الرحمن، القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

استياء بحريني لمخالفة الأعراف الدبلوماسية

وجاء في البيان أن وزارة الخارجية البحرينية، قد أبلغت القائم بالأعمال العراقي “بالغ أسفها واستيائها لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية”.

وتابع ذات البيان أن “الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية قام بإبلاغ القائم بالأعمال العراقي، استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة، ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في مملكة البحرين”.

واعتبر “الزياني” أن ماقام به القائم بالأعمال العراقي “تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم توضح فيه الوزارة طبيعة المخالفات التي ارتكبها مؤيد عمر عبد الرحمن، القائم بالأعمال في سفارة العراق بالبحرين.

استياء بحريني لمخالفة الأعراف الدبلوماسية
استياء بحريني لمخالفة الأعراف الدبلوماسية

الخارجية العراقية على الخط

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تفاعُل الخارجية العراقية كان سريعا في مستوى الرد على الخطوة البحرينية، حيث أكد المتحدث باسم الوزارة في بغداد “أحمد الصحاف”، أن وزير الخارجية فؤاد حسين، قد وجِّه بإعادة القائم بالأعمال العراقيّ لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد.

وأضاف “الصحاف” حسب ما ذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن هذا الإجراء يأتي تعزيزاً لمكانة الدبلوماسية العراقية التي تنتهجها الخارجية العراقية في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسية.

تباين في ردود الأفعال حول الخطوة البحرينية

اعتبر الصحفي العراقي عدنان أبو زيد، أن الخطوة البحرينية تأتي بعد تحركات قام بها القائم بالأعمال العراقي بهدف تنظيم زيارات شيعية إلى النجف وكربلاء.

وقال عبر حسابه على تويتر نقلاً عن مصادره الخاصة: “القائم بالأعمال مؤيد أجرى اتصالات بجماعات شيعية داخل البحرين، وتردد على مجالسهم وأوضح لهم ان العراق كدولة تقف معهم ضد ظلم السلطات الحاكمة ، حسب مصدر لي كان يتواصل باستمرار معهم وينظم وفود اجتماعية ودينية لزيارة النجف وكربلاء.. كما ينظم توافد الطلاب الشيعة للدراسة في حوزات النجف”.

أما الناشط البحريني محمد العويفي فعلق على قرار الخارجية البحرينية بقوله: “البحرين دولة ذات سيادة وهذا شي يصعب فهمه عند كثير من الساسة العراقيين خصوصاً ومفهوم السيادة غائب في معظم المشاهد”.

وتابع: “عموماً بعد تدخلاته في الشأن الداخلي البحريني انا اعتبر ان اهلنا بالبحرين لطيفين كثير بمجرد استدعائه وتسليمه مذكرة احتجاج “.

وفي السياق أيضاً، قال الصحفي العراقي “سفيان السامرائي” أن “تردد القائم العراقي في البحرين على المجالس الشيعية الحسينية الخاصة المعارضة، هى تدخل بشؤون المملكة البحرينية ولهذا تم إستدعائه”.

وأضاف أن”الحرس الثوري خلال فترة حكومة الكاظمي والزيارة العاشورائية الماضية قام باجتماع سري بالنجف مع عناصر من المعارضتين الشيعية السعودية والبحرينية”.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء الرسمية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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