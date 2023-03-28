الثلاثاء, مارس 28, 2023
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حياتنا

روبي تصدم الجمهور بعملية تجميل .. شاهد كيف أصبحت!

تتميز روبي بجمالها الطبيعي البسيط، إذ تعتمد على وضع المكياج بلمسات خفيفة نوعاً ما، لتبرز جمالها الطبيعيّ.

كتب أنس السالم
روبي تجري عملية تجميل لنفخ شفايفها watanserb.com
روبي
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وطن – انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة، للفنانة المصرية روبي، ويبدو أنها أجرت عملية تجميل (نفخ) لشفتيها، وهو ما لاحظه الجمهور، وبدأوا في إبداء تعليقاتهم على الصورة .

وتتميز روبي بجمالها الطبيعي البسيط، إذ تعتمد على وضع المكياج بلمسات خفيفة نوعاً ما، لتبرز جمالها الطبيعيّ.

روبي تجري عملية تجميل لنفخ شفايفها
روبي تجري عملية تجميل لنفخ شفايفها

روبي تشارك في مسلسل حضرة العمدة

وتشارك الفنانة روبي في مسلسل حضرة العمدة الذي يعرض ضمن موسم مضان 2023.

روبي في مسلسل حضرة العمدة
روبي في مسلسل حضرة العمدة

تدور أحداث حضرة العمدة في إطار دراما اجتماعية مليئة بالتشويق والمفاجآت وتدبير المكائد التي تقلب الأحداث وتدخل الجميع في صراع شرس، ويسعى كل طرف لتحقيق أكبر قدر من المكاسب.

وتتناول قصة مسلسل حضرة العمدة، حياة الدكتورة صفية الفارس، وتقوم بدورها الفنانة روبي، التي تعمل أستاذة بالجامعة الأمريكية، ولكنها تصبح في منصب العمدة، في مفاجآة تترتب عليها أزمات، لتجد نفسها محاصرة بكثير من المشكلات.

 

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بدأت الحلقة الأولى من مسلسل حضرة العمدة بتحدث أحمد رزق عن مفهوم تمكين المرأة وكيف يمكن تطبيقه في المجتمع الصعيدي، في قرية مثل “تل شبورة” يعيش أهلها في مجتمع مغلق عليهم إلى درجة كبيرة، ويؤمنون بمبدأ طاعة أولي الأمر ليستمروا في الحياة، وتخشى كل مرأة من زوجها لدرجة أكبر من الاحترام بين الزوجين، وكأنه “بعبع” يقيم معها في المنزل.بحسب “المصري اليوم

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والقضية الثانية والبارزة التي ركز عليها مسلسل “حضرة العمدة” كانت الختان، وعرضتها روبي على شكل قصة، حدثت مع إحدى فتيات أهل قريتها، وعندما علمت أن هذه العملية مازالت تُمارس، هرعت للعيادة التي تُمارس فيها، أنقذت الفتاة من “المشرط”.

وأنذرت “روبي” الطبيبة وتواصلت مع متخصص قانوني وفتحت سماعة الهاتف لتخبر الطبيبة في المسلسل والمشاهدين في المنازل عقوبة ختان الإناث، وتقطيع جزء من جسدهن تحت مظلة الطهارة والعفة.

يشارك إلى جانب روبي في مسلسل حضرة العمدة، عدد كبير من الممثلين، أبرزهم أحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ودينا، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي، ومحمد عبد المغني، وأحمد بدير، وسميحة أيوب وصلاح عبد الله وآخرين.

ومسلسل حضرة العمدة من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل - المصري اليوم
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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