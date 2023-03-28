روبي تصدم الجمهور بعملية تجميل .. شاهد كيف أصبحت!

- Advertisement -

وطن – انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة، للفنانة المصرية روبي، ويبدو أنها أجرت عملية تجميل (نفخ) لشفتيها، وهو ما لاحظه الجمهور، وبدأوا في إبداء تعليقاتهم على الصورة .

وتتميز روبي بجمالها الطبيعي البسيط، إذ تعتمد على وضع المكياج بلمسات خفيفة نوعاً ما، لتبرز جمالها الطبيعيّ.

روبي تشارك في مسلسل حضرة العمدة

وتشارك الفنانة روبي في مسلسل حضرة العمدة الذي يعرض ضمن موسم مضان 2023.

تدور أحداث حضرة العمدة في إطار دراما اجتماعية مليئة بالتشويق والمفاجآت وتدبير المكائد التي تقلب الأحداث وتدخل الجميع في صراع شرس، ويسعى كل طرف لتحقيق أكبر قدر من المكاسب.

وتتناول قصة مسلسل حضرة العمدة، حياة الدكتورة صفية الفارس، وتقوم بدورها الفنانة روبي، التي تعمل أستاذة بالجامعة الأمريكية، ولكنها تصبح في منصب العمدة، في مفاجآة تترتب عليها أزمات، لتجد نفسها محاصرة بكثير من المشكلات.

View this post on Instagram A post shared by Ruby (@therubyegy)

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل حضرة العمدة بتحدث أحمد رزق عن مفهوم تمكين المرأة وكيف يمكن تطبيقه في المجتمع الصعيدي، في قرية مثل “تل شبورة” يعيش أهلها في مجتمع مغلق عليهم إلى درجة كبيرة، ويؤمنون بمبدأ طاعة أولي الأمر ليستمروا في الحياة، وتخشى كل مرأة من زوجها لدرجة أكبر من الاحترام بين الزوجين، وكأنه “بعبع” يقيم معها في المنزل.بحسب “المصري اليوم”

- Advertisement -

والقضية الثانية والبارزة التي ركز عليها مسلسل “حضرة العمدة” كانت الختان، وعرضتها روبي على شكل قصة، حدثت مع إحدى فتيات أهل قريتها، وعندما علمت أن هذه العملية مازالت تُمارس، هرعت للعيادة التي تُمارس فيها، أنقذت الفتاة من “المشرط”.

وأنذرت “روبي” الطبيبة وتواصلت مع متخصص قانوني وفتحت سماعة الهاتف لتخبر الطبيبة في المسلسل والمشاهدين في المنازل عقوبة ختان الإناث، وتقطيع جزء من جسدهن تحت مظلة الطهارة والعفة.

يشارك إلى جانب روبي في مسلسل حضرة العمدة، عدد كبير من الممثلين، أبرزهم أحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ودينا، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي، ومحمد عبد المغني، وأحمد بدير، وسميحة أيوب وصلاح عبد الله وآخرين.

ومسلسل حضرة العمدة من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.